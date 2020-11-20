Starikan написав:
"Ребятам" за 40, у невестки РС. Так что не надо о "молодых и без недостатков".
У нас такие диагнозы не покрываются. Зато страховка 400 долларов в год.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:24
У нас такие диагнозы не покрываются. Зато страховка 400 долларов в год.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:29
Ви хоч перечитуєте перед тим як відправити повідомлення?
В цьому абзаці що написано?
1 Ковід сам по собі взагалі нікого не вбиває
2 Ковід провокує загострення вже існуючих хронічних хвороб
3 Летальність від ковіду , якщо академічно правильно то
Летальність в місяць-кількість захворівших у цей місяць до кількості померлих
Летальність в рік-кількість захворівших в цей рік до кількості померлих в рік
3 Якщо ж йти по вашому
від постановки діагнозу до смерті то
а - ми всі помремо тому летальність 100%
б - в автотранспортній пригоді,коли ставлять діагноз травми несумісні з життям - летальність 100%
і так далі і тому подібне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
человек с фейсбука выложил данные за смертность помесячно за 3 года. Пока непонятно, +15% в сентябре это случайность или начало закономерности
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Якщо немає діагнозу паталогоанатома, то порівнюється кількість померлих, за період хвороби, з контролем. Якщо люди, з діагнозом рак, живуть, в середньому, один рік, а не 20 років, як в контролі, то саме рак є причиною смерті з вірогідністю 95%.
Ви ніяк не можете зрозуміти, що є причиною смерті, і що таке летальність
Для ковіда летальність, це кількість людей, які померли з підтвердженним діагнозом в лікарнях, чи ті, які не встигли туди потрапити, але тяжко хворіли. В середньому помирають за два тижні.
Якщо герпес не впливає на летальність, хворі на герпес помирають так само часто, як і здоровий контроль, то ніхто і не переймається через герпес. А ковід збільшує кількість смертей хворих, порівняно з контролем, в кілька разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:50
Не совсем так: в зависимости от возрастной группы, до 30% (в возрасте 25-44 года) по американским данным.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:52
На цьому сферичному коні у ваккумі я Вас залишу наодинці...
Для інших,які хочуть отримати реальну інформацію додам
Якщо станом на сьогодні підтверджено по Україні
598 000 - захворівших
274 000 - одужавших
10598 - померлих
То летальність 10598/598000= 1,77%
З точки зору лапая летальність в десятки разів більша
На чому базується ця впевненість - мені не відомо і аналізу це не піддається.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Для молодих ковід протікає легко, тому і летальність не велика, він б'є по старшим.
Не фантазуйте. Ви, з довідника стеля, взяли висновок, що ковід не є причиною смерті цих 2% хворих на ковід, які помирають за два тижні хвороби.
Бо зеленого поняття не маєте, що таке хворі і контроль, і як їх треба порівнювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:18
Летальность не так считается. Берешь количество выздоровевших (274 000), добавляешь количество умерших (10 600) - получаешь количество людей с известным исходом болезни (284 600). Затем количество умерших делишь на количество людей с известным исходом - получаешь летальность (так называемый CFR, case fatality ratio).
Выйдет где-то 3,8%. С одной стороны, цифра завышена, поскольку у нас мало диагностируют, а, следовательно, в знаменатель не попало большое количество легко переболевших. С другой стороны, это статистика прошлого, когда почти всем, кто нуждался, была предоставлена профессиональная медицинская помощь. Сегодня же мы входим в период, когда будет наблюдаться повышенная летальность вследствие отказов в госпитализации и использования сортировки больных
Додано: Суб 21 лис, 2020 00:06
36+5 пусть будет так. С одной стороны я вижу тенденцию на заполняемость кладбища, что вызывает у меня сомнения в косвенной методике Дубилета. Но с другой стороны вдруг внезапно стало резать глаза весьма большое количество смуглых женщин с покрытой головой, одеждой до пят и как минимум тремя детьми. Может быть идет замещение ? )
Додано: Суб 21 лис, 2020 00:14
Да речь не об этом. Вы же о контрольной группе говорили. Т.е. о том, что обычно наблюдается без ковида. Так вот относительный прирост смертности как раз максимальный не у стариков. А у самой экономически активной категории населения.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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