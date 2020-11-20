Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:55

lapay написав: ЛАД написав: Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии. Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.

Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду. Те, що люди падали на дорогах і в приміщеннях, були відео, як і про переповнені італійські і вуханські лікарні. Не було в в нас весняного карантину, і в нас таке могло стати, і ще може стати. Сьогодні вже чув щось подібне про місцеву реанімацію, але переказувати не буду.

Были видео. Но я не понимаю, почему падали. У нас при всех проблемах такого не происходит. Да и нигде больше такого не слышно.Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня. Не знаю за всю Украину, но в Харькове была пародия. Единственное реальное - закрытые ТРЦ и кино и метро."Ще може стати" - возможно, но, надеюсь, всё же не случится.Даже в Италии это случилось не по всей стране, а в регионах с высокой концентрацией пожилых людей.У нас нет такого количества пожилых, поэтому надеюсь, что такого, как в Италии, не будет. Хотя может быть весело.