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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:24
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:42
Это называется натянуть сову на глобус, чтобы доказать якобы свою правоту.
Проходит для малограмотных бабушек, да для тех кто с трудом владеет логикой, математикой и статистикой.
От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек.
Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным.
По данным МОЗ 18, 19, 20 ноября эпидемия получила новый скачок в день умирает по 229-257 человек, то есть больше, чем в среднем в день умирает от рака, а не в 13 раз наоборот, посмотрим, что будет дальше, будет ли увеличиваться разрыв еще больше.
По поводу коптящих заводов, вызывающих рак:
Теперь следите за опасностью заводов и реальными данными в сравнении с десятками других факторов из вашей таблицы.
В день от раковых заболеваний в среднем умирает 215 человек, повторюсь.
Теперь вычитайте отсюда случаи никак не связанные с коптящими фабриками -
минус умершие от рака легких - главный фактор курение
минус генетически обусловленные случаи рака, при определенных мутациях, передаваемых по наследству, вероятность заболеть раком груди к 80 годам приближается к 100 процентам, есть и другие генетически запрограммированные виды рака - рак яичников и тд, хоть дыши тут кристальным чистым воздухом, только поступок А.Джоли может тут спасти
минус наркотики - вызывают некоторые виды рака печени и тд
рак кожи - основная причина солярии и неумеренный загар
вирусные причины рака - вирусные гепатиты неминуемо при отсутствии лечения переходят к раку печени.
рак желудка - признан ассоциированным с Хеликобактером, плюс неуёмное употребление бодрящих напитков
шахтеры, сапожники - ракоопасные профессии по раку легких
рак простаты - гормоно ассоциированный рак, хоть будете на горных лугах жить, хоть в мегаполисе вероятность получить такой вид рака к 100 годам около 90 процентов
заплесневелые продукты, жареные и копченые продукты - несколько видов раков
хронические воспаления от нелеченых зубов - рак языка и щёк
вирус папилломы вызывает рак шейки матки
вирус ВИЧ вызывает Саркому Капоши.
Устал перечислять, еще есть много причин рака где ни с какого бока наши фабрики не пришьёшь.
Теперь отнимите все эти случаи рака от цифры 215 умерших от рака в день, и прикиньте сколько умирает от коптящих в Украине заводов и фабрик. Имхо, думаю наши заводы где-то в третьем десятке, вызывающих смертность причин.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:15
Вы хотите поговорить о раке?
Смысл? Я Вам уже вкратце писал о причинах роста окологии, freeze довольно подробно написал о различных факторах, вызывающих рак. Над проблемами рака учёные работают постоянно и достигли достаточно заметных успехов.
Да, ни вакцины, ни золотой таблетки, которая сразу излечивала бы, пока не придумали.
Корона - новый вирус с неизвестными свойствами и неизвестными последствиями заболевания. Причём заболевания высокозаразного и массового. И лечения пока нет. А смерти есть. Ничего удивительного, что о нём сегодня постоянно говорят.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:19
Это, как раз я и имел ввиду. Одной проблеме многие десятилетия, и никого она особо не беспокоит. Кое-как спокойно изобретают лекарства в спокойном темпе. А вторая только появилась, и все дружно всполошились, хотя не известно, может мы уже на вершине, и такая смертность будет всего неделю или месяц, а не десятилетия, как от других опасных заболеваний
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не купляйте нічого в аптеках Вітамін, вони ур** спирт не продають без рецепту.
Я так розумію воно їм потрібно, щоб антисептики дорожчі продавати.
Це єдина мережа де мав проблему з купівлею спирту.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:24
Ходил к врачу,говорю у меня сопли и слабость,мне бы рецепт на спирт.Врач мне ответил: Вы сопляк и слабак,берите оптом в интернете,там удобнее и дешевле.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:29
Сегодня очень много мелькает информации о планах по локдауну с 1 декабря по 14 января. Например, планируют, чтоб непродуктовые магазины работали с 24 по 29 декабря в режиме "досхочу", а в остальное время указанного периода были закрыты.
Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...
Или эти му..., муЖИ государственные полагают, что непродуктовый бизнес может обойтись без продуктов 1,5 месяца, простите за тавтологию
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:30
safonovstanislav
У ковида установлен возбудитель, понятно с кем/чем бороться.
Рак - фактически большая группа болезней с разными причинами и течением.
Научные проблемы кавалерийским наскоком не решаются.
Над управляемым термоядом работают уже почти 70 лет, средств выделяется много, вниманием эту проблему не обходили. Тем не менее проблема не решена.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:34
Возможно вы не в курсе, но проблему рака уже потрачены десятки миллиардов долларов и миллионы человеко-часов ученых всего мира. С чего вы взяли, что проблема рака никого не беспокоит ?
Но ее не решить карантирами и тд, потому что у десятков раковых заболеваний десятки причин.
С курением все государства борются и акцизами и на каждой пачке жирно пишут - ты, дятел, выкуришь и умрёшь, дыбыл. И ведь многие подобно маскоотрицателям не верят написанному, рептилоиды дурят )))
Прививки от папилломы, вызывающих рак шейки матки, придуманы, в некоторых странах внесены в реестр обязательных прививок для девочек.
Лекарства от гепатита С, вызывающего рак печени, придумали и эффективно лечат.
И так по многим пунктам.
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