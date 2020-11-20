Конечно был. Некоторые проблемы лучше не поднимать, т.к. деньги любят тишину
Я о том, что в Украине существуют значительно более важные проблемы, которые освещены СМИ в значительно меньшей степени. И таких проблем немало. Но, "если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно". Вам выкатили одну проблему(коронавирус), беспокойтесь только о ней
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 20 лис, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис
Востаннє редагувалось yama в П'ят 20 лис, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА Может где-то и есть но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис
дык: из каждого утюга вещают "это всего лишь еще один грипп" -- вот народ и побег А если серьезно: вполне ожидаемый результат -- мало кто хочет получить корону на фоне уже текущей респираторной инфекции...
yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА Может где-то и есть но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис
дык: из каждого утюга вещают "это всего лишь еще один грипп" -- вот народ и побег А если серьезно: вполне ожидаемый результат -- мало кто хочет получить корону на фоне уже текущей респираторной инфекции...
1) она массово так и не появлялась 2) большинство из тех кто разводит панику с ковид и устрашает цифрами сами не сделали прививки от гриппа до сих пор , находя всякие отмазки , только двое НЕ постоянных писателя в теме таки сделали прививки от гриппа , я не в счет , остальные НЕТ 3) на фоне заявлений официальных лиц о необходимости таких прививок в начале сезона еще до появления прививок эти же официальные лица никак не поспособствовали закупке вакцин от гриппа
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
antey1969 написав:Доходит информация с первички. Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять. Даже если у больного имеется потеря обоняния и вкуса(#простогрипп детектед). После недели, если ухудшения нет, продлевают больничный еще на несколько дней. Если состояние нормализовалось несколько дней спустя, больничный закрывают. На фоне всего этого 14500 положительных ПЦР за сутки приобретают совсем иной смысл. То есть, половина из них фиксирует заболевание различных стадий у более-менее обеспеченных слоев общества, которое высеивают в частных лабораториях. А остальная половина - это больные с гарантированными средней и высокой тяжестью заболевания.
Так это не обычный очередной грипп, а смертельный вирус, который всех убьёт? Точно?
yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА Может где-то и есть но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис
дык: из каждого утюга вещают "это всего лишь еще один грипп" -- вот народ и побег А если серьезно: вполне ожидаемый результат -- мало кто хочет получить корону на фоне уже текущей респираторной инфекции...
... 3) на фоне заявлений официальных лиц о необходимости таких прививок в начале сезона еще до появления прививок эти же официальные лица никак не поспособствовали закупке вакцин от гриппа
А как они могли это сделать? -- это обычный рынок и вакцины нужны не только Украине -- клиники купили, сколько смогли. А сейчас и "столько" купить не могут -- перехватывают...
Вот, кстати:
... По его словам, закупка препарата достаточно проблематична: в настоящее время его нет ни в США, ни в Германии, ни во Франции. «Нам сейчас обещают поставить эту вакцину, но есть определенные варианты, что нам могут поставить в начале января», — заверил Ляшко. Он добавил, что Киев продолжает работать с фармацевтическими производителями по всему миру.
Главный санитарный врач Украины напомнил, что в этом году выделена беспрецедентная сумма в 300 миллионов гривен для закупки 1,4 миллиона доз вакцины против гриппа для вакцинации медиков, силовиков, учителей, а также людей преклонного возраста. Ожидается поставка в страну 660 тысяч доз вакцин, из них около 40 тысяч уже закуплены. При этом Ляшко отказался назвать страну-производителя, с которой достигнута договоренность, и добавил, что не может гарантировать, что она вообще будет закуплена.
т.е. и планы были и даже деньги были -- но "не сложилось".
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 20 лис, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Доходит информация с первички. Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники на ПЦР не отправляют. Даже если у больного имеется потеря обоняния и вкуса.
Вот такие "новшевства" и делают возможной экспоненциальную динамику заболеваемости. А еще интересно, какую долю больных такой подход искусственно ухудшит (знали бы точно, что ковид, а не другая ОРВИ, внимательнее относились бы к течению)
PS: из познавательного - всего каких-то полкило органики поставили мировое здравоохранение и экономику на колени Все вирионы возбудителя коронавирусного заболевания Covid-19, существующие сегодня в мире, имеют массу всего в 0,1-1 килограмм https://naked-science.ru/article/biolog ... razhennogo
Проскакивала информация, что "вирус" не смогли рассмотреть в электронный микроскоп. Который чуть ли не атомы видит.
Соответственно вопрос, как эти учёные посчитали это всё (сколько вируса в каждой клетке, сколько зараженных, сколько весит один вирион (или как он там)
Вкладчик1234 Такое "проскакивает" только у "вкладчиков". 15 марта даже твой любимый запоребрик увидел:
Российские ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали первые снимки нового вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. Снимки обнародовала пресс-служба Роспотребнадзора.
Как уточнили РБК в пресс-службе, они получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составляет 100–120 нм.
yama написав:да я знаю историю что человек свою тещу с большим трудом и за деньги во Львове положил в больницу . Но скажем так зная не по наслышке о медицине во Львове могут и под шумок со всех госпитализированных деньги вымогать. Медицина во Львое это мафия , хочешь поступить на бюджет в мед универ Львова готовь этак $20 000 -30 000 , не переживай за первый год работы отбывается с лихвой на хорошем месте, а в будущем можно и за месяц столько получить. Я общался плотно со студенткой мед унвера Львова в этом году , она поведала о заработках врачей хирургов и анестезиологов - у меня отвисала челюсть и пропадал дар речи.
Як це так? Не може бути! Кремлівська пропаганда!
Мало вериться. У меня в 2013-2014 годах было два знакомых. Поступали на бюджет в все мед. универы Украины. Взяли в Винницу бесплатно на бюджет. Один с Киева, второй с Одессы.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )