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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 22722273227422752276> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:24 Libo написав: tumos написав: Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ? Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ?



Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот.

Зачем это?

Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие. Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот.Зачем это?Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие.



Товарищу постарше ни одна страховая дёшево не продаст ещё и сгоняет на медосмотр чтобы узнать какие опции ударожать, а какие вообще не включать. Товарищу постарше ни одна страховая дёшево не продаст ещё и сгоняет на медосмотр чтобы узнать какие опции ударожать, а какие вообще не включать. Ratatui

Повідомлень: 7405 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:24

Сто тисяч курєрів везуть 10000 концентраторів кисню(по одному на кожну багатоповерхівку в країні)

https://censor.net/ru/news/3232363/ofis_prezidenta_s_oga_idet_po_puti_bystroyi_zakupki_kontsentratorov_kisloroda_tolko_za_nedelyu_nashli

Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, только за неделю нашли 10 тыс. штук, - Кирилл Тимошенко Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, только за неделю нашли 10 тыс. штук, - Кирилл Тимошенко Істерики - зливайте воду...Сто тисяч курєрів везуть 10000 концентраторів кисню(по одному на кожну багатоповерхівку в країні) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23548 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:24 budivelnik написав: 1 Чим більше данних - тим точніше рішення

2 Мені наприклад не вистарчає

+середній вік померлих взагалі

+по кожній окремій групі

+ по кожній окремій Державі ( на крайняк материку)

3 Тепер по статистиці України

кількість населення________________________кількість летальних випадків

на 01-10-2019 -41960033___________________436533

на 01-10-2020- 41703327=99,39% від 2019___426687=97,74%

Висновок

Якщо населення зменшилось на 0,61% а кількість летальних випадків на 2,26% - це говорить про покращення здоровя населення. 1 Чим більше данних - тим точніше рішення2 Мені наприклад не вистарчає+середній вік померлих взагалі+по кожній окремій групі+ по кожній окремій Державі ( на крайняк материку)3 Тепер по статистиці Україникількість населення________________________кількість летальних випадківна 01-10-2019 -41960033___________________436533на 01-10-2020- 41703327=99,39% від 2019___426687=97,74%ВисновокЯкщо населення зменшилось на 0,61% а кількість летальних випадків на 2,26% - це говорить про покращення здоровя населення.



Я бы посчитал так:

426687*100/41703327=1,0231

436533*100/41960033=1,0403



Но как я уже сказал подставлять 41 млн в знаменатель не вижу никакого смысла. Предполагаю, что данных о реально проживающих на территории Украины в эти периоды не существует. Ориентироваться предположительно можно на значения в пределах 20 млн - 27 млн. Я бы посчитал так:426687*100/41703327=1,0231436533*100/41960033=1,0403Но как я уже сказал подставлять 41 млн в знаменатель не вижу никакого смысла. Предполагаю, что данных о реально проживающих на территории Украины в эти периоды не существует. Ориентироваться предположительно можно на значения в пределах 20 млн - 27 млн. tumos Повідомлень: 1313 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня. Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня.



Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт. Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт. Кучинелли

Повідомлень: 532 З нами з: 30.11.17 Подякував: 121 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:27 yanyura написав: 4 часа назад



Итак, главное: украинское правительство намерено ввести полный локдаун на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни.

4 часа назадИтак, главное: украинское правительство намерено ввести полный локдаун на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни.



Спасибо. Не успел еще прочитать, но предположил именно это. Последняя неделя декабря тоже "просится" на жесткий карантин, но с одной стороны - чтобы его соблюдали, а с другой - чтобы больно не ударить по торговле, о нем нужно уведомить заранее. Надеюсь, у Кабмина хватит ума реализовать все грамотно с 3-й попытки - за 2 предыдущие то можно научиться



antey1969 написав: Киев пока держится и резервы еще есть по больницам.

Стандартные схемы лечения отработаны. Узкое место только кислород и реаниматологи. Киев пока держится и резервы еще есть по больницам.Стандартные схемы лечения отработаны. Узкое место только кислород и реаниматологи.



Слышал, что чуть ли не в обычную практику уже входит госпитализация со своим кислородным концентратором. И в продаже ажиотаж, и рынок их аренды уже появился



PS: с людскими ресурсами, конечно, все намного хуже - количество врачей просто так не увеличишь... особенно, после того, как 30 лет о профессию чиновники вытирали ноги! Спасибо. Не успел еще прочитать, но предположил именно это. Последняя неделя декабря тоже "просится" на жесткий карантин, но с одной стороны - чтобы его соблюдали, а с другой - чтобы больно не ударить по торговле, о нем нужно уведомить заранее. Надеюсь, у Кабмина хватит ума реализовать все грамотно с 3-й попытки - за 2 предыдущие то можно научитьсяСлышал, что чуть ли не в обычную практику уже входит госпитализация со своим кислородным концентратором. И в продаже ажиотаж, и рынок их аренды уже появилсяPS: с людскими ресурсами, конечно, все намного хуже - количество врачей просто так не увеличишь... особенно, после того, как 30 лет о профессию чиновники вытирали ноги! zРадио

Повідомлень: 8401 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1549 раз. Подякували: 3466 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:30 Libo написав: tumos написав: Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею. Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею.



А какая в страховой медицине разница государственная, муниципальная, общественная или частная медицина? Медики и страховщики работают по протоколам и тарифам, за которыми следит государство. Роль посредника между больницей и пациентом выполняет страховая компания, чтоб не нажухали человека.

Больница выставила счет. Страховая проверила его по протоколу и тарифам за оказанные услуги. Часть отклонила. Остальное оплатила. Больница получила свои заработанные деньги. Больница отругала свою медсестру, за то, что та поставила пациенту на одну клизьму больше, чем требовали протокол и показания больного. А какая в страховой медицине разница государственная, муниципальная, общественная или частная медицина? Медики и страховщики работают по протоколам и тарифам, за которыми следит государство. Роль посредника между больницей и пациентом выполняет страховая компания, чтоб не нажухали человека.Больница выставила счет. Страховая проверила его по протоколу и тарифам за оказанные услуги. Часть отклонила. Остальное оплатила. Больница получила свои заработанные деньги. Больница отругала свою медсестру, за то, что та поставила пациенту на одну клизьму больше, чем требовали протокол и показания больного.



У меня товарищ пошёл сдавать анализ какой-то простой стоит где-то баксов 400. А ему говорят страховка есть ? Он да от работодателя. Медики тогда сделаем развёрнутый страховка покроет. Потом он узнал ,что данный анализ стоит 1500 чуть заикаться не начал. Но действительно страховая оплатила. У меня товарищ пошёл сдавать анализ какой-то простой стоит где-то баксов 400. А ему говорят страховка есть ? Он да от работодателя. Медики тогда сделаем развёрнутый страховка покроет. Потом он узнал ,что данный анализ стоит 1500 чуть заикаться не начал. Но действительно страховая оплатила. Ratatui

Повідомлень: 7405 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:30 tumos написав: budivelnik написав: 1 Чим більше данних - тим точніше рішення

2 Мені наприклад не вистарчає

+середній вік померлих взагалі

+по кожній окремій групі

+ по кожній окремій Державі ( на крайняк материку)

3 Тепер по статистиці України

кількість населення________________________кількість летальних випадків

на 01-10-2019 -41960033___________________436533

на 01-10-2020- 41703327=99,39% від 2019___426687=97,74%

Висновок

Якщо населення зменшилось на 0,61% а кількість летальних випадків на 2,26% - це говорить про покращення здоровя населення. 1 Чим більше данних - тим точніше рішення2 Мені наприклад не вистарчає+середній вік померлих взагалі+по кожній окремій групі+ по кожній окремій Державі ( на крайняк материку)3 Тепер по статистиці Україникількість населення________________________кількість летальних випадківна 01-10-2019 -41960033___________________436533на 01-10-2020- 41703327=99,39% від 2019___426687=97,74%ВисновокЯкщо населення зменшилось на 0,61% а кількість летальних випадків на 2,26% - це говорить про покращення здоровя населення.

Я бы посчитал так:

426687*100/41703327=1,0231

436533*100/41960033=1,0403

Но как я уже сказал подставлять 41 млн в знаменатель не вижу никакого смысла. Предполагаю, что данных о реально проживающих на территории Украины в эти периоды не существует. Ориентироваться предположительно можно на значения в пределах 20 млн - 27 млн. Я бы посчитал так:426687*100/41703327=1,0231436533*100/41960033=1,0403Но как я уже сказал подставлять 41 млн в знаменатель не вижу никакого смысла. Предполагаю, что данных о реально проживающих на территории Украины в эти периоды не существует. Ориентироваться предположительно можно на значения в пределах 20 млн - 27 млн. 1 І чим Ваш підрахунок відрізняється від мого?

2 Ви можете орієнтуватись на будь-які значення але при цьому повинні памятати

За 10 місців -цифра кардинально змінитись не може.

Тому

Берете 41,96 млн в 2019 і 41,7 млн в 2020 - і інших значень у Вас немає

ПС

1 У нас навіть на голосування приходить більше 20 млн..Ви що думаєте що ми в Туркменістані і у нас 99,99% приходить?

2 Уявіть що нас 20 млн а не 42....тоді виходить що ми живемо в 2 рази краще ніж каже статистика.

Адже людей не помітити можна

От тільки звідки тоді візьметься результат їхньої праці який ВВП?

3 У нас майже 12 млн пенсіонерів і 12 млн дітей до 18років

Вони що святим духом харчуються(одні на пенсії ,другі ще не працюють) 1 І чим Ваш підрахунок відрізняється від мого?2 Ви можете орієнтуватись на будь-які значення але при цьому повинні памятатиЗа 10 місців -цифра кардинально змінитись не може.ТомуБерете 41,96 млн в 2019 і 41,7 млн в 2020 - і інших значень у Вас немаєПС1 У нас навіть на голосування приходить більше 20 млн..Ви що думаєте що ми в Туркменістані і у нас 99,99% приходить?2 Уявіть що нас 20 млн а не 42....тоді виходить що ми живемо в 2 рази краще ніж каже статистика.Адже людей не помітити можнаОт тільки звідки тоді візьметься результат їхньої праці який ВВП?3 У нас майже 12 млн пенсіонерів і 12 млн дітей до 18роківВони що святим духом харчуються(одні на пенсії ,другі ще не працюють) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23548 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:31 Ratatui написав:

Вот вам и ответ, что 800 отлистай каждый месяц и потом ещё 200 добавь. Для примера у меня кроме техосмотра за 7 лет ни один зуб не ремонтировался. А по 800 я бы отлистал за 7лет там 67200 умерших президентов. Нормально да? И это только я один. Вот вам и ответ, что 800 отлистай каждый месяц и потом ещё 200 добавь. Для примера у меня кроме техосмотра за 7 лет ни один зуб не ремонтировался. А по 800 я бы отлистал за 7лет там 67200 умерших президентов. Нормально да? И это только я один.

Система здравоохранения США - это нечто совершенно неадекватное.

По сути, это гиперпылесос по массовой выкачке денег. Система здравоохранения США - это нечто совершенно неадекватное.По сути, это гиперпылесос по массовой выкачке денег. Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 20 лис, 2020 21:31, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 10177 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1235 раз. Подякували: 2868 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:31 budivelnik написав: Істерики - зливайте воду...

Сто тисяч курєрів везуть 10000 концентраторів кисню(по одному на кожну багатоповерхівку в країні)

https://censor.net/ru/news/3232363/ofis_prezidenta_s_oga_idet_po_puti_bystroyi_zakupki_kontsentratorov_kisloroda_tolko_za_nedelyu_nashli

Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, только за неделю нашли 10 тыс. штук, - Кирилл Тимошенко Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, только за неделю нашли 10 тыс. штук, - Кирилл Тимошенко Істерики - зливайте воду...Сто тисяч курєрів везуть 10000 концентраторів кисню(по одному на кожну багатоповерхівку в країні)



Продают их по 30-70 тыс грн за шт. Как обычно, кому война, а кому мать родная Продают их по 30-70 тыс грн за шт. Как обычно, кому война, а кому мать родная zРадио

Повідомлень: 8401 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1549 раз. Подякували: 3466 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:32 ЛАД написав: tumos

Американская система медстрахования далеко не образец. Недаром Обама старался её реформировать. Но так и не сумел довести до конца, хотя это тоже было бы далеко до образца.

Если Libo прав и Трамп и то, что сделал Обама, ликвидировал, то совсем плохо.

И, кстати, 800 долларов в месяц на троих, о которых пишет Старикан, тоже не копейки даже для Америки. Конечно, при зарплате от 12000 в месяц это можно себе позволить. Но это достаточно приличная зарплата даже для Америки. Американская система медстрахования далеко не образец. Недаром Обама старался её реформировать. Но так и не сумел довести до конца, хотя это тоже было бы далеко до образца.Если Libo прав и Трамп и то, что сделал Обама, ликвидировал, то совсем плохо.И, кстати, 800 долларов в месяц на троих, о которых пишет Старикан, тоже не копейки даже для Америки. Конечно, при зарплате от 12000 в месяц это можно себе позволить. Но это достаточно приличная зарплата даже для Америки.



800 нормальная на одного! 300 на одного в месяц там нет половины опций. 800 нормальная на одного! 300 на одного в месяц там нет половины опций. Ratatui

Повідомлень: 7405 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 22722273227422752276> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16