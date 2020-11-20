40 процентов населения не болели одномоментно даже во времена средневековых чумных моров.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:23
Знать бы ещё, что youcontrol называет лiжками iнтенсивноi терапii. Может, только оборудованные ИВЛ. Во всяком случае, явно не кислородные койки - слишком мало. ИВЛ, возможно, действительно не загружены. Судя по тому, что пишут, они, во-первых, не настолько нужны, а, во-вторых, не все наши ИВЛ годятся для ковидных больных.
А, вообще, смотрю, доказывать что-то абсолютно бесполезно.
Нет данных о смертности - - "Дайте!". Дают - "Дайте развёртку по причинам!". Дают по причинам - "Это перенос с одной графы в другую!".
"Дайте данные по койкам!" - уверен, когда дадут, найдут другие поводы для "сомнений".
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37
Так все эти данные, наоборот, показывают, что всё не так уж плохо имменно с ковидом. Но, обнажаются другие проблемы:
Смерти от рака (спасибо коптящим заводам, уничтоживших экологию. В 13! раз больше, чем от ковида)
Убийства
Самоубийства
Отравления алкоголем, алкогольна кардіоміопатія, алкогольна хвороба печінки
Так, может, НЕ ковид главная проблема в Украине?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:51
Что полностью соответствует предыдущему посту по датам и результатам с Червоненко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:01
Доходит информация с первички.
Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять. Даже если у больного имеется потеря обоняния и вкуса(#простогрипп детектед).
После недели, если ухудшения нет, продлевают больничный еще на несколько дней.
Если состояние нормализовалось несколько дней спустя, больничный закрывают.
На фоне всего этого 14500 положительных ПЦР за сутки приобретают совсем иной смысл.
То есть, половина из них фиксирует заболевание различных стадий у более-менее обеспеченных слоев общества, которое высеивают в частных лабораториях. А остальная половина - это больные с гарантированными средней и высокой тяжестью заболевания.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 20 лис, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:11
Вы ещё не поняли, что верить "прогнозистам" - себя не уважать. Все эти прогнозы - может, будет, а, может, и нет, а совсем наоборот.
Не знаю, кто этот прогнозист, но почему он до сих пор не в рейтинге Форбс?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 лис, 2020 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:13
Вот такие "новшевства" и делают возможной экспоненциальную динамику заболеваемости. А еще интересно, какую долю больных такой подход искусственно ухудшит (знали бы точно, что ковид, а не другая ОРВИ, внимательнее относились бы к течению)
PS: из познавательного - всего каких-то полкило органики поставили мировое здравоохранение и экономику на колени
Все вирионы возбудителя коронавирусного заболевания Covid-19, существующие сегодня в мире, имеют массу всего в 0,1-1 килограмм
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:20
Раньше рака не было?
Ухудшение экологии, действительно, есть.
Но сходу могу назвать ещё 2 причины
-возможно, раньше не всё диагностировалось (не хватало знаний);
-увеличилась средняя продолжительность жизни, раньше многие до рака просто не доживали.
Этого всего раньше не было?
И никто не отрицает этих проблем.
Или, думаете, во время испанки не было других проблем?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:29
Тут важно, что он говорит не только, что намечается, но и объясняет почему. Рассказывает вполне логичные вещи.
Что касается моего мнения. В мире устроили экономическую задницу, но при этом, гривна относительно стабильна, цены на недвигу не сыпятся в разы. Не странно ли? Колесо кризиса раскручивается медленно, особенно мирового
Последствия неправильных решений будем ощущать всем миром ещё оооооочень долго.
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