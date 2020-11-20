Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:01

Доходит информация с первички.

Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять. Даже если у больного имеется потеря обоняния и вкуса(#простогрипп детектед).

После недели, если ухудшения нет, продлевают больничный еще на несколько дней.

Если состояние нормализовалось несколько дней спустя, больничный закрывают.

На фоне всего этого 14500 положительных ПЦР за сутки приобретают совсем иной смысл.

То есть, половина из них фиксирует заболевание различных стадий у более-менее обеспеченных слоев общества, которое высеивают в частных лабораториях. А остальная половина - это больные с гарантированными средней и высокой тяжестью заболевания.