yanyura написав:

yama написав: обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА

Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППАМожет где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нетуа это очень классный сервис

В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки.