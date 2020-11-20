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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.

Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Аптека, какой сети, не подскажете ?

Сеть КП "Центральная районная аптека" в Херсонской области (это из Гугла). Завтра схожу в аптеку и точно узнаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.

Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду.


к сожалению так и будет. только у нас изначально была не китайская реанимация, поэтому все будет грустнее. какая там реанимация? у нас кислорода не смогли за 7 месяцев поставить везде. а средства защиты.

у меня есть огромные сомнения в качестве масок нашего производства, и вероятно хотя бы медиков можно было бы обеспечить импортными. по состоянию на июнь цена масок 3М была от 1.5 доллара (за 8210) до 2.5 долларов (за 1860) в закупке в штатах от производителя (ex works) в партии от 1млн штук.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:35

  lapay написав:
  budivelnik написав:Перше - плюс мінус 20000 - розмова ні про що
Друге - зараз в ковід записують те що раніше записували в інші підгруппи
І висновок
Поки пандемія відсутня.
Так можна все що завгодно заперечити, в тому числі і війну на Донбасі.
Не так воно рахується, а через смертність в групі з ковідом і контрольній групі, без ковіду. Заражені ковідом помирають, за два тижні хвороби, в 3-5 разів частіше, ніж в контролі.
От порахуйте, скільки померло, за місяць, хворих на ковід із 200 тис заражених, і скільки в контрольній групі 37 млн.
А Ви самі порівняйте дві цифри
Перша - загальна летальність у світі від усіх причин у відсотках
Друга - летальність від ковіду у захворівших....
Будете здивовані , але загальносвітова летальність менша - і це при тому що є -самогубства,
- військові втрати,
- втрати від стихійних лих
- транспортні пригоди
і так далі і тому подібне
А після цього врахуйте що
а - станом на сьогодні загальна кількість перехворівших - занижена, бо практично ніхто не робив тотальної перевірки
б - якщо загальна кількість занижена , а летальні випадки враховані краще ніж загальна кількість - то висновок
Летальність від ковіду у грипи яка реально має ковід - занижена.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:Сегодня 2 часа протусил в очереди за шинами на инфошине на Подоле. Очередь была человек 50-60. что поразило видел 5-6 человек без масок. все это было на улице
Пару дней назад переобувался на большом шиномонтаж (4 машины одновременно + очередь страждущих), ни одного чела в маске
.......
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве ваксигриппа нет, в конце октября в единичных аптеках появлялось, но быстро исчезало. Сейчас в частных клиниках от 1000 грн доза и то нужно с десяток клиник обзвонить
.......
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:38

У лютому 2021-го року в Україні не буде жодного протоколу лікування. Їх анулювала громадянка Уляна Супрун.
Разом з тим він додав, що наразі триває громадське обговорення цього наказу, але на його думку, у МОЗ давно повинні були представити нові проєкти протоколів лікування.
Про це в ефірі ток-шоу "COVID-19: підтримуємо один одного" на телеканалі ZIK заявив адвокат Ростислав Кравець.

https://zik.ua/news/ludyna/u_liutomu_20 ... kat_987852
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А Ви самі порівняйте дві цифри
Перша - загальна летальність у світі від усіх причин у відсотках
Друга - летальність від ковіду у захворівших....

Вже порівнював і викладав тут. У ковідних в рази більше, десь в 5 разів. З урахуванням, що помирають старші, то десь в 3 рази. Безсимптомні ковідні не помирають, тому на причину смерті вони не впливають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:44

#Слухи
Наш источник из Офиса Президента сообщает, что в ОП моделировали ситуацию и "ужаснулись". До середины декабря у нас будет 30.000 заболевших в день, а к концу года мы можем достичь рекорда в 50.000 заболевших. Источник указывает, что у ОП почти "патовая ситуация", нельзя уйти на тотальный карантин иначе тебя снесут и обвинят в банкротстве мелкого и среднего бизнеса, а если не уходить на тотальный карантин, то ты не собьешь динамику и тебя "снесут с Банковой" и обвинят в гибели людей. Источник дополняет, что сейчас Банковая и Кабмин расплачиваются за "весенние ошибки" и не использования летнего времени для подготовки к эпидемии. Они сами загнали себя в это положение.

Источник не указываю "по понятным причинам"
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:49

Креативно

Без штанов в самом центре города во Львове предприниматели протестовали против карантина выходного дня. Они записали видеообращение к правительству с предложением отменить это ограничение и дать возможность работать малому и среднему бизнесу.
https://changeua.com/news/vo-lvove-pred ... nya-video/
fler
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П'ят 20 лис, 2020 21:16
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