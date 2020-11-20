budivelnik написав:Ви брешіть - та не забріхуйтесь... Навскидку по Україні з моїх табличок період-_кількість населення_летальних _% летальних до кількості населення 10 міс 2019 - 41960033_______436533________1,04% 10 міс 2020 - 41703327_______426687________1,02%
По ковіду - 2% по Україні і це без врахування того , що кількість захворівших(перехворівших) безсимптомно,або з мінімальними напрягами - в рази більша від тих хто потрапив під тестування на ковід.
А чого 10 місяців, а не 10 років? Ковідні хворі помирають за 2 тижні хвороби, хай навіть буде місяць. За цей час помре 2% хворих на ковід, а не хворих на ковід помре 0,1%. То від чого помруть ці 2% хворих - від ковіду чи від раку з інсультами?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
budivelnik написав:Ви брешіть - та не забріхуйтесь... Навскидку по Україні з моїх табличок період-_кількість населення_летальних _% летальних до кількості населення 10 міс 2019 - 41960033_______436533________1,04% 10 міс 2020 - 41703327_______426687________1,02%
По ковіду - 2% по Україні і це без врахування того , що кількість захворівших(перехворівших) безсимптомно,або з мінімальними напрягами - в рази більша від тих хто потрапив під тестування на ковід.
А чого 10 місяців, а не 10 років? Ковідні хворі помирають за 2 тижні хвороби, хай навіть буде місяць. За цей час помре 2% хворих на ковід, а не хворих на ковід помре 0,1%. То від чого помруть ці 2% хворих - від ковіду чи від раку з інсультами?
Ще раз ази статистики Перше - порівнювати треба з порівнювальним Якщо одна цифра за 10 місяців, то й інша цифра за десять місяців + бажано щоб в такому ж періоді Тобто Якщо перша - січень-жовтень , то і друга пара-січень жовтень Тому летальність загальну по Україні-ми визначили вона знаходиться від 1,02 до 1,04% Друге - тепер беремо ковід Для того ,щоб визначити летальність всередині якоїсь групи( в нашому випадку ковід) ми повинні взяти всіх хто був зараженим (не залежно від ступеню важкості зараження) і порівняти її з кількістю смертей в цій же групі Станом на сьогодні статистика дає 2% по Україні. При чому,та сама статистика не заперечує того факту, що дуже велика кількість перехворівших безсимптомно хоча і входять в кількістьзаражених ,але нами не враховується,бо вони не проходили тестів, а тому не враховані як заражені В той час коли всі(чи майже всі) померлі від наявності ковіду-в статистиці враховані от і виходить ,що реальна летальність від ковіду в рази менша від тих 2% які показує сьогоднішня Українська статистика ПС Мені дуже цікаво було б отримати цифри з Словаччини,де всі(навіть ті хто безсимптомно перехворів) виявлені внаслідок тестування+цифри летальності в цій Державі. Тоді й будемо бачити реальний а не придуманий рівень летальності.
budivelnik написав:1 І чим Ваш підрахунок відрізняється від мого?
От какого ? Там где сравниваются абсолютные значения или уже берется в учет количество населения ? Если идет речь о втором, то мне так больше нравится. Я ведь не оспаривал формальный вывод, который далее следует.
budivelnik написав:2 Ви можете орієнтуватись на будь-які значення але при цьому повинні памятати За 10 місців -цифра кардинально змінитись не може.
Это субъективное мнение. Реальных данных я не видел.
budivelnik написав:Тому Берете 41,96 млн в 2019 і 41,7 млн в 2020 - і інших значень у Вас немає
Я пришел к другому мнению - эту лажу в расчеты не брать, показатели не сравнивать. Но это тоже мое субъективное мнение. Другие имеют право считать, что численность проживающего в Украине населения 41 млн.
budivelnik написав:1 У нас навіть на голосування приходить більше 20 млн..Ви що думаєте що ми в Туркменістані і у нас 99,99% приходить?
Я все таки давал граничное значение 27 млн. Почему выбрано в качестве аргумента именно 20 млн ? Можно только гадать о количестве реально проживающих. Но вот аргумент про голосование обратил на себя внимание. Вбросы в 99.99% приняты во внимание ?
budivelnik написав:2 Уявіть що нас 20 млн а не 42....тоді виходить що ми живемо в 2 рази краще ніж каже статистика. Адже людей не помітити можна От тільки звідки тоді візьметься результат їхньої праці який ВВП? 3 У нас майже 12 млн пенсіонерів і 12 млн дітей до 18років Вони що святим духом харчуються(одні на пенсії ,другі ще не працюють)
Дубилет по своей методике может и 42 нарисовал. Если это считать переписью, пусть так и будет. Но у меня встречный вопрос. Сколько на постоянном выезде для работы за границей граждан Украины и надо ли их приплюсовать к 42 млн ?
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 20 лис, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:Сколько на постоянном выезде для работы за границей граждан Украины и надо ли их приплюсовать к 42 млн ?
Ще раз 1 Громадяни України , що на виїзді за бугор, що на Марсі - є громадянами України, тому у всіх випадках,особливо таких як смерть-повідомляються офіційні Державні органи України ,де б цей випадок не відбувся. 2 ВВП України створює працездатне населення України Якщо у нас 12 млн до 18 років і 11,5 млн пенсіонерів=23+ млн То скільки повинно бути тих хто їх годує? 3 Офіційно ПФ чи Податкова заявляють про 12 млн працюючих+2 млн підприємців. Ясно що в цій кількості є пенсіонери ,але всеж - скільки з цих 14 млн не пенсіонерів? Я припускаю що 10% , тобто крім 23+млн не працюючих(діти +песіонери) в нас ще 12,5 млн =14-10% працюючих Таким чином вже виходимо на цифру в 36 млн наявного на території України і ще 5 млн працює за межами.
budivelnik написав:Перше - порівнювати треба з порівнювальним
Порівнюються хворі з контролем (здоровими). Люди хворіють ковідом два тижні, а не десять місяців. Третій раз повторювати не буду.
1 Помирають люди раз в 60 років Ми їх як-повинні враховувати тільки тих 10 днів коли вони прикуті до ліжка? 2 Перехворівших+хворих визначають тестами, при чому Хворіла людина чи ні визначають за допомогою антитіл які виробляв організм під час хвороби.Станом на сьогодні відомо ,що антитіла зберігаються +/- 6 місців Таким чином Якщо якась кількість людей захворіла на ковід на протязі року(не грає ролі перехворіли всі по разу, чи хтось умудрився два рази(він все одно буде зарахований в один) , і частина з цих перехворівших на протязі цього ж календарного року померла - то летальність від ковіду буде визначатись кількість померлих в періоді(в нашому випадку рік)/кількість перехворівших в періоді(за той же рік)=% летальних випадків
ПС Взагалі відсотки це цікава величина Для отримання коректного результату треба дуже уважно дивитись на бази порівнянь.
Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.
В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки Покрывает стоматологию.
Значит не покрывает что-то другое например глаза.Либо есть какая-то вилка, что анализы такие-то платит страховка, а такие-то будь добр сам. Либо ребята все молодые и без недостатков. Тогда да заряжай и сам и работодатель. А страховая сливки снимает.
"Ребятам" за 40, у невестки РС. Так что не надо о "молодых и без недостатков".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
budivelnik написав:Ми їх як-повинні враховувати тільки тих 10 днів коли вони прикуті до ліжка?
Якщо визначаємо причину смерті - то враховується період від встановлення діагнозу до смерті, якщо паталогоанатом не встановлює точну причину смерті. Якщо просто рахувати статистично, то ковід, за два тижні, вбиває в кілька разів більше людей, ніж контроль, тому саме він є причиною смерті, як і інші важки хвороби, інфекційні чи не інфікційні, які теж збільшують летальність, після встановлення діагнозу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
budivelnik написав:Ще раз 1 Громадяни України , що на виїзді за бугор, що на Марсі - є громадянами України, тому у всіх випадках,особливо таких як смерть-повідомляються офіційні Державні органи України ,де б цей випадок не відбувся.
Спасибо, принял во внимание. Тут надо подумать, насколько правильными были предыдущие расчеты. Было бы интересно посмотреть на следующие данные в разрезе по периодам. Количество смертей украинцев за границей и количество там находившихся. Количество умерших украинцев здесь и количество здесь проживавших.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 20 лис, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.