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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2274227522762277>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:24

  Starikan написав:
  Ratatui написав:Значит не покрывает что-то другое например глаза.Либо есть какая-то вилка, что анализы такие-то платит страховка, а такие-то будь добр сам. Либо ребята все молодые и без недостатков. Тогда да заряжай и сам и работодатель. А страховая сливки снимает.

"Ребятам" за 40, у невестки РС. Так что не надо о "молодых и без недостатков".


У нас такие диагнозы не покрываются. Зато страховка 400 долларов в год.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:29

  lapay написав:
  budivelnik написав:Ми їх як-повинні враховувати тільки тих 10 днів коли вони прикуті до ліжка?
Якщо визначаємо причину смерті - то враховується період від встановлення діагнозу до смерті, якщо паталогоанатом не встановлює точну причину смерті.
Якщо просто рахувати статистично, то ковід, за два тижні, вбиває в кілька разів більше людей, ніж контроль, тому саме він є причиною смерті, як і інші важки хвороби, інфекційні чи не інфікційні, які теж збільшують летальність, після встановлення діагнозу.
Ви хоч перечитуєте перед тим як відправити повідомлення?
  lapay написав:Якщо просто рахувати статистично, то ковід, за два тижні, вбиває в кілька разів більше людей, ніж контроль, тому саме він є причиною смерті
В цьому абзаці що написано?
1 Ковід сам по собі взагалі нікого не вбиває
2 Ковід провокує загострення вже існуючих хронічних хвороб
3 Летальність від ковіду , якщо академічно правильно то
Летальність в місяць-кількість захворівших у цей місяць до кількості померлих
Летальність в рік-кількість захворівших в цей рік до кількості померлих в рік
3 Якщо ж йти по вашому
від постановки діагнозу до смерті то
а - ми всі помремо тому летальність 100%
б - в автотранспортній пригоді,коли ставлять діагноз травми несумісні з життям - летальність 100%
і так далі і тому подібне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

человек с фейсбука выложил данные за смертность помесячно за 3 года. Пока непонятно, +15% в сентябре это случайность или начало закономерности

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... O2e0#gid=0
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:3 Якщо ж йти по вашому
від постановки діагнозу до смерті то
а - ми всі помремо тому летальність 100%

Якщо немає діагнозу паталогоанатома, то порівнюється кількість померлих, за період хвороби, з контролем. Якщо люди, з діагнозом рак, живуть, в середньому, один рік, а не 20 років, як в контролі, то саме рак є причиною смерті з вірогідністю 95%.
Ви ніяк не можете зрозуміти, що є причиною смерті, і що таке летальність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 1%82%D1%8C
Для ковіда летальність, це кількість людей, які померли з підтвердженним діагнозом в лікарнях, чи ті, які не встигли туди потрапити, але тяжко хворіли. В середньому помирають за два тижні.
Якщо герпес не впливає на летальність, хворі на герпес помирають так само часто, як і здоровий контроль, то ніхто і не переймається через герпес. А ковід збільшує кількість смертей хворих, порівняно з контролем, в кілька разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:50

  lapay написав: А ковід збільшує кількість смертей хворих, порівняно з контролем, в кілька разів.


Не совсем так: в зависимости от возрастной группы, до 30% (в возрасте 25-44 года) по американским данным.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:52

  lapay написав:Для ковіда летальність, це кількість людей, які померли з підтвердженним діагнозом в лікарнях
На цьому сферичному коні у ваккумі я Вас залишу наодинці...
Для інших,які хочуть отримати реальну інформацію додам
Якщо станом на сьогодні підтверджено по Україні
598 000 - захворівших
274 000 - одужавших
10598 - померлих
То летальність 10598/598000= 1,77%
З точки зору лапая летальність в десятки разів більша
На чому базується ця впевненість - мені не відомо і аналізу це не піддається.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Не совсем так: в зависимости от возрастной группы, до 30% (в возрасте 25-44 года) по американским данным.

Для молодих ковід протікає легко, тому і летальність не велика, він б'є по старшим.
  budivelnik написав:З точки зору лапая летальність в десятки разів більша
На чому базується ця впевненість - мені не відомо і аналізу це не піддається.

Не фантазуйте. Ви, з довідника стеля, взяли висновок, що ковід не є причиною смерті цих 2% хворих на ковід, які помирають за два тижні хвороби.
Бо зеленого поняття не маєте, що таке хворі і контроль, і як їх треба порівнювати.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:18

  budivelnik написав: Якщо станом на сьогодні підтверджено по Україні
598 000 - захворівших
274 000 - одужавших
10598 - померлих
То летальність 10598/598000= 1,77%
З точки зору лапая летальність в десятки разів більша
На чому базується ця впевненість - мені не відомо і аналізу це не піддається.


Летальность не так считается. Берешь количество выздоровевших (274 000), добавляешь количество умерших (10 600) - получаешь количество людей с известным исходом болезни (284 600). Затем количество умерших делишь на количество людей с известным исходом - получаешь летальность (так называемый CFR, case fatality ratio).

Выйдет где-то 3,8%. С одной стороны, цифра завышена, поскольку у нас мало диагностируют, а, следовательно, в знаменатель не попало большое количество легко переболевших. С другой стороны, это статистика прошлого, когда почти всем, кто нуждался, была предоставлена профессиональная медицинская помощь. Сегодня же мы входим в период, когда будет наблюдаться повышенная летальность вследствие отказов в госпитализации и использования сортировки больных
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 00:06

  budivelnik написав:2 ВВП України створює працездатне населення України
Якщо у нас 12 млн до 18 років і 11,5 млн пенсіонерів=23+ млн
То скільки повинно бути тих хто їх годує?
3 Офіційно ПФ чи Податкова заявляють про 12 млн працюючих+2 млн підприємців.
Ясно що в цій кількості є пенсіонери ,але всеж - скільки з цих 14 млн не пенсіонерів?
Я припускаю що 10% , тобто крім 23+млн не працюючих(діти +песіонери) в нас ще 12,5 млн =14-10% працюючих
Таким чином вже виходимо на цифру в 36 млн наявного на території України
і ще 5 млн працює за межами.


36+5 пусть будет так. С одной стороны я вижу тенденцию на заполняемость кладбища, что вызывает у меня сомнения в косвенной методике Дубилета. Но с другой стороны вдруг внезапно стало резать глаза весьма большое количество смуглых женщин с покрытой головой, одеждой до пят и как минимум тремя детьми. Может быть идет замещение ? )
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 00:14

  lapay написав:
  adeges написав:Не совсем так: в зависимости от возрастной группы, до 30% (в возрасте 25-44 года) по американским данным.

Для молодих ковід протікає легко, тому і летальність не велика, він б'є по старшим.


Да речь не об этом. Вы же о контрольной группе говорили. Т.е. о том, что обычно наблюдается без ковида. Так вот относительный прирост смертности как раз максимальный не у стариков. А у самой экономически активной категории населения.
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