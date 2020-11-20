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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2268226922702271

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:38

  budivelnik написав:Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше

За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?


Как по мне сравнение в абсолютных значениях количества умерших без учета еще одного параметра (количество населения в каждом из сравниваемых годах) - подход ошибочный. При этом даже не знаю как относиться к данным статистики, что население Украины где-то 41 млн человек.

И если абсолютные значения показывают смертность на территории Украины, то и значения количества населения надо показывать как проживавших на территории Украины в указанный период. ИМХО.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 20 лис, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:41

  fler написав:Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...
Или эти му..., муЖИ государственные полагают, что непродуктовый бизнес может обойтись без продуктов 1,5 месяца, простите за тавтологию :evil:

Все верно, у них, а у не у бизнеса есть печатный станок. Проблема только в том, что там на верху плотно засели в бумагах ОВГЗ и будут терпеть убытки, если начнут печатать. В жервту конечно же принесут бизнес, свои коррупционные денежки они с процентами заберут.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:44

  yanyura написав:
  yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА :shock:
Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету :( а это очень классный сервис

В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.

Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки.


Аптека, какой сети, не подскажете ?
Мои попытки поговорить о заказе в нескольких аптеках нескольких известных сетей окончились ни чем.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:59

  Вкладчик1234 написав:......
Ещё вопрос: речь об эпидемии или пандемии? :)

Для Вас это до сих пор вопрос? :shock:
При сотнях тыс. и млн. заболевших и десятках и сотнях тыс. умерших в разных странах по всему миру?

Так это не обычный очередной грипп, а смертельный вирус, который всех убьёт? Точно? :)

Не надоело задавать этот вопрос?
Уже давно никто не говорит о "всех убьёт". Не всех.
Но летальность пока что заметно выше, чем у гриппа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:59

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:От раковых заболеваний по вашей же ссылке примерно в день умирает 215 человек.
Вы берете и сравниваете периоды, когда или коронавируса не было вообще(январь-февраль) или когда количествоо заболевших было минимальным.

Это, как раз я и имел ввиду. Одной проблеме многие десятилетия, и никого она особо не беспокоит. Кое-как спокойно изобретают лекарства в спокойном темпе. А вторая только появилась, и все дружно всполошились, хотя не известно, может мы уже на вершине, и такая смертность будет всего неделю или месяц, а не десятилетия, как от других опасных заболеваний

Вам вроде вполне толково ответили по поводу рака. Зачем вы открываете свой пятачек и делаете попытку хорошей мины при плохой игре .
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не надоело задавать этот вопрос?
Уже давно никто не говорит о "всех убьёт". Не всех.
Но летальность пока что заметно выше, чем у гриппа.

А хто взагалі про це тут писав? На початку теми ми тут сперечались, яка буде летальність - 1% чи 2%.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:06

Вкладчик1234
Смешно? В игнор :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:31

  lapay написав:
  ЛАД написав:Не надоело задавать этот вопрос?
Уже давно никто не говорит о "всех убьёт". Не всех.
Но летальность пока что заметно выше, чем у гриппа.

А хто взагалі про це тут писав? На початку теми ми тут сперечались, яка буде летальність - 1% чи 2%.

Здесь такое не писали, но вначале назывались цифры побольше.
Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:45

  freeze написав:
  yanyura написав:
  yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА :shock:
Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету :( а это очень классный сервис

В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.

Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки.


Аптека, какой сети, не подскажете ?

Мои попытки поговорить о заказе в нескольких аптеках нескольких известных сетей окончились ни чем.

В Киеве "ваксигриппа" нет в аптеках (по "таблетки.ЮА") и нету ни одной дозы в клиниках по ответу страховой.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня 2 часа протусил в очереди за шинами на инфошине на Подоле. Очередь была человек 50-60. что поразило видел 5-6 человек без масок. все это было на улице
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