Там все еще интереснее: слышал мнение, что из частных лаботаторий результаты не обрабатываются. Вообще. Т.е. лаборатории о своих "больных" рапортуют, но и все.
Т.е. их не половина -- а именно столько и есть...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:32
Там все еще интереснее: слышал мнение, что из частных лаботаторий результаты не обрабатываются. Вообще. Т.е. лаборатории о своих "больных" рапортуют, но и все.
Т.е. их не половина -- а именно столько и есть...
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Конечно был. Некоторые проблемы лучше не поднимать, т.к. деньги любят тишину
Я о том, что в Украине существуют значительно более важные проблемы, которые освещены СМИ в значительно меньшей степени. И таких проблем немало. Но, "если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно". Вам выкатили одну проблему(коронавирус), беспокойтесь только о ней
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 20 лис, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА
Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис
Востаннє редагувалось yama в П'ят 20 лис, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:57
дык: из каждого утюга вещают "это всего лишь еще один грипп" -- вот народ и побег
А если серьезно: вполне ожидаемый результат -- мало кто хочет получить корону на фоне уже текущей респираторной инфекции...
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:01
1) она массово так и не появлялась
2) большинство из тех кто разводит панику с ковид и устрашает цифрами сами не сделали прививки от гриппа до сих пор , находя всякие отмазки , только двое НЕ постоянных писателя в теме таки сделали прививки от гриппа , я не в счет , остальные НЕТ
3) на фоне заявлений официальных лиц о необходимости таких прививок в начале сезона еще до появления прививок эти же официальные лица никак не поспособствовали закупке вакцин от гриппа
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:02
Ещё вопрос: речь об эпидемии или пандемии?
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