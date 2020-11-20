Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:45

budivelnik написав: 3 Якщо ж йти по вашому

від постановки діагнозу до смерті то

а - ми всі помремо тому летальність 100% 3 Якщо ж йти по вашомувід постановки діагнозу до смерті тоа - ми всі помремо тому летальність 100%

Якщо немає діагнозу паталогоанатома, то порівнюється кількість померлих, за період хвороби, з контролем. Якщо люди, з діагнозом рак, живуть, в середньому, один рік, а не 20 років, як в контролі, то саме рак є причиною смерті з вірогідністю 95%.Ви ніяк не можете зрозуміти, що є причиною смерті, і що таке летальністьДля ковіда летальність, це кількість людей, які померли з підтвердженним діагнозом в лікарнях, чи ті, які не встигли туди потрапити, але тяжко хворіли. В середньому помирають за два тижні.Якщо герпес не впливає на летальність, хворі на герпес помирають так само часто, як і здоровий контроль, то ніхто і не переймається через герпес. А ковід збільшує кількість смертей хворих, порівняно з контролем, в кілька разів.