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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2268226922702271> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:24 lapay написав: safonovstanislav написав: Так, может, НЕ ковид главная проблема в Украине? Так, может, НЕ ковид главная проблема в Украине?

Ковідідіоти. Ковідідіоти.

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

Повідомлень: 4781 З нами з: 03.12.14 Подякував: 701 раз. Подякували: 863 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:42 safonovstanislav написав: Смерти от рака (спасибо коптящим заводам, уничтоживших экологию. В 13! раз больше, чем от ковида) Смерти от рака (спасибо коптящим заводам, уничтоживших экологию. В 13! раз больше, чем от ковида)



Это называется натянуть сову на глобус, чтобы доказать якобы свою правоту.

Проходит для малограмотных бабушек, да для тех кто с трудом владеет логикой, математикой и статистикой.

От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек.

Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным.

По данным МОЗ 18, 19, 20 ноября эпидемия получила новый скачок в день умирает по 229-257 человек, то есть больше, чем в среднем в день умирает от рака, а не в 13 раз наоборот, посмотрим, что будет дальше, будет ли увеличиваться разрыв еще больше.



По поводу коптящих заводов, вызывающих рак:

Теперь следите за опасностью заводов и реальными данными в сравнении с десятками других факторов из вашей таблицы.

В день от раковых заболеваний в среднем умирает 215 человек, повторюсь.

Теперь вычитайте отсюда случаи никак не связанные с коптящими фабриками -

минус умершие от рака легких - главный фактор курение

минус генетически обусловленные случаи рака, при определенных мутациях, передаваемых по наследству, вероятность заболеть раком груди к 80 годам приближается к 100 процентам, есть и другие генетически запрограммированные виды рака - рак яичников и тд, хоть дыши тут кристальным чистым воздухом, только поступок А.Джоли может тут спасти

минус наркотики - вызывают некоторые виды рака печени и тд

рак кожи - основная причина солярии и неумеренный загар

вирусные причины рака - вирусные гепатиты неминуемо при отсутствии лечения переходят к раку печени.

рак желудка - признан ассоциированным с Хеликобактером, плюс неуёмное употребление бодрящих напитков

шахтеры, сапожники - ракоопасные профессии по раку легких

рак простаты - гормоно ассоциированный рак, хоть будете на горных лугах жить, хоть в мегаполисе вероятность получить такой вид рака к 100 годам около 90 процентов

заплесневелые продукты, жареные и копченые продукты - несколько видов раков

хронические воспаления от нелеченых зубов - рак языка и щёк

вирус папилломы вызывает рак шейки матки

вирус ВИЧ вызывает Саркому Капоши.

Устал перечислять, еще есть много причин рака где ни с какого бока наши фабрики не пришьёшь.



Теперь отнимите все эти случаи рака от цифры 215 умерших от рака в день, и прикиньте сколько умирает от коптящих в Украине заводов и фабрик. Имхо, думаю наши заводы где-то в третьем десятке, вызывающих смертность причин. Это называется натянуть сову на глобус, чтобы доказать якобы свою правоту.Проходит для малограмотных бабушек, да для тех кто с трудом владеет логикой, математикой и статистикой.От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек.Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным.По данным МОЗ 18, 19, 20 ноября эпидемия получила новый скачок в день умирает по 229-257 человек, то есть больше, чем в среднем в день умирает от рака, а не в 13 раз наоборот, посмотрим, что будет дальше, будет ли увеличиваться разрыв еще больше.По поводу коптящих заводов, вызывающих рак:Теперь следите за опасностью заводов и реальными данными в сравнении с десятками других факторов из вашей таблицы.В день от раковых заболеваний в среднем умирает 215 человек, повторюсь.Теперь вычитайте отсюда случаи никак не связанные с коптящими фабриками -минус умершие от рака легких - главный фактор курениеминус генетически обусловленные случаи рака, при определенных мутациях, передаваемых по наследству, вероятность заболеть раком груди к 80 годам приближается к 100 процентам, есть и другие генетически запрограммированные виды рака - рак яичников и тд, хоть дыши тут кристальным чистым воздухом, только поступок А.Джоли может тут спастиминус наркотики - вызывают некоторые виды рака печени и тдрак кожи - основная причина солярии и неумеренный загарвирусные причины рака - вирусные гепатиты неминуемо при отсутствии лечения переходят к раку печени.рак желудка - признан ассоциированным с Хеликобактером, плюс неуёмное употребление бодрящих напитковшахтеры, сапожники - ракоопасные профессии по раку легкихрак простаты - гормоно ассоциированный рак, хоть будете на горных лугах жить, хоть в мегаполисе вероятность получить такой вид рака к 100 годам около 90 процентовзаплесневелые продукты, жареные и копченые продукты - несколько видов раковхронические воспаления от нелеченых зубов - рак языка и щёквирус папилломы вызывает рак шейки маткивирус ВИЧ вызывает Саркому Капоши.Устал перечислять, еще есть много причин рака где ни с какого бока наши фабрики не пришьёшь.Теперь отнимите все эти случаи рака от цифры 215 умерших от рака в день, и прикиньте сколько умирает от коптящих в Украине заводов и фабрик. Имхо, думаю наши заводы где-то в третьем десятке, вызывающих смертность причин. freeze 4 Повідомлень: 19168 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4575 раз. Подякували: 7307 раз. Профіль 4 22 5 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:15 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Раньше рака не было? Раньше рака не было?

Конечно был. Некоторые проблемы лучше не поднимать, т.к. деньги любят тишину







Я о том, что в Украине существуют значительно более важные проблемы, которые освещены СМИ в значительно меньшей степени. И таких проблем немало. Но, "если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно". Вам выкатили одну проблему(коронавирус), беспокойтесь только о ней Конечно был. Некоторые проблемы лучше не поднимать, т.к. деньги любят тишинуЯ о том, что в Украине существуют значительно более важные проблемы, которые освещены СМИ в значительно меньшей степени. И таких проблем немало. Но, "если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно". Вам выкатили одну проблему(коронавирус), беспокойтесь только о ней

Вы хотите поговорить о раке?

Смысл? Я Вам уже вкратце писал о причинах роста окологии, freeze довольно подробно написал о различных факторах, вызывающих рак. Над проблемами рака учёные работают постоянно и достигли достаточно заметных успехов.

Да, ни вакцины, ни золотой таблетки, которая сразу излечивала бы, пока не придумали.

Корона - новый вирус с неизвестными свойствами и неизвестными последствиями заболевания. Причём заболевания высокозаразного и массового. И лечения пока нет. А смерти есть. Ничего удивительного, что о нём сегодня постоянно говорят. Вы хотите поговорить о раке?Смысл? Я Вам уже вкратце писал о причинах роста окологии, freeze довольно подробно написал о различных факторах, вызывающих рак. Над проблемами рака учёные работают постоянно и достигли достаточно заметных успехов.Да, ни вакцины, ни золотой таблетки, которая сразу излечивала бы, пока не придумали.Корона - новый вирус с неизвестными свойствами и неизвестными последствиями заболевания. Причём заболевания высокозаразного и массового. И лечения пока нет. А смерти есть. Ничего удивительного, что о нём сегодня постоянно говорят. ЛАД 2 Повідомлень: 17741 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4594 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 2 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:19 freeze написав: От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек.

Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным. От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек.Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным.

Это, как раз я и имел ввиду. Одной проблеме многие десятилетия, и никого она особо не беспокоит. Кое-как спокойно изобретают лекарства в спокойном темпе. А вторая только появилась, и все дружно всполошились, хотя не известно, может мы уже на вершине, и такая смертность будет всего неделю или месяц, а не десятилетия, как от других опасных заболеваний Это, как раз я и имел ввиду. Одной проблеме многие десятилетия, и никого она особо не беспокоит. Кое-как спокойно изобретают лекарства в спокойном темпе. А вторая только появилась, и все дружно всполошились, хотя не известно, может мы уже на вершине, и такая смертность будет всего неделю или месяц, а не десятилетия, как от других опасных заболеваний safonovstanislav Повідомлень: 3011 З нами з: 10.05.14 Подякував: 246 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире Не купляйте нічого в аптеках Вітамін, вони ур** спирт не продають без рецепту.

Я так розумію воно їм потрібно, щоб антисептики дорожчі продавати.

Це єдина мережа де мав проблему з купівлею спирту. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 981 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:24 unicdima написав: Не купляйте нічого в аптеках Вітамін, вони ур** спирт не продають без рецепту.

Я так розумію воно їм потрібно, щоб антисептики дорожчі продавати.

Це єдина мережа де мав проблему з купівлею спирту. Не купляйте нічого в аптеках Вітамін, вони ур** спирт не продають без рецепту.Я так розумію воно їм потрібно, щоб антисептики дорожчі продавати.Це єдина мережа де мав проблему з купівлею спирту.

Ходил к врачу,говорю у меня сопли и слабость,мне бы рецепт на спирт.Врач мне ответил: Вы сопляк и слабак,берите оптом в интернете,там удобнее и дешевле.

https://kiev.prom.ua/Spirt-etilovyj.html Ходил к врачу,говорю у меня сопли и слабость,мне бы рецепт на спирт.Врач мне ответил: Вы сопляк и слабак,берите оптом в интернете,там удобнее и дешевле. Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

Повідомлень: 4781 З нами з: 03.12.14 Подякував: 701 раз. Подякували: 863 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:29

Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...

Или эти му..., муЖИ государственные полагают, что непродуктовый бизнес может обойтись без продуктов 1,5 месяца, простите за тавтологию Сегодня очень много мелькает информации о планах по локдауну с 1 декабря по 14 января. Например, планируют, чтоб непродуктовые магазины работали с 24 по 29 декабря в режиме "досхочу", а в остальное время указанного периода были закрыты.Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...Или эти му..., муЖИ государственные полагают, что непродуктовый бизнес может обойтись без продуктов 1,5 месяца, простите за тавтологию fler

Повідомлень: 1501 З нами з: 07.08.09 Подякував: 421 раз. Подякували: 492 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:30 safonovstanislav

У ковида установлен возбудитель, понятно с кем/чем бороться.

Рак - фактически большая группа болезней с разными причинами и течением.

Научные проблемы кавалерийским наскоком не решаются.

Над управляемым термоядом работают уже почти 70 лет, средств выделяется много, вниманием эту проблему не обходили. Тем не менее проблема не решена. ЛАД 2 Повідомлень: 17741 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4594 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:34 safonovstanislav написав: freeze написав: От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек.

Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным. От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек.Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным.

Это, как раз я и имел ввиду. Одной проблеме многие десятилетия, и никого она особо не беспокоит. Кое-как спокойно изобретают лекарства в спокойном темпе. А вторая только появилась, и все дружно всполошились, хотя не известно, может мы уже на вершине, и такая смертность будет всего неделю или месяц, а не десятилетия, как от других опасных заболеваний Это, как раз я и имел ввиду. Одной проблеме многие десятилетия, и никого она особо не беспокоит. Кое-как спокойно изобретают лекарства в спокойном темпе. А вторая только появилась, и все дружно всполошились, хотя не известно, может мы уже на вершине, и такая смертность будет всего неделю или месяц, а не десятилетия, как от других опасных заболеваний



Возможно вы не в курсе, но проблему рака уже потрачены десятки миллиардов долларов и миллионы человеко-часов ученых всего мира. С чего вы взяли, что проблема рака никого не беспокоит ?

Но ее не решить карантинами и тд, потому что у десятков раковых заболеваний десятки причин.

С курением все государства борются и акцизами и на каждой пачке жирно пишут - ты, дятел, выкуришь и умрёшь, дыбыл. И ведь многие подобно маскоотрицателям не верят написанному, рептилоиды дурят )))

Прививки от папилломы, вызывающих рак шейки матки, придуманы, в некоторых странах внесены в реестр обязательных прививок для девочек.

Лекарства от гепатита С, вызывающего рак печени, придумали и эффективно лечат.

И так по многим пунктам. Возможно вы не в курсе, но проблему рака уже потрачены десятки миллиардов долларов и миллионы человеко-часов ученых всего мира. С чего вы взяли, что проблема рака никого не беспокоит ?Но ее не решить карантинами и тд, потому что у десятков раковых заболеваний десятки причин.С курением все государства борются и акцизами и на каждой пачке жирно пишут - ты, дятел, выкуришь и умрёшь, дыбыл. И ведь многие подобно маскоотрицателям не верят написанному, рептилоиды дурят )))Прививки от папилломы, вызывающих рак шейки матки, придуманы, в некоторых странах внесены в реестр обязательных прививок для девочек.Лекарства от гепатита С, вызывающего рак печени, придумали и эффективно лечат.И так по многим пунктам. freeze 4 Повідомлень: 19168 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4575 раз. Подякували: 7307 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:37 yama написав: обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА

Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППАМожет где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нетуа это очень классный сервис

В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.



Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки. В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки. yanyura Повідомлень: 5624 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1871 раз. Подякували: 1314 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2268226922702271> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Scotch П'ят 20 лис, 2020 18:39