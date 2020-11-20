RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2271227222732274>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:51

  fler написав:Сегодня очень много мелькает информации о планах по локдауну с 1 декабря по 14 января. Например, планируют, чтоб непродуктовые магазины работали с 24 по 29 декабря в режиме "досхочу", а в остальное время указанного периода были закрыты.


Жесткий локдаун вангуется на первые 2 недели января. Не самый плохой для снижения темпов прироста заболеваемости период с т.з. деловой активности. Вопрос - дотянем ли? КВД, скорее всего, поставленной цели не достигнет
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8400
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 3466 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:53

  tumos написав:
  budivelnik написав:Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
Зображення
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
Как по мне сравнение в абсолютных значениях количества умерших без учета еще одного параметра (количество населения в каждом из сравниваемых годах) - подход ошибочный. При этом даже не знаю как относиться к данным статистики, что население Украины где-то 41 млн человек.

И если абсолютные значения показывают смертность на территории Украины, то и значения количества населения надо показывать как проживавших на территории Украины в указанный период. ИМХО.
1 Чим більше данних - тим точніше рішення
2 Мені наприклад не вистарчає
+середній вік померлих взагалі
+по кожній окремій групі
+ по кожній окремій Державі ( на крайняк материку)
3 Тепер по статистиці України
кількість населення________________________кількість летальних випадків
на 01-10-2019 -41960033___________________436533
на 01-10-2020- 41703327=99,39% від 2019___426687=97,74%
Висновок
Якщо населення зменшилось на 0,61% а кількість летальних випадків на 2,26% - це говорить про покращення здоровя населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23543
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:55

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.

Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду.

Были видео. Но я не понимаю, почему падали. У нас при всех проблемах такого не происходит. Да и нигде больше такого не слышно.

Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня. Не знаю за всю Украину, но в Харькове была пародия. Единственное реальное - закрытые ТРЦ и кино и метро.
"Ще може стати" - возможно, но, надеюсь, всё же не случится.
Даже в Италии это случилось не по всей стране, а в регионах с высокой концентрацией пожилых людей.
У нас нет такого количества пожилых, поэтому надеюсь, что такого, как в Италии, не будет. Хотя может быть весело.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17742
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4594 раз.
Подякували: 4299 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:59

  zРадио написав:
  fler написав:Сегодня очень много мелькает информации о планах по локдауну с 1 декабря по 14 января. Например, планируют, чтоб непродуктовые магазины работали с 24 по 29 декабря в режиме "досхочу", а в остальное время указанного периода были закрыты.


Жесткий локдаун вангуется на первые 2 недели января. Не самый плохой для снижения темпов прироста заболеваемости период с т.з. деловой активности. Вопрос - дотянем ли? КВД, скорее всего, поставленной цели не достигнет

Киев пока держится и резервы еще есть по больницам.
Стандартные схемы лечения отработаны. Узкое место только кислород и реаниматологи.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10177
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:00

  lapay написав:
  budivelnik написав:А Ви самі порівняйте дві цифри
Перша - загальна летальність у світі від усіх причин у відсотках
Друга - летальність від ковіду у захворівших....
Вже порівнював і викладав тут. У ковідних в рази більше, десь в 5 разів. З урахуванням, що помирають старші, то десь в 3 рази. Безсимптомні ковідні не помирають, тому на причину смерті вони не впливають.
Ви брешіть - та не забріхуйтесь...
Навскидку по Україні з моїх табличок
період-_кількість населення_летальних _% летальних до кількості населення
10 міс 2019 - 41960033_______436533________1,04%
10 міс 2020 - 41703327_______426687________1,02%

По ковіду - 2% по Україні і це без врахування того , що кількість захворівших(перехворівших) безсимптомно,або з мінімальними напрягами - в рази більша від тих хто потрапив під тестування на ковід.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 20 лис, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23543
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Жесткий локдаун вангуется на первые 2 недели января.

В Украине готовы ввести локдаун на Новый год и Рождество: OBOZREVATEL узнал подробности
4 часа назад

- Рассматривается два сценария, все будет зависеть от темпов эпидемии
- С народными депутатами, как утверждается, не советовались


Итак, главное: украинское правительство намерено ввести полный локдаун на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни.

Как узнал OBOZREVATEL, локдаун могут ввести и раньше, если официальная статистика по заболевшим приблизится к критической отметке – 20-22 тыс. в сутки. Мэры городов уже предупреждены о ситуации на селекторных совещаниях.

"Локдаун в Украине будет введен, эта идея поддержана всем правительством. Единственное, что сейчас обсуждается – это дата, когда его вводить. Есть два варианта: либо с 20-25 декабря и до второй половины января – Старого нового года. Или еще раньше, если мы перейдем порог в 20-22 тысячи больных в сутки. Елки, корпоративы, ярмарки – все будет закрыто. Цель – минимизировать контакты между людьми в период праздников", – рассказал достоверный источник в правительстве.
...

https://www.obozrevatel.com/society/lok ... bnosti.htm
yanyura
 
Повідомлень: 5627
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:11

  ЛАД написав:
  Ratatui написав:......
Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.

Тариф, вроде был одинаковый. Агитировали за счётчики, т.к. будете платить за потребленную воду, а не по "завышенным нормам".
Тариф поднимали независимо от счётчиков.

А о страховой медицине Вы напрасно так. При нормальной организации неплохо работает.
И никак не противоречит системе Семашко или любой другой. Система Семашко - это организация, а страховая медицина - это вопрос финансирования.
Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случае всеобщего обязательного медстрахования.


Страхование изначально бизнес чтобы заработать, а медицина в данном случае дойная корова. Когда над этим стоит государство то бизнес со страхованием отсутствует.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7405
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:15

  yanyura написав:
  zРадио написав:Жесткий локдаун вангуется на первые 2 недели января.

В Украине готовы ввести локдаун на Новый год и Рождество: OBOZREVATEL узнал подробности
4 часа назад

- Рассматривается два сценария, все будет зависеть от темпов эпидемии
- С народными депутатами, как утверждается, не советовались


Итак, главное: украинское правительство намерено ввести полный локдаун на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни.

Как узнал OBOZREVATEL, локдаун могут ввести и раньше, если официальная статистика по заболевшим приблизится к критической отметке – 20-22 тыс. в сутки. Мэры городов уже предупреждены о ситуации на селекторных совещаниях.

"Локдаун в Украине будет введен, эта идея поддержана всем правительством. Единственное, что сейчас обсуждается – это дата, когда его вводить. Есть два варианта: либо с 20-25 декабря и до второй половины января – Старого нового года. Или еще раньше, если мы перейдем порог в 20-22 тысячи больных в сутки. Елки, корпоративы, ярмарки – все будет закрыто. Цель – минимизировать контакты между людьми в период праздников", – рассказал достоверный источник в правительстве.
...

https://www.obozrevatel.com/society/lok ... bnosti.htm

20 тысяч мы перешагнем разве что благодаря частным лабораториям.
Если у них выйдет двадцатка, значит давно перешагнули полтинник в сутки.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10177
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:15

  Starikan написав:
  Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.

В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки :wink: Покрывает стоматологию.


Значит не покрывает что-то другое например глаза.Либо есть какая-то вилка, что анализы такие-то платит страховка, а такие-то будь добр сам. Либо ребята все молодые и без недостатков. Тогда да заряжай и сам и работодатель. А страховая сливки снимает.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7405
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:21

Starikan

Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.[/quote]

Вот вам и ответ, что 800 отлистай каждый месяц и потом ещё 200 добавь. Для примера у меня кроме техосмотра за 7 лет ни один зуб не ремонтировался. А по 800 я бы отлистал за 7лет там 67200 умерших президентов. Нормально да? И это только я один.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7405
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2271227222732274>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Zebra і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7288 1679243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.