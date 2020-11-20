ЛАД написав:Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.
Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.
Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду.
к сожалению так и будет. только у нас изначально была не китайская реанимация, поэтому все будет грустнее. какая там реанимация? у нас кислорода не смогли за 7 месяцев поставить везде. а средства защиты.
у меня есть огромные сомнения в качестве масок нашего производства, и вероятно хотя бы медиков можно было бы обеспечить импортными. по состоянию на июнь цена масок 3М была от 1.5 доллара (за 8210) до 2.5 долларов (за 1860) в закупке в штатах от производителя (ex works) в партии от 1млн штук.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
budivelnik написав:Перше - плюс мінус 20000 - розмова ні про що Друге - зараз в ковід записують те що раніше записували в інші підгруппи І висновок Поки пандемія відсутня.
Так можна все що завгодно заперечити, в тому числі і війну на Донбасі. Не так воно рахується, а через смертність в групі з ковідом і контрольній групі, без ковіду. Заражені ковідом помирають, за два тижні хвороби, в 3-5 разів частіше, ніж в контролі. От порахуйте, скільки померло, за місяць, хворих на ковід із 200 тис заражених, і скільки в контрольній групі 37 млн.
А Ви самі порівняйте дві цифри Перша - загальна летальність у світі від усіх причин у відсотках Друга - летальність від ковіду у захворівших.... Будете здивовані , але загальносвітова летальність менша - і це при тому що є -самогубства, - військові втрати, - втрати від стихійних лих - транспортні пригоди і так далі і тому подібне А після цього врахуйте що а - станом на сьогодні загальна кількість перехворівших - занижена, бо практично ніхто не робив тотальної перевірки б - якщо загальна кількість занижена , а летальні випадки враховані краще ніж загальна кількість - то висновок Летальність від ковіду у грипи яка реально має ковід - занижена.
У лютому 2021-го року в Україні не буде жодного протоколу лікування. Їх анулювала громадянка Уляна Супрун. Разом з тим він додав, що наразі триває громадське обговорення цього наказу, але на його думку, у МОЗ давно повинні були представити нові проєкти протоколів лікування. Про це в ефірі ток-шоу "COVID-19: підтримуємо один одного" на телеканалі ZIK заявив адвокат Ростислав Кравець.
budivelnik написав:А Ви самі порівняйте дві цифри Перша - загальна летальність у світі від усіх причин у відсотках Друга - летальність від ковіду у захворівших....
Вже порівнював і викладав тут. У ковідних в рази більше, десь в 5 разів. З урахуванням, що помирають старші, то десь в 3 рази. Безсимптомні ковідні не помирають, тому на причину смерті вони не впливають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
#Слухи Наш источник из Офиса Президента сообщает, что в ОП моделировали ситуацию и "ужаснулись". До середины декабря у нас будет 30.000 заболевших в день, а к концу года мы можем достичь рекорда в 50.000 заболевших. Источник указывает, что у ОП почти "патовая ситуация", нельзя уйти на тотальный карантин иначе тебя снесут и обвинят в банкротстве мелкого и среднего бизнеса, а если не уходить на тотальный карантин, то ты не собьешь динамику и тебя "снесут с Банковой" и обвинят в гибели людей. Источник дополняет, что сейчас Банковая и Кабмин расплачиваются за "весенние ошибки" и не использования летнего времени для подготовки к эпидемии. Они сами загнали себя в это положение.
Без штанов в самом центре города во Львове предприниматели протестовали против карантина выходного дня. Они записали видеообращение к правительству с предложением отменить это ограничение и дать возможность работать малому и среднему бизнесу. https://changeua.com/news/vo-lvove-pred ... nya-video/