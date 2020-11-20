... По его словам, закупка препарата достаточно проблематична: в настоящее время его нет ни в США, ни в Германии, ни во Франции. «Нам сейчас обещают поставить эту вакцину, но есть определенные варианты, что нам могут поставить в начале января», — заверил Ляшко. Он добавил, что Киев продолжает работать с фармацевтическими производителями по всему миру.



Главный санитарный врач Украины напомнил, что в этом году выделена беспрецедентная сумма в 300 миллионов гривен для закупки 1,4 миллиона доз вакцины против гриппа для вакцинации медиков, силовиков, учителей, а также людей преклонного возраста. Ожидается поставка в страну 660 тысяч доз вакцин, из них около 40 тысяч уже закуплены. При этом Ляшко отказался назвать страну-производителя, с которой достигнута договоренность, и добавил, что не может гарантировать, что она вообще будет закуплена.