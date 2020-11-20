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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2266226722682269

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:32

  antey1969 написав:...
То есть, половина из них фиксирует заболевание различных стадий у более-менее обеспеченных слоев общества, которое высеивают в частных лабораториях. А остальная половина - это больные с гарантированными средней и высокой тяжестью заболевания.

Там все еще интереснее: слышал мнение, что из частных лаботаторий результаты не обрабатываются. Вообще. Т.е. лаборатории о своих "больных" рапортуют, но и все.
Т.е. их не половина -- а именно столько и есть...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Раньше рака не было?

Конечно был. Некоторые проблемы лучше не поднимать, т.к. деньги любят тишину
Зображення


Я о том, что в Украине существуют значительно более важные проблемы, которые освещены СМИ в значительно меньшей степени. И таких проблем немало. Но, "если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно". Вам выкатили одну проблему(коронавирус), беспокойтесь только о ней
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 20 лис, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА :shock:
Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету :( а это очень классный сервис
Востаннє редагувалось yama в П'ят 20 лис, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:57

  yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА :shock:
Может где-то и есть но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету :( а это очень классный сервис

дык: из каждого утюга вещают "это всего лишь еще один грипп" -- вот народ и побег :lol:
А если серьезно: вполне ожидаемый результат -- мало кто хочет получить корону на фоне уже текущей респираторной инфекции...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:01

  _hunter написав:
  yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА :shock:
Может где-то и есть но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету :( а это очень классный сервис

дык: из каждого утюга вещают "это всего лишь еще один грипп" -- вот народ и побег :lol:
А если серьезно: вполне ожидаемый результат -- мало кто хочет получить корону на фоне уже текущей респираторной инфекции...

1) она массово так и не появлялась :(
2) большинство из тех кто разводит панику с ковид и устрашает цифрами сами не сделали прививки от гриппа до сих пор , находя всякие отмазки , только двое НЕ постоянных писателя в теме таки сделали прививки от гриппа , я не в счет :) , остальные НЕТ
3) на фоне заявлений официальных лиц о необходимости таких прививок в начале сезона еще до появления прививок эти же официальные лица никак не поспособствовали закупке вакцин от гриппа
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:02

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".

Главный вопрос - а она уже есть?

Ещё вопрос: речь об эпидемии или пандемии? :)
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П'ят 20 лис, 2020 15:49
ЛОБ

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