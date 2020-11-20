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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2266226722682269>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  _hunter написав:приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".


Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?


40 процентов населения не болели одномоментно даже во времена средневековых чумных моров.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:23

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:2 Я бачу що з 3000 ліжок в реанімації - вільних 2000 практично постійно

Будь ласка, посилання.

Это на вот это:
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... onavirusom
намек, как я понимаю.
Но там есть тонкий момент:
Для создания этой карты использовали отчеты всех больниц по обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием, работниками, а также по количеству коек

а я уже накидывал кучку ссылок, когда больницы "по отчетам" -- полностью готовы, а в реальности там пустые стены...

Знать бы ещё, что youcontrol называет лiжками iнтенсивноi терапii. Может, только оборудованные ИВЛ. Во всяком случае, явно не кислородные койки - слишком мало. ИВЛ, возможно, действительно не загружены. Судя по тому, что пишут, они, во-первых, не настолько нужны, а, во-вторых, не все наши ИВЛ годятся для ковидных больных.

А, вообще, смотрю, доказывать что-то абсолютно бесполезно.
Нет данных о смертности - - "Дайте!". Дают - "Дайте развёртку по причинам!". Дают по причинам - "Это перенос с одной графы в другую!".
"Дайте данные по койкам!" - уверен, когда дадут, найдут другие поводы для "сомнений".
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37

  ЛАД написав:А, вообще, смотрю, доказывать что-то абсолютно бесполезно.
Нет данных о смертности - - "Дайте!". Дают - "Дайте развёртку по причинам!". Дают по причинам - "Это перенос с одной графы в другую!".
"Дайте данные по койкам!" - уверен, когда дадут, найдут другие поводы для "сомнений".

Так все эти данные, наоборот, показывают, что всё не так уж плохо имменно с ковидом. Но, обнажаются другие проблемы:
Смерти от рака (спасибо коптящим заводам, уничтоживших экологию. В 13! раз больше, чем от ковида)
Убийства
Самоубийства
Отравления алкоголем, алкогольна кардіоміопатія, алкогольна хвороба печінки
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 920_ue.xls

Так, может, НЕ ковид главная проблема в Украине?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Так, может, НЕ ковид главная проблема в Украине?

Ковідідіоти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:51

https://pronews.in.ua/%D0%B2-%D1%83%D0% ... %80%D0%B0/

В Украине могут ввести полный локдаун уже в декабре этого года.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам его разговора с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Глава Ивано-Франковская считает, что карантин выходного дня – это подготовка к полному локдауну. Об этом он рассказал в видеотрансляции на Facebook. Марцинкив сообщил, что в лучшем варианте тотальный карантин введут 20 декабря, в худшем – 10 декабря. “Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучились цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом – 20-25 декабря”, – сказал Марцинкив.

Читайте більше цікавих новин на сайті PRONEWS.IN.UA за посиланням : https://pronews.in.ua/

Что полностью соответствует предыдущему посту по датам и результатам с Червоненко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:01

Доходит информация с первички.
Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять. Даже если у больного имеется потеря обоняния и вкуса(#простогрипп детектед).
После недели, если ухудшения нет, продлевают больничный еще на несколько дней.
Если состояние нормализовалось несколько дней спустя, больничный закрывают.
На фоне всего этого 14500 положительных ПЦР за сутки приобретают совсем иной смысл.
То есть, половина из них фиксирует заболевание различных стадий у более-менее обеспеченных слоев общества, которое высеивают в частных лабораториях. А остальная половина - это больные с гарантированными средней и высокой тяжестью заболевания.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 20 лис, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:11

  safonovstanislav написав:Кстати, ещё один небольшой нюансик. Очередной глобальный мировой финансовый кризис обещают уже в ближайший год, и даже месяцы. По-этому, наслаждаемся жизнью, пока ещё всё "хорошо", т.к. дальше будет только хуже. Мы не сможем понять, как хорошо жилось людям в 2020, пока не наступит 2021

Вы ещё не поняли, что верить "прогнозистам" - себя не уважать. Все эти прогнозы - может, будет, а, может, и нет, а совсем наоборот. :)
Не знаю, кто этот прогнозист, но почему он до сих пор не в рейтинге Форбс? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 лис, 2020 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:13

  antey1969 написав:Доходит информация с первички.
Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники на ПЦР не отправляют. Даже если у больного имеется потеря обоняния и вкуса.


Вот такие "новшевства" и делают возможной экспоненциальную динамику заболеваемости. А еще интересно, какую долю больных такой подход искусственно ухудшит (знали бы точно, что ковид, а не другая ОРВИ, внимательнее относились бы к течению)

PS: из познавательного - всего каких-то полкило органики поставили мировое здравоохранение и экономику на колени

Все вирионы возбудителя коронавирусного заболевания Covid-19, существующие сегодня в мире, имеют массу всего в 0,1-1 килограмм
https://naked-science.ru/article/biolog ... razhennogo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:20

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:А, вообще, смотрю, доказывать что-то абсолютно бесполезно.
Нет данных о смертности - - "Дайте!". Дают - "Дайте развёртку по причинам!". Дают по причинам - "Это перенос с одной графы в другую!".
"Дайте данные по койкам!" - уверен, когда дадут, найдут другие поводы для "сомнений".

Так все эти данные, наоборот, показывают, что всё не так уж плохо имменно с ковидом. Но, обнажаются другие проблемы:
Смерти от рака (спасибо коптящим заводам, уничтоживших экологию. В 13! раз больше, чем от ковида)


Раньше рака не было?

Ухудшение экологии, действительно, есть.
Но сходу могу назвать ещё 2 причины
-возможно, раньше не всё диагностировалось (не хватало знаний);
-увеличилась средняя продолжительность жизни, раньше многие до рака просто не доживали.

Убийства
Самоубийства
Отравления алкоголем, алкогольна кардіоміопатія, алкогольна хвороба печінки
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 920_ue.xls
Так, может, НЕ ковид главная проблема в Украине?

Этого всего раньше не было?
И никто не отрицает этих проблем.
Или, думаете, во время испанки не было других проблем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:29

  ЛАД написав:Вы ещё не поняли, что верить "прогнозистов" - себя не уважать. Все эти прогнозы - может, будет, а, может, и нет, а совсем наоборот. :)

Тут важно, что он говорит не только, что намечается, но и объясняет почему. Рассказывает вполне логичные вещи.

Что касается моего мнения. В мире устроили экономическую задницу, но при этом, гривна относительно стабильна, цены на недвигу не сыпятся в разы. Не странно ли? Колесо кризиса раскручивается медленно, особенно мирового
Последствия неправильных решений будем ощущать всем миром ещё оооооочень долго.
safonovstanislav
 
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П'ят 20 лис, 2020 15:49
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