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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2274227522762277 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 00:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)



Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО



Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.



Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана



Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года





Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет? Немного копнул инфу о страховой медицине в США.(можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)Для примера,страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год,Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.Дорогой план будет стоить. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего карманаКроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца годаВозможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет? safonovstanislav Повідомлень: 3012 З нами з: 10.05.14 Подякував: 248 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 01:49 Кучинелли написав: ЛАД написав: Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня. Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня.



Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт. Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт.

Весенний рекорд в Италии был 21 марта 6554 новых случая.

Рекордная дневная смертность была 27 марта - 921 случай.



У нас в мае число новых случаев доходило до 500, а смертей до 20.

Строгий карантин в Украине ввели 11 марта и закончили 22мая (вроде так, если и ошибся, то не сильно). Когда вводили, был только один случай заболевания. Для выхода были расписаны этапы. Фактически никакие условия выполнены не были. Вышли, потому что уже было невтерпёж. Заметного снижения заболеваемости и смертности добиться не удалось. После снятия карантина начался рост показателей - сначала медленный, а потом ускоряющийся. В марте-начале апреля заболеваемость была низкой (ниже 200 случаев), правда, похоже, просто из-за крайне малого тестирования.

Карантин очень слабо соблюдался, масса вернувшихся из-за границы никакой самоизоляции не соблюдала и это не котролировалось, тестирование было совершенно недостаточное.

Так что таки да, карантин в лучшем случае позволил слегка притормозить развитие эпидемии.



Теперь вернёмся к Италии.

У них сильная заболеваемость была в отдельных областях на Севере. В остальной части было заметно слабее, поэтому и были возмущения карантином. Причём в регионах, где была высокая смертность, была высокая доля людей преклонного возраста.

Сейчас они только приближаются по смертности к весенним результатам - рекорд 18.11 753 случая. При этом по количеству новых случаев заболевания в день весенние результаты многократно перекрыты - рекорд пока 14.11 37253.

Отчасти это, по-видимому объясняется бОльшим тестированием, отчасти, думаю, тем, что заболеваемость по стране более равномерна, а не сосредоточена в регионах с большим пожилым населением.



Вероятно, есть и другие причины, т.к. такая же картина наблюдается и в Испании,и Германии, и Франции, и Швеции, и даже в США.

В Австрии картина похуже, они сильно перекрыли по смертности весну, но и у них заболеваемость выросла значительно сильнее, чем смертность. В Чехии тоже.

В России рост смертности и заболеваемости по сравнению с весной примерно пропорциональны. Но и у них был летний спад, а сейчас выраженная вторая волна.



У нас спада не было, с весны идёт ускоряющийся рост. При желании можно, конечно, высмотреть 2 волны, а сейчас 3-ю, но это, по-моему, уже не волны, а лёгкие колебания.



P.s. Насчёт ума, Вы бы поаккуратнее. Весенний рекорд в Италии был 21 марта 6554 новых случая.Рекордная дневная смертность была 27 марта - 921 случай.У нас в мае число новых случаев доходило до 500, а смертей до 20.Строгий карантин в Украине ввели 11 марта и закончили 22мая (вроде так, если и ошибся, то не сильно). Когда вводили, был только один случай заболевания. Для выхода были расписаны этапы. Фактически никакие условия выполнены не были. Вышли, потому что уже было невтерпёж. Заметного снижения заболеваемости и смертности добиться не удалось. После снятия карантина начался рост показателей - сначала медленный, а потом ускоряющийся. В марте-начале апреля заболеваемость была низкой (ниже 200 случаев), правда, похоже, просто из-за крайне малого тестирования.Карантин очень слабо соблюдался, масса вернувшихся из-за границы никакой самоизоляции не соблюдала и это не котролировалось, тестирование было совершенно недостаточное.Так что таки да, карантин в лучшем случае позволил слегка притормозить развитие эпидемии.Теперь вернёмся к Италии.У них сильная заболеваемость была в отдельных областях на Севере. В остальной части было заметно слабее, поэтому и были возмущения карантином. Причём в регионах, где была высокая смертность, была высокая доля людей преклонного возраста.Сейчас они только приближаются по смертности к весенним результатам - рекорд 18.11 753 случая. При этом по количеству новых случаев заболевания в день весенние результаты многократно перекрыты - рекорд пока 14.11 37253.Отчасти это, по-видимому объясняется бОльшим тестированием, отчасти, думаю, тем, что заболеваемость по стране более равномерна, а не сосредоточена в регионах с большим пожилым населением.Вероятно, есть и другие причины, т.к. такая же картина наблюдается и в Испании,и Германии, и Франции, и Швеции, и даже в США.В Австрии картина похуже, они сильно перекрыли по смертности весну, но и у них заболеваемость выросла значительно сильнее, чем смертность. В Чехии тоже.В России рост смертности и заболеваемости по сравнению с весной примерно пропорциональны. Но и у них был летний спад, а сейчас выраженная вторая волна.У нас спада не было, с весны идёт ускоряющийся рост. При желании можно, конечно, высмотреть 2 волны, а сейчас 3-ю, но это, по-моему, уже не волны, а лёгкие колебания.P.s. Насчёт ума, Вы бы поаккуратнее. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 02:20, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 17747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4594 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 02:10 По ожиданиям нового карантина.

Не знаю, конечно, что в головах у наших можновладцив. Думаю, что они всеми силами будут стараться обойтись без него. Недаром Степанов уже называет как граничную цифру в 30.000 новых случаев в день. Чтобы дойти до такого к Новому году надо уж очень сильно постараться. Повторный локдаун, особенно если его ввести перед НГ, нанесет уж слишком сильный удар по бизнесу. Будут слишком большие потери и слишком сильное возмущение. Чтобы на такое решиться, ситуация должна быть совершенно критическая.

На мой взгляд, вряд ли. ЛАД 2 Повідомлень: 17747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4594 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 02:33 Ученый Владимир АГЕЕВ: вирусы, которыми нас пугают, не существуют

27 декабря

, ИА Амик



Выдумывание новых болезней, определение их жертв – это хорошо налаженный бизнес. Как показывают события последних десятилетий, мнимые эксперты в состоянии объявить эпидемию по какому-нибудь инфекционному заболеванию, в том числе выдуманному, в любом регионе земного шара. На самом же деле большинства страшных болезней, которыми нас стращают, просто не существует – уверен доцент из Иркутска Владимир АГЕЕВ. Его слова цитирует forum-orion.com.

АГЕЕВ Владимир Александрович, заведующий кафедрой патологоанатомии Иркутского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук. С 1991 года занимается проблемой СПИДа, уже в 1992 году имел достаточно доказательств, позволяющих усомниться в самом факте существования этой болезни. В 2002 году, после 11 лет непрерывных исследований, заявил, что СПИДа не существует, после чего стал известен в мире как ВИЧ-диссидент. Сегодня точку зрения Агеева разделяют более 6 тысяч ученых из 50 стран мира (см. "Родная газета" № 3 (139), 27 января 2006 г.)



Атипичная пневмония



Первые сообщения о новом, опасном для жизни заболевании, названном вскоре атипичной пневмонией или SARS (severe acute respiratory syndrom – тяжелый острый респираторный синдром), появились в феврале–марте 2003 года. Сообщались и место его возникновения – Юго-Восточная Азия, а также симптомы, впрочем, характерные для острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или гриппа: повышение температуры, кашель, одышка, ломота во всем теле, боли в груди, головные боли. Летальные исходы в основном среди пожилых и престарелых больных.



– Владимир Александрович, чем эта инфекция отличается от обычного гриппа?



Российских школьников заставляют молчать в тряпочку

– Ничем не отличается. Но в свое время этот вопрос так и повис в воздухе, потому что началась роскошная "презентация" нового "бича XXI века" – многочисленные сообщения в СМИ о новом, до сих пор неизвестном заболевании, раздувание паники и истерии о быстром распространении заболевания и тяжелых последствиях, попытки придать ему характер пандемии (то есть эпидемии, охватывающей большую часть населения страны или целого континента). Поиск нового вируса (или даже вируса-мутанта). При этом в мире не было проведено ни одной научной международной конференции по поводу новой инфекции.



В апреле 2003 года в статье "Что такое атипичная пневмония или тяжелый острый респираторный синдром" я позволил себе предположить дальнейшее развитие событий: "Где-то будет выделен (анонимно) новый, ранее неизвестный вирус, возможно мутант; известные фармацевтические концерны, разработчики вакцин в очень короткие сроки предложат новые дорогостоящие вакцины, лекарственные препараты, средства диагностики и защиты; появятся "центры" борьбы с атипичной пневмонией; существующие государственные органы эпиднадзора будут требовать дополнительное финансирование на борьбу с эпидемией".



Вести с фронта



– Как вам удалось сделать столь точный прогноз?



– Да там же все белыми нитками было шито! Любое сообщение о новых случаях атипичной пневмонии пиар-технологами при крупных научно-производственных монополиях преподносилось как вести с фронта. Сообщения носили непроверенный, анонимный характер. Уверенности в том, что проводились патологоанатомические исследования в большинстве случаев смерти людей якобы от SARS, у меня нет. О том, что через некоторое время диагнозы снимались, больные выздоравливали, говорилось вскользь. Главное было заявить о новом случае инфицирования. Именно эта информация сохранялась в сознании людей, тем более что она хорошо иллюстрировалась. На экранах телевизоров постоянно мелькали киноролики, снятые в Китае и Сингапуре: люди с напряженными лицами в защитных костюмах и масках в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских портах с чем-то борются…



Из различных лабораторий мира, занимающихся вакцинами, начали поступать сообщения о разработке их против SARS. Повсеместно санэпидслужбами проверялись пассажиры авиарейсов, поездов, морских судов из Юго-Восточной Азии. Подозрительных на SARS пассажиров (повышение температуры, кашель, насморк) помещали в карантины. Но, как правило, во всех случаях тревога оказывалась ложной, через несколько дней людей отпускали. Тем не менее за полгода было сообщено о нескольких сотнях больных атипичной пневмонией во всем мире (больше всего в Китае, Сингапуре) и 300 летальных исходах.



В это же самое время в России ежедневно обычным гриппом заболевало до 90 тысяч человек. А например, в США в год фиксировалось до 26 тысяч смертей от гриппа , то есть 71 смерть в сутки. Но внимание общественности всеми правдами и неправдами приковывалось к SARS, единичные случаи которого, по сообщениям СМИ, удалось выявить в Азербайджане, Румынии, Греции, Германии, Литве, Казахстане и Канаде.



Наша борьба



Весной 2003 года состоялось заседание правительства РФ, на котором главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о мерах по предотвращению распространения атипичной пневмонии в стране. После этого правительство выделило дополнительные средства на проведение противоэпидемических мероприятий и даже на открытие двух центров (на Востоке и в Сибири) борьбы с SARS. При этом на территории Российской Федерации не было зафиксировано ни одного случая заболевания.



Очень легко имитировать бурную и успешную борьбу с тем, чего нет. Результат ее всегда будет победным.



К концу 2003 года все заинтересованные в раскрутке эпидемии новой инфекции получили свой кусок пирога. Постепенно ажиотаж вокруг атипичной пневмонии спал. С середины 2004 года разговоры об этом ужасном заболевании прекратились.



– В конце 2005 года в одном из телеинтервью Геннадий Онищенко выразил недоумение по поводу атипичной пневмонии: куда, мол, она делась? Это, по его мнению, совершенно необъяснимый феномен.



– Ответ прост, – улыбается Владимир Агеев. – Все, что называли атипичной пневмонией, скорее всего было известными респираторными инфекциями, включая грипп.



http://bratsk.org/news/show/22906.html 27 декабря, ИА АмикВыдумывание новых болезней, определение их жертв – это хорошо налаженный бизнес. Как показывают события последних десятилетий, мнимые эксперты в состоянии объявить эпидемию по какому-нибудь инфекционному заболеванию, в том числе выдуманному, в любом регионе земного шара. На самом же деле большинства страшных болезней, которыми нас стращают, просто не существует – уверен доцент из Иркутска Владимир АГЕЕВ. Его слова цитирует forum-orion.com.АГЕЕВ Владимир Александрович, заведующий кафедрой патологоанатомии Иркутского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук. С 1991 года занимается проблемой СПИДа, уже в 1992 году имел достаточно доказательств, позволяющих усомниться в самом факте существования этой болезни. В 2002 году, после 11 лет непрерывных исследований, заявил, что СПИДа не существует, после чего стал известен в мире как ВИЧ-диссидент. Сегодня точку зрения Агеева разделяют более 6 тысяч ученых из 50 стран мира (см. "Родная газета" № 3 (139), 27 января 2006 г.)Атипичная пневмонияПервые сообщения о новом, опасном для жизни заболевании, названном вскоре атипичной пневмонией или SARS (severe acute respiratory syndrom – тяжелый острый респираторный синдром), появились в феврале–марте 2003 года. Сообщались и место его возникновения – Юго-Восточная Азия, а также симптомы, впрочем, характерные для острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или гриппа: повышение температуры, кашель, одышка, ломота во всем теле, боли в груди, головные боли. Летальные исходы в основном среди пожилых и престарелых больных.– Владимир Александрович, чем эта инфекция отличается от обычного гриппа?Российских школьников заставляют молчать в тряпочку– Ничем не отличается. Но в свое время этот вопрос так и повис в воздухе, потому что началась роскошная "презентация" нового "бича XXI века" – многочисленные сообщения в СМИ о новом, до сих пор неизвестном заболевании, раздувание паники и истерии о быстром распространении заболевания и тяжелых последствиях, попытки придать ему характер пандемии (то есть эпидемии, охватывающей большую часть населения страны или целого континента). Поиск нового вируса (или даже вируса-мутанта). При этом в мире не было проведено ни одной научной международной конференции по поводу новой инфекции.В апреле 2003 года в статье "Что такое атипичная пневмония или тяжелый острый респираторный синдром" я позволил себе предположить дальнейшее развитие событий: "Где-то будет выделен (анонимно) новый, ранее неизвестный вирус, возможно мутант; известные фармацевтические концерны, разработчики вакцин в очень короткие сроки предложат новые дорогостоящие вакцины, лекарственные препараты, средства диагностики и защиты; появятся "центры" борьбы с атипичной пневмонией; существующие государственные органы эпиднадзора будут требовать дополнительное финансирование на борьбу с эпидемией".Вести с фронта– Как вам удалось сделать столь точный прогноз?– Да там же все белыми нитками было шито! Любое сообщение о новых случаях атипичной пневмонии пиар-технологами при крупных научно-производственных монополиях преподносилось как вести с фронта. Сообщения носили непроверенный, анонимный характер. Уверенности в том, что проводились патологоанатомические исследования в большинстве случаев смерти людей якобы от SARS, у меня нет. О том, что через некоторое время диагнозы снимались, больные выздоравливали, говорилось вскользь. Главное было заявить о новом случае инфицирования. Именно эта информация сохранялась в сознании людей, тем более что она хорошо иллюстрировалась. На экранах телевизоров постоянно мелькали киноролики, снятые в Китае и Сингапуре: люди с напряженными лицами в защитных костюмах и масках в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских портах с чем-то борются…Из различных лабораторий мира, занимающихся вакцинами, начали поступать сообщения о разработке их против SARS. Повсеместно санэпидслужбами проверялись пассажиры авиарейсов, поездов, морских судов из Юго-Восточной Азии. Подозрительных на SARS пассажиров (повышение температуры, кашель, насморк) помещали в карантины. Но, как правило, во всех случаях тревога оказывалась ложной, через несколько дней людей отпускали. Тем не менее за полгода было сообщено о нескольких сотнях больных атипичной пневмонией во всем мире (больше всего в Китае, Сингапуре) и 300 летальных исходах.В это же самое время в России ежедневно обычным гриппом заболевало до 90 тысяч человек. А например,, то есть 71 смерть в сутки. Но внимание общественности всеми правдами и неправдами приковывалось к SARS, единичные случаи которого, по сообщениям СМИ, удалось выявить в Азербайджане, Румынии, Греции, Германии, Литве, Казахстане и Канаде.Наша борьбаВесной 2003 года состоялось заседание правительства РФ, на котором главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о мерах по предотвращению распространения атипичной пневмонии в стране. После этого правительство выделило дополнительные средства на проведение противоэпидемических мероприятий и даже на открытие двух центров (на Востоке и в Сибири) борьбы с SARS. При этом на территории Российской Федерации не было зафиксировано ни одного случая заболевания.Очень легко имитировать бурную и успешную борьбу с тем, чего нет. Результат ее всегда будет победным.К концу 2003 года все заинтересованные в раскрутке эпидемии новой инфекции получили свой кусок пирога. Постепенно ажиотаж вокруг атипичной пневмонии спал. С середины 2004 года разговоры об этом ужасном заболевании прекратились.– В конце 2005 года в одном из телеинтервью Геннадий Онищенко выразил недоумение по поводу атипичной пневмонии: куда, мол, она делась? Это, по его мнению, совершенно необъяснимый феномен.– Ответ прост, – улыбается Владимир Агеев. – Все, что называли атипичной пневмонией, скорее всего было известными респираторными инфекциями, включая грипп.

http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы. Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.http://bratsk.org/news/show/22906.htmlХозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3652 З нами з: 22.12.16 Подякував: 278 раз. Подякували: 206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 02:41 ГРИПП ЗА 100 МЛН ЛЕТ



Вирусы гриппа немногочисленны – А, В и С. Все известные эпидемии и пандемии вызывал вирус А. Все случившиеся за последние более чем сто лет эпидемии и пандемии гриппа вызывали три штамма вируса А – H1N1 (1918 год – "испанка"), H2N2 (1957 год – азиатский грипп), H3N2 (1968 год – гонконгский грипп).



В 1957 году появился новый вирус с антигенной формулой H2N2, а вирус H1N1 исчез, перестав циркулировать среди населения. Новая пандемия разразилась через 11 лет (1968 год) и получила название "гонконгского гриппа". Но неожиданно в 1977 году в северных регионах Китая появился новый субтип H1N1, то есть тот же вариант, который стал причиной трагической пандемии "испанки" в 1918–1919 годах. Инфекция распространилась по всему миру, но, к счастью, протекала легко, причем болели ею лица моложе 20 лет – те, кто родился после 1957 года, когда вирус H1N1 перестал выделяться от людей. Лица же старше 20 лет, соприкоснувшиеся в 1947–1957 годах с вирусом гриппа H1N1, болели лишь в редких случаях, и протекал он у них в легких формах.



С 1977 года и по настоящее время в эпидемиях и пандемических циклах задействованы два субтипа вируса А – H3N2 (гонконгский грипп) и H1N1 ("испанка").



ГРИПП В ЖИВОТНОМ МИРЕ



Естественными хозяевами вирусов гриппа считаются птицы водного и околоводного комплексов. Особенно утки, чайки и т.д. Эти вирусы относятся к типу А. Угрозу для жизни людей они не представляют. Справедливо и обратное. Вирусы гриппа человека не вызывают распространения заболевания среди животных. У птиц вирусоносительство вируса А протекает в основном бессимптомно.

http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы. Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.http://bratsk.org/news/show/22906.htmlХозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3652 З нами з: 22.12.16 Подякував: 278 раз. Подякували: 206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 02:41 Раз уж написал о нескольких странах, упомяну и о Беларуси, которую тут некоторые приводят в пример.

Сейчас практически уверен в фальсификации данных.

В мае они приближались к 1000 новых случаев в день. В конце июля-начале августа они опустились примерно до 100. Сейчас выросли выше 1000 (последние дни в районе 1300). При этом смертность у них всё время стабильна - 5+-.

Так не бывает. ЛАД 2 Повідомлень: 17747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4594 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 02:47 proftpd66 Выдумывание новых болезней, определение их жертв – это хорошо налаженный бизнес.

строим новый мировой порядок

нужен тотальный контроль

через карантин, легко приучить

далее чипы вживить, под идеей Спасения от заразы строим новый мировой порядокнужен тотальный контрольчерез карантин, легко приучитьдалее чипы вживить, под идеей Спасения от заразы Replay

Повідомлень: 2235 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 506 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 02:51 ЛАД Так не бывает.

так есть...

осень, погода располагает к орз, снижение иммунииета

ну а тесты на корону?

так тесты 50/50, см. Илона Маска, Рональдо и др.

говорят, корона есть у всех, если долго тестировать так есть...осень, погода располагает к орз, снижение иммунииетану а тесты на корону?так тесты 50/50, см. Илона Маска, Рональдо и др.говорят, корона есть у всех, если долго тестировать Replay

Повідомлень: 2235 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 03:29 Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Об этом вечером в пятницу, 20 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.



"Предварительно речь идет о взрыве при заправке. Нескольким пациентам, нуждающимся в искусственной подаче кислорода, необходима срочная эвакуация в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - отметил мэр.

https://korrespondent.net/ukraine/4297900-na-lvovschyne-vzorvalsia-kyslorod-v-hospytale-hde-lechat-bolnykh-COVID-19

К вопросу о реанимациях и обеспечении кислородом:

"Всего в больнице 60 кислородозависимых больных.

и

По информации пресс-службы, в реанимации госпиталя находилось 16 больных, 13 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Т.о. это явно не тождественные понятия. Поэтому свободные места в реанимациях не означают недогрузку больниц ковидными пациентами. К вопросу о реанимациях и обеспечении кислородом:Т.о. это явно не тождественные понятия. Поэтому свободные места в реанимациях не означают недогрузку больниц ковидными пациентами. ЛАД 2 Повідомлень: 17747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4594 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 03:35 В Бельгии целенаправленная политика правительства по сдерживанию пандемии и соблюдение гражданами самоограничений за две недели снизили показатель заболеваемости COVID-19 на 61% - до 688,1 случаев каждые 100 тысяч населения. Об этом заявил бельгийский медицинский исследовательский институт Sciensano, сообщает The Brussels Times в пятницу, 20 ноября.



В начале ноября Бельгия была среди наиболее пораженных инфекцией европейских стран со средним показателем в 1609 больных на 100 тысяч населения.

https://korrespondent.net/world/4297866-v-belhyy-ohranychenyia-pomohly-snyzyt-zabolevaemost-COVID-na-61

А мы будем спорить, что нужно, что нет. А мы будем спорить, что нужно, что нет. ЛАД 2 Повідомлень: 17747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4594 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2274227522762277 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7288 1679447

ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16