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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2274227522762277

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 00:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Немного копнул инфу о страховой медицине в США.
https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)

Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО

Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.

Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана

Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года


Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 01:49

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня.


Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт.

Весенний рекорд в Италии был 21 марта 6554 новых случая.
Рекордная дневная смертность была 27 марта - 921 случай.

У нас в мае число новых случаев доходило до 500, а смертей до 20.
Строгий карантин в Украине ввели 11 марта и закончили 22мая (вроде так, если и ошибся, то не сильно). Когда вводили, был только один случай заболевания. Для выхода были расписаны этапы. Фактически никакие условия выполнены не были. Вышли, потому что уже было невтерпёж. Заметного снижения заболеваемости и смертности добиться не удалось. После снятия карантина начался рост показателей - сначала медленный, а потом ускоряющийся. В марте-начале апреля заболеваемость была низкой (ниже 200 случаев), правда, похоже, просто из-за крайне малого тестирования.
Карантин очень слабо соблюдался, масса вернувшихся из-за границы никакой самоизоляции не соблюдала и это не котролировалось, тестирование было совершенно недостаточное.
Так что таки да, карантин в лучшем случае позволил слегка притормозить развитие эпидемии.

Теперь вернёмся к Италии.
У них сильная заболеваемость была в отдельных областях на Севере. В остальной части было заметно слабее, поэтому и были возмущения карантином. Причём в регионах, где была высокая смертность, была высокая доля людей преклонного возраста.
Сейчас они только приближаются по смертности к весенним результатам - рекорд 18.11 753 случая. При этом по количеству новых случаев заболевания в день весенние результаты многократно перекрыты - рекорд пока 14.11 37253.
Отчасти это, по-видимому объясняется бОльшим тестированием, отчасти, думаю, тем, что заболеваемость по стране более равномерна, а не сосредоточена в регионах с большим пожилым населением.

Возможно, есть и другие причины, т.к. такая же картина наблюдается и в Испании,и Германии, и Франции, и Швеции, и даже в США.
В Австрии картина похуже, они сильно перекрыли по смертности весну, но и у них заболеваемость выросла значительно сильнее, чем смертность. В Чехии тоже.
В России рост смертности и заболеваемости по сравнению с весной примерно пропорциональны. Но и у них был летний спад, а сейчас выраженная вторая волна.

У нас спада не было с весны идёт ускоряющийся рост. При желании можно, конечно, высмотреть 2 волны, а сейчас 3-ю, но это, по-моему, уже не волны, а лёгкие колебания.

P.s. Насчёт ума, Вы бы поаккуратнее.
ЛАД
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П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ

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