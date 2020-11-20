tumos написав: Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ?
Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот. Зачем это? Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие.
Товарищу постарше ни одна страховая дёшево не продаст ещё и сгоняет на медосмотр чтобы узнать какие опции ударожать, а какие вообще не включать.
budivelnik написав:1 Чим більше данних - тим точніше рішення 2 Мені наприклад не вистарчає +середній вік померлих взагалі +по кожній окремій групі + по кожній окремій Державі ( на крайняк материку) 3 Тепер по статистиці України кількість населення________________________кількість летальних випадків на 01-10-2019 -41960033___________________436533 на 01-10-2020- 41703327=99,39% від 2019___426687=97,74% Висновок Якщо населення зменшилось на 0,61% а кількість летальних випадків на 2,26% - це говорить про покращення здоровя населення.
Я бы посчитал так: 426687*100/41703327=1,0231 436533*100/41960033=1,0403
Но как я уже сказал подставлять 41 млн в знаменатель не вижу никакого смысла. Предполагаю, что данных о реально проживающих на территории Украины в эти периоды не существует. Ориентироваться предположительно можно на значения в пределах 20 млн - 27 млн.
ЛАД написав:Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня.
Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт.
Итак, главное: украинское правительство намерено ввести полный локдаун на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни.
Спасибо. Не успел еще прочитать, но предположил именно это. Последняя неделя декабря тоже "просится" на жесткий карантин, но с одной стороны - чтобы его соблюдали, а с другой - чтобы больно не ударить по торговле, о нем нужно уведомить заранее. Надеюсь, у Кабмина хватит ума реализовать все грамотно с 3-й попытки - за 2 предыдущие то можно научиться
antey1969 написав:Киев пока держится и резервы еще есть по больницам. Стандартные схемы лечения отработаны. Узкое место только кислород и реаниматологи.
Слышал, что чуть ли не в обычную практику уже входит госпитализация со своим кислородным концентратором. И в продаже ажиотаж, и рынок их аренды уже появился
PS: с людскими ресурсами, конечно, все намного хуже - количество врачей просто так не увеличишь... особенно, после того, как 30 лет о профессию чиновники вытирали ноги!
tumos написав: Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею.
А какая в страховой медицине разница государственная, муниципальная, общественная или частная медицина? Медики и страховщики работают по протоколам и тарифам, за которыми следит государство. Роль посредника между больницей и пациентом выполняет страховая компания, чтоб не нажухали человека. Больница выставила счет. Страховая проверила его по протоколу и тарифам за оказанные услуги. Часть отклонила. Остальное оплатила. Больница получила свои заработанные деньги. Больница отругала свою медсестру, за то, что та поставила пациенту на одну клизьму больше, чем требовали протокол и показания больного.
У меня товарищ пошёл сдавать анализ какой-то простой стоит где-то баксов 400. А ему говорят страховка есть ? Он да от работодателя. Медики тогда сделаем развёрнутый страховка покроет. Потом он узнал ,что данный анализ стоит 1500 чуть заикаться не начал. Но действительно страховая оплатила.
budivelnik написав:1 Чим більше данних - тим точніше рішення 2 Мені наприклад не вистарчає +середній вік померлих взагалі +по кожній окремій групі + по кожній окремій Державі ( на крайняк материку) 3 Тепер по статистиці України кількість населення________________________кількість летальних випадків на 01-10-2019 -41960033___________________436533 на 01-10-2020- 41703327=99,39% від 2019___426687=97,74% Висновок Якщо населення зменшилось на 0,61% а кількість летальних випадків на 2,26% - це говорить про покращення здоровя населення.
Я бы посчитал так: 426687*100/41703327=1,0231 436533*100/41960033=1,0403 Но как я уже сказал подставлять 41 млн в знаменатель не вижу никакого смысла. Предполагаю, что данных о реально проживающих на территории Украины в эти периоды не существует. Ориентироваться предположительно можно на значения в пределах 20 млн - 27 млн.
1 І чим Ваш підрахунок відрізняється від мого? 2 Ви можете орієнтуватись на будь-які значення але при цьому повинні памятати За 10 місців -цифра кардинально змінитись не може. Тому Берете 41,96 млн в 2019 і 41,7 млн в 2020 - і інших значень у Вас немає ПС 1 У нас навіть на голосування приходить більше 20 млн..Ви що думаєте що ми в Туркменістані і у нас 99,99% приходить? 2 Уявіть що нас 20 млн а не 42....тоді виходить що ми живемо в 2 рази краще ніж каже статистика. Адже людей не помітити можна От тільки звідки тоді візьметься результат їхньої праці який ВВП? 3 У нас майже 12 млн пенсіонерів і 12 млн дітей до 18років Вони що святим духом харчуються(одні на пенсії ,другі ще не працюють)
Ratatui написав: Вот вам и ответ, что 800 отлистай каждый месяц и потом ещё 200 добавь. Для примера у меня кроме техосмотра за 7 лет ни один зуб не ремонтировался. А по 800 я бы отлистал за 7лет там 67200 умерших президентов. Нормально да? И это только я один.
Система здравоохранения США - это нечто совершенно неадекватное. По сути, это гиперпылесос по массовой выкачке денег.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 20 лис, 2020 21:31, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:tumos Американская система медстрахования далеко не образец. Недаром Обама старался её реформировать. Но так и не сумел довести до конца, хотя это тоже было бы далеко до образца. Если Libo прав и Трамп и то, что сделал Обама, ликвидировал, то совсем плохо. И, кстати, 800 долларов в месяц на троих, о которых пишет Старикан, тоже не копейки даже для Америки. Конечно, при зарплате от 12000 в месяц это можно себе позволить. Но это достаточно приличная зарплата даже для Америки.
800 нормальная на одного! 300 на одного в месяц там нет половины опций.