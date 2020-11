Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:24

Starikan написав: Ratatui написав: Значит не покрывает что-то другое например глаза.Либо есть какая-то вилка, что анализы такие-то платит страховка, а такие-то будь добр сам. Либо ребята все молодые и без недостатков. Тогда да заряжай и сам и работодатель. А страховая сливки снимает. Значит не покрывает что-то другое например глаза.Либо есть какая-то вилка, что анализы такие-то платит страховка, а такие-то будь добр сам. Либо ребята все молодые и без недостатков. Тогда да заряжай и сам и работодатель. А страховая сливки снимает.

"Ребятам" за 40, у невестки РС. Так что не надо о "молодых и без недостатков". "Ребятам" за 40, у невестки РС. Так что не надо о "молодых и без недостатков".



У нас такие диагнозы не покрываются. Зато страховка 400 долларов в год. У нас такие диагнозы не покрываются. Зато страховка 400 долларов в год.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California