Кучинелли написав: ЛАД написав:
Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня.
Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт.
Весенний рекорд в Италии был 21 марта 6554 новых случая.
Рекордная дневная смертность была 27 марта - 921 случай.
У нас в мае число новых случаев доходило до 500, а смертей до 20.
Строгий карантин в Украине ввели 11 марта и закончили 22мая (вроде так, если и ошибся, то не сильно). Когда вводили, был только один случай заболевания. Для выхода были расписаны этапы. Фактически никакие условия выполнены не были. Вышли, потому что уже было невтерпёж. Заметного снижения заболеваемости и смертности добиться не удалось. После снятия карантина начался рост показателей - сначала медленный, а потом ускоряющийся. В марте-начале апреля заболеваемость была низкой (ниже 200 случаев), правда, похоже, просто из-за крайне малого тестирования.
Карантин очень слабо соблюдался, масса вернувшихся из-за границы никакой самоизоляции не соблюдала и это не котролировалось, тестирование было совершенно недостаточное.
Так что таки да, карантин в лучшем случае позволил слегка притормозить развитие эпидемии.
Теперь вернёмся к Италии.
У них сильная заболеваемость была в отдельных областях на Севере. В остальной части было заметно слабее, поэтому и были возмущения карантином. Причём в регионах, где была высокая смертность, была высокая доля людей преклонного возраста.
Сейчас они только приближаются по смертности к весенним результатам - рекорд 18.11 753 случая. При этом по количеству новых случаев заболевания в день весенние результаты многократно перекрыты - рекорд пока 14.11 37253.
Отчасти это, по-видимому объясняется бОльшим тестированием, отчасти, думаю, тем, что заболеваемость по стране более равномерна, а не сосредоточена в регионах с большим пожилым населением.
Возможно, есть и другие причины, т.к. такая же картина наблюдается и в Испании,и Германии, и Франции, и Швеции, и даже в США.
В Австрии картина похуже, они сильно перекрыли по смертности весну, но и у них заболеваемость выросла значительно сильнее, чем смертность. В Чехии тоже.
В России рост смертности и заболеваемости по сравнению с весной примерно пропорциональны. Но и у них был летний спад, а сейчас выраженная вторая волна.
У нас спада не было с весны идёт ускоряющийся рост. При желании можно, конечно, высмотреть 2 волны, а сейчас 3-ю, но это, по-моему, уже не волны, а лёгкие колебания.
P.s. Насчёт ума, Вы бы поаккуратнее.