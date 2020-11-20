budivelnik написав:Я чогось не розумію Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019 Якщо у нас страшний і злобний короновірус То що було в 2019?
Как по мне сравнение в абсолютных значениях количества умерших без учета еще одного параметра (количество населения в каждом из сравниваемых годах) - подход ошибочный. При этом даже не знаю как относиться к данным статистики, что население Украины где-то 41 млн человек.
И если абсолютные значения показывают смертность на территории Украины, то и значения количества населения надо показывать как проживавших на территории Украины в указанный период. ИМХО.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 20 лис, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды... Или эти му..., муЖИ государственные полагают, что непродуктовый бизнес может обойтись без продуктов 1,5 месяца, простите за тавтологию
Все верно, у них, а у не у бизнеса есть печатный станок. Проблема только в том, что там на верху плотно засели в бумагах ОВГЗ и будут терпеть убытки, если начнут печатать. В жервту конечно же принесут бизнес, свои коррупционные денежки они с процентами заберут.
yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис
В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.
Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки.
Аптека, какой сети, не подскажете ? Мои попытки поговорить о заказе в нескольких аптеках нескольких известных сетей окончились ни чем.
freeze написав:От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек. Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным.
Это, как раз я и имел ввиду. Одной проблеме многие десятилетия, и никого она особо не беспокоит. Кое-как спокойно изобретают лекарства в спокойном темпе. А вторая только появилась, и все дружно всполошились, хотя не известно, может мы уже на вершине, и такая смертность будет всего неделю или месяц, а не десятилетия, как от других опасных заболеваний
Вам вроде вполне толково ответили по поводу рака. Зачем вы открываете свой пятачек и делаете попытку хорошей мины при плохой игре .
yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис
В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.
Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки.
Аптека, какой сети, не подскажете ?
Мои попытки поговорить о заказе в нескольких аптеках нескольких известных сетей окончились ни чем.
В Киеве "ваксигриппа" нет в аптеках (по "таблетки.ЮА") и нету ни одной дозы в клиниках по ответу страховой.