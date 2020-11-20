Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2274227522762277 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 00:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)



Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО



Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.



Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана



Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года





Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет? Немного копнул инфу о страховой медицине в США.(можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)Для примера,страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год,Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.Дорогой план будет стоить. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего карманаКроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца годаВозможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет? safonovstanislav Повідомлень: 3012 З нами з: 10.05.14 Подякував: 248 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 01:49 Кучинелли написав: ЛАД написав: Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня. Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня.



Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт. Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт.

Весенний рекорд в Италии был 21 марта 6554 новых случая.

Рекордная дневная смертность была 27 марта - 921 случай.



У нас в мае число новых случаев доходило до 500, а смертей до 20.

Строгий карантин в Украине ввели 11 марта и закончили 22мая (вроде так, если и ошибся, то не сильно). Когда вводили, был только один случай заболевания. Для выхода были расписаны этапы. Фактически никакие условия выполнены не были. Вышли, потому что уже было невтерпёж. Заметного снижения заболеваемости и смертности добиться не удалось. После снятия карантина начался рост показателей - сначала медленный, а потом ускоряющийся. В марте-начале апреля заболеваемость была низкой (ниже 200 случаев), правда, похоже, просто из-за крайне малого тестирования.

Карантин очень слабо соблюдался, масса вернувшихся из-за границы никакой самоизоляции не соблюдала и это не котролировалось, тестирование было совершенно недостаточное.

Так что таки да, карантин в лучшем случае позволил слегка притормозить развитие эпидемии.



Теперь вернёмся к Италии.

У них сильная заболеваемость была в отдельных областях на Севере. В остальной части было заметно слабее, поэтому и были возмущения карантином. Причём в регионах, где была высокая смертность, была высокая доля людей преклонного возраста.

Сейчас они только приближаются по смертности к весенним результатам - рекорд 18.11 753 случая. При этом по количеству новых случаев заболевания в день весенние результаты многократно перекрыты - рекорд пока 14.11 37253.

Отчасти это, по-видимому объясняется бОльшим тестированием, отчасти, думаю, тем, что заболеваемость по стране более равномерна, а не сосредоточена в регионах с большим пожилым населением.



Возможно, есть и другие причины, т.к. такая же картина наблюдается и в Испании,и Германии, и Франции, и Швеции, и даже в США.

В Австрии картина похуже, они сильно перекрыли по смертности весну, но и у них заболеваемость выросла значительно сильнее, чем смертность. В Чехии тоже.

В России рост смертности и заболеваемости по сравнению с весной примерно пропорциональны. Но и у них был летний спад, а сейчас выраженная вторая волна.



У нас спада не было с весны идёт ускоряющийся рост. При желании можно, конечно, высмотреть 2 волны, а сейчас 3-ю, но это, по-моему, уже не волны, а лёгкие колебания.



P.s. Насчёт ума, Вы бы поаккуратнее. Весенний рекорд в Италии был 21 марта 6554 новых случая.Рекордная дневная смертность была 27 марта - 921 случай.У нас в мае число новых случаев доходило до 500, а смертей до 20.Строгий карантин в Украине ввели 11 марта и закончили 22мая (вроде так, если и ошибся, то не сильно). Когда вводили, был только один случай заболевания. Для выхода были расписаны этапы. Фактически никакие условия выполнены не были. Вышли, потому что уже было невтерпёж. Заметного снижения заболеваемости и смертности добиться не удалось. После снятия карантина начался рост показателей - сначала медленный, а потом ускоряющийся. В марте-начале апреля заболеваемость была низкой (ниже 200 случаев), правда, похоже, просто из-за крайне малого тестирования.Карантин очень слабо соблюдался, масса вернувшихся из-за границы никакой самоизоляции не соблюдала и это не котролировалось, тестирование было совершенно недостаточное.Так что таки да, карантин в лучшем случае позволил слегка притормозить развитие эпидемии.Теперь вернёмся к Италии.У них сильная заболеваемость была в отдельных областях на Севере. В остальной части было заметно слабее, поэтому и были возмущения карантином. Причём в регионах, где была высокая смертность, была высокая доля людей преклонного возраста.Сейчас они только приближаются по смертности к весенним результатам - рекорд 18.11 753 случая. При этом по количеству новых случаев заболевания в день весенние результаты многократно перекрыты - рекорд пока 14.11 37253.Отчасти это, по-видимому объясняется бОльшим тестированием, отчасти, думаю, тем, что заболеваемость по стране более равномерна, а не сосредоточена в регионах с большим пожилым населением.Возможно, есть и другие причины, т.к. такая же картина наблюдается и в Испании,и Германии, и Франции, и Швеции, и даже в США.В Австрии картина похуже, они сильно перекрыли по смертности весну, но и у них заболеваемость выросла значительно сильнее, чем смертность. В Чехии тоже.В России рост смертности и заболеваемости по сравнению с весной примерно пропорциональны. Но и у них был летний спад, а сейчас выраженная вторая волна.У нас спада не было с весны идёт ускоряющийся рост. При желании можно, конечно, высмотреть 2 волны, а сейчас 3-ю, но это, по-моему, уже не волны, а лёгкие колебания.P.s. Насчёт ума, Вы бы поаккуратнее. ЛАД 2 Повідомлень: 17743 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4594 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2274227522762277 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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