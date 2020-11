Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27

lapay написав: ЛАД написав: Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии. Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.

Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду. Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду.



к сожалению так и будет. только у нас изначально была не китайская реанимация, поэтому все будет грустнее. какая там реанимация? у нас кислорода не смогли за 7 месяцев поставить везде. а средства защиты.



у меня есть огромные сомнения в качестве масок нашего производства, и вероятно хотя бы медиков можно было бы обеспечить импортными. по состоянию на июнь цена масок 3М была от 1.5 доллара (за 8210) до 2.5 долларов (за 1860) в закупке в штатах от производителя (ex works) в партии от 1млн штук. к сожалению так и будет. только у нас изначально была не китайская реанимация, поэтому все будет грустнее. какая там реанимация? у нас кислорода не смогли за 7 месяцев поставить везде. а средства защиты.у меня есть огромные сомнения в качестве масок нашего производства, и вероятно хотя бы медиков можно было бы обеспечить импортными. по состоянию на июнь цена масок 3М была от 1.5 доллара (за 8210) до 2.5 долларов (за 1860) в закупке в штатах от производителя (ex works) в партии от 1млн штук.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California