fler написав:Сегодня очень много мелькает информации о планах по локдауну с 1 декабря по 14 января. Например, планируют, чтоб непродуктовые магазины работали с 24 по 29 декабря в режиме "досхочу", а в остальное время указанного периода были закрыты.
Жесткий локдаун вангуется на первые 2 недели января. Не самый плохой для снижения темпов прироста заболеваемости период с т.з. деловой активности. Вопрос - дотянем ли? КВД, скорее всего, поставленной цели не достигнет
budivelnik написав:Я чогось не розумію Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019 Якщо у нас страшний і злобний короновірус То що було в 2019?
Как по мне сравнение в абсолютных значениях количества умерших без учета еще одного параметра (количество населения в каждом из сравниваемых годах) - подход ошибочный. При этом даже не знаю как относиться к данным статистики, что население Украины где-то 41 млн человек.
И если абсолютные значения показывают смертность на территории Украины, то и значения количества населения надо показывать как проживавших на территории Украины в указанный период. ИМХО.
1 Чим більше данних - тим точніше рішення 2 Мені наприклад не вистарчає +середній вік померлих взагалі +по кожній окремій групі + по кожній окремій Державі ( на крайняк материку) 3 Тепер по статистиці України кількість населення________________________кількість летальних випадків на 01-10-2019 -41960033___________________436533 на 01-10-2020- 41703327=99,39% від 2019___426687=97,74% Висновок Якщо населення зменшилось на 0,61% а кількість летальних випадків на 2,26% - це говорить про покращення здоровя населення.
ЛАД написав:Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.
Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду.
Были видео. Но я не понимаю, почему падали. У нас при всех проблемах такого не происходит. Да и нигде больше такого не слышно.
Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня. Не знаю за всю Украину, но в Харькове была пародия. Единственное реальное - закрытые ТРЦ и кино и метро. "Ще може стати" - возможно, но, надеюсь, всё же не случится. Даже в Италии это случилось не по всей стране, а в регионах с высокой концентрацией пожилых людей. У нас нет такого количества пожилых, поэтому надеюсь, что такого, как в Италии, не будет. Хотя может быть весело.
fler написав:Сегодня очень много мелькает информации о планах по локдауну с 1 декабря по 14 января. Например, планируют, чтоб непродуктовые магазины работали с 24 по 29 декабря в режиме "досхочу", а в остальное время указанного периода были закрыты.
Жесткий локдаун вангуется на первые 2 недели января. Не самый плохой для снижения темпов прироста заболеваемости период с т.з. деловой активности. Вопрос - дотянем ли? КВД, скорее всего, поставленной цели не достигнет
Киев пока держится и резервы еще есть по больницам. Стандартные схемы лечения отработаны. Узкое место только кислород и реаниматологи.
budivelnik написав:А Ви самі порівняйте дві цифри Перша - загальна летальність у світі від усіх причин у відсотках Друга - летальність від ковіду у захворівших....
Вже порівнював і викладав тут. У ковідних в рази більше, десь в 5 разів. З урахуванням, що помирають старші, то десь в 3 рази. Безсимптомні ковідні не помирають, тому на причину смерті вони не впливають.
Ви брешіть - та не забріхуйтесь... Навскидку по Україні з моїх табличок період-_кількість населення_летальних _% летальних до кількості населення 10 міс 2019 - 41960033_______436533________1,04% 10 міс 2020 - 41703327_______426687________1,02%
По ковіду - 2% по Україні і це без врахування того , що кількість захворівших(перехворівших) безсимптомно,або з мінімальними напрягами - в рази більша від тих хто потрапив під тестування на ковід.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 20 лис, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Жесткий локдаун вангуется на первые 2 недели января.
В Украине готовы ввести локдаун на Новый год и Рождество: OBOZREVATEL узнал подробности 4 часа назад
- Рассматривается два сценария, все будет зависеть от темпов эпидемии - С народными депутатами, как утверждается, не советовались
Итак, главное: украинское правительство намерено ввести полный локдаун на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни.
Как узнал OBOZREVATEL, локдаун могут ввести и раньше, если официальная статистика по заболевшим приблизится к критической отметке – 20-22 тыс. в сутки. Мэры городов уже предупреждены о ситуации на селекторных совещаниях.
"Локдаун в Украине будет введен, эта идея поддержана всем правительством. Единственное, что сейчас обсуждается – это дата, когда его вводить. Есть два варианта: либо с 20-25 декабря и до второй половины января – Старого нового года. Или еще раньше, если мы перейдем порог в 20-22 тысячи больных в сутки. Елки, корпоративы, ярмарки – все будет закрыто. Цель – минимизировать контакты между людьми в период праздников", – рассказал достоверный источник в правительстве. ...
Ratatui написав:...... Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.
Тариф, вроде был одинаковый. Агитировали за счётчики, т.к. будете платить за потребленную воду, а не по "завышенным нормам". Тариф поднимали независимо от счётчиков.
А о страховой медицине Вы напрасно так. При нормальной организации неплохо работает. И никак не противоречит системе Семашко или любой другой. Система Семашко - это организация, а страховая медицина - это вопрос финансирования. Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случае всеобщего обязательного медстрахования.
Страхование изначально бизнес чтобы заработать, а медицина в данном случае дойная корова. Когда над этим стоит государство то бизнес со страхованием отсутствует.
zРадио написав:Жесткий локдаун вангуется на первые 2 недели января.
В Украине готовы ввести локдаун на Новый год и Рождество: OBOZREVATEL узнал подробности 4 часа назад
- Рассматривается два сценария, все будет зависеть от темпов эпидемии - С народными депутатами, как утверждается, не советовались
Итак, главное: украинское правительство намерено ввести полный локдаун на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни.
Как узнал OBOZREVATEL, локдаун могут ввести и раньше, если официальная статистика по заболевшим приблизится к критической отметке – 20-22 тыс. в сутки. Мэры городов уже предупреждены о ситуации на селекторных совещаниях.
"Локдаун в Украине будет введен, эта идея поддержана всем правительством. Единственное, что сейчас обсуждается – это дата, когда его вводить. Есть два варианта: либо с 20-25 декабря и до второй половины января – Старого нового года. Или еще раньше, если мы перейдем порог в 20-22 тысячи больных в сутки. Елки, корпоративы, ярмарки – все будет закрыто. Цель – минимизировать контакты между людьми в период праздников", – рассказал достоверный источник в правительстве. ...
Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.
В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки Покрывает стоматологию.
Значит не покрывает что-то другое например глаза.Либо есть какая-то вилка, что анализы такие-то платит страховка, а такие-то будь добр сам. Либо ребята все молодые и без недостатков. Тогда да заряжай и сам и работодатель. А страховая сливки снимает.
Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.[/quote]
Вот вам и ответ, что 800 отлистай каждый месяц и потом ещё 200 добавь. Для примера у меня кроме техосмотра за 7 лет ни один зуб не ремонтировался. А по 800 я бы отлистал за 7лет там 67200 умерших президентов. Нормально да? И это только я один.