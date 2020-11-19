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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2265226622672268

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, ещё один небольшой нюансик. Очередной глобальный мировой финансовый кризис обещают уже в ближайший год, и даже месяцы. По-этому, наслаждаемся жизнью, пока ещё всё "хорошо", т.к. дальше будет только хуже. Мы не сможем понять, как хорошо жилось людям в 2020, пока не наступит 2021
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  _hunter написав:приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".


Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?


40 процентов населения не болели одномоментно даже во времена средневековых чумных моров.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:23

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:2 Я бачу що з 3000 ліжок в реанімації - вільних 2000 практично постійно

Будь ласка, посилання.

Это на вот это:
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... onavirusom
намек, как я понимаю.
Но там есть тонкий момент:
Для создания этой карты использовали отчеты всех больниц по обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием, работниками, а также по количеству коек

а я уже накидывал кучку ссылок, когда больницы "по отчетам" -- полностью готовы, а в реальности там пустые стены...

Знать бы ещё, что youcontrol называет лiжками iнтенсивноi терапii. Может, только оборудованные ИВЛ. Во всяком случае, явно не кислородные койки - слишком мало. ИВЛ, возможно, действительно не загружены. Судя по тому, что пишут, они, во-первых, не настолько нужны, а, во-вторых, не все наши ИВЛ годятся для ковидных больных.

А, вообще, смотрю, доказывать что-то абсолютно бесполезно.
Нет данных о смертности - - "Дайте!". Дают - "Дайте развёртку по причинам!". Дают по причинам - "Это перенос с одной графы в другую!".
"Дайте данные по койкам!" - уверен, когда дадут, найдут другие поводы для "сомнений".
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:29

  centurionus написав:
  proftpd66 написав:Есть статья , где врач говорит что нету свинова и птичьего гриппа .
Что это выдумки.

Несенітниці чергові. Почати з того, що "лікар" не в курсі, що штам "іспанки" не "такий самий", як сьогодні (геном вже розшифровано в штатах давно, виділено вірус з тіла місцевої мешканки на Алясці).
Т.зв. "свинячий" грип - десять днів лихоманки, а не три, як у "звичайного". З розвитком пневмонії за добу. Набагато важче переноситься.


в мире на 1 млн заразиось:
7131

выздоровело:
4588

все 7к умерло от "пневмонії за добу" или весь 1 млн заразился? :)

Банду геть!
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