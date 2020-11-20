Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО
Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.
Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана
Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года
Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?
ЛАД написав:Наш весенний карантин, в лучшем случае, несколько замедлил развитие событий. Такого, как в Италии, у нас бы тогда не было, как пока нет и сегодня.
Мда, ума палата.У нас была заболеваемость до 500-600 в сутки, у них до и свыше 10000.И почему же это так было. ну нада же. карантин тут ни при чём.Ну уж от Вас не ожидал.так сейчас у нас как у них...тогда.А почему. а карантин куды девался. а поэтому.Тут только ковидиот не поймёт.
Весенний рекорд в Италии был 21 марта 6554 новых случая. Рекордная дневная смертность была 27 марта - 921 случай.
У нас в мае число новых случаев доходило до 500, а смертей до 20. Строгий карантин в Украине ввели 11 марта и закончили 22мая (вроде так, если и ошибся, то не сильно). Когда вводили, был только один случай заболевания. Для выхода были расписаны этапы. Фактически никакие условия выполнены не были. Вышли, потому что уже было невтерпёж. Заметного снижения заболеваемости и смертности добиться не удалось. После снятия карантина начался рост показателей - сначала медленный, а потом ускоряющийся. В марте-начале апреля заболеваемость была низкой (ниже 200 случаев), правда, похоже, просто из-за крайне малого тестирования. Карантин очень слабо соблюдался, масса вернувшихся из-за границы никакой самоизоляции не соблюдала и это не котролировалось, тестирование было совершенно недостаточное. Так что таки да, карантин в лучшем случае позволил слегка притормозить развитие эпидемии.
Теперь вернёмся к Италии. У них сильная заболеваемость была в отдельных областях на Севере. В остальной части было заметно слабее, поэтому и были возмущения карантином. Причём в регионах, где была высокая смертность, была высокая доля людей преклонного возраста. Сейчас они только приближаются по смертности к весенним результатам - рекорд 18.11 753 случая. При этом по количеству новых случаев заболевания в день весенние результаты многократно перекрыты - рекорд пока 14.11 37253. Отчасти это, по-видимому объясняется бОльшим тестированием, отчасти, думаю, тем, что заболеваемость по стране более равномерна, а не сосредоточена в регионах с большим пожилым населением.
Вероятно, есть и другие причины, т.к. такая же картина наблюдается и в Испании,и Германии, и Франции, и Швеции, и даже в США. В Австрии картина похуже, они сильно перекрыли по смертности весну, но и у них заболеваемость выросла значительно сильнее, чем смертность. В Чехии тоже. В России рост смертности и заболеваемости по сравнению с весной примерно пропорциональны. Но и у них был летний спад, а сейчас выраженная вторая волна.
У нас спада не было, с весны идёт ускоряющийся рост. При желании можно, конечно, высмотреть 2 волны, а сейчас 3-ю, но это, по-моему, уже не волны, а лёгкие колебания.
P.s. Насчёт ума, Вы бы поаккуратнее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 02:20, всього редагувалось 2 разів.
По ожиданиям нового карантина. Не знаю, конечно, что в головах у наших можновладцив. Думаю, что они всеми силами будут стараться обойтись без него. Недаром Степанов уже называет как граничную цифру в 30.000 новых случаев в день. Чтобы дойти до такого к Новому году надо уж очень сильно постараться. Повторный локдаун, особенно если его ввести перед НГ, нанесет уж слишком сильный удар по бизнесу. Будут слишком большие потери и слишком сильное возмущение. Чтобы на такое решиться, ситуация должна быть совершенно критическая. На мой взгляд, вряд ли.
Ученый Владимир АГЕЕВ: вирусы, которыми нас пугают, не существуют 27 декабря , ИА Амик
Выдумывание новых болезней, определение их жертв – это хорошо налаженный бизнес. Как показывают события последних десятилетий, мнимые эксперты в состоянии объявить эпидемию по какому-нибудь инфекционному заболеванию, в том числе выдуманному, в любом регионе земного шара. На самом же деле большинства страшных болезней, которыми нас стращают, просто не существует – уверен доцент из Иркутска Владимир АГЕЕВ. Его слова цитирует forum-orion.com. АГЕЕВ Владимир Александрович, заведующий кафедрой патологоанатомии Иркутского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук. С 1991 года занимается проблемой СПИДа, уже в 1992 году имел достаточно доказательств, позволяющих усомниться в самом факте существования этой болезни. В 2002 году, после 11 лет непрерывных исследований, заявил, что СПИДа не существует, после чего стал известен в мире как ВИЧ-диссидент. Сегодня точку зрения Агеева разделяют более 6 тысяч ученых из 50 стран мира (см. "Родная газета" № 3 (139), 27 января 2006 г.)
Атипичная пневмония
Первые сообщения о новом, опасном для жизни заболевании, названном вскоре атипичной пневмонией или SARS (severe acute respiratory syndrom – тяжелый острый респираторный синдром), появились в феврале–марте 2003 года. Сообщались и место его возникновения – Юго-Восточная Азия, а также симптомы, впрочем, характерные для острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или гриппа: повышение температуры, кашель, одышка, ломота во всем теле, боли в груди, головные боли. Летальные исходы в основном среди пожилых и престарелых больных.
– Владимир Александрович, чем эта инфекция отличается от обычного гриппа?
Российских школьников заставляют молчать в тряпочку – Ничем не отличается. Но в свое время этот вопрос так и повис в воздухе, потому что началась роскошная "презентация" нового "бича XXI века" – многочисленные сообщения в СМИ о новом, до сих пор неизвестном заболевании, раздувание паники и истерии о быстром распространении заболевания и тяжелых последствиях, попытки придать ему характер пандемии (то есть эпидемии, охватывающей большую часть населения страны или целого континента). Поиск нового вируса (или даже вируса-мутанта). При этом в мире не было проведено ни одной научной международной конференции по поводу новой инфекции.
В апреле 2003 года в статье "Что такое атипичная пневмония или тяжелый острый респираторный синдром" я позволил себе предположить дальнейшее развитие событий: "Где-то будет выделен (анонимно) новый, ранее неизвестный вирус, возможно мутант; известные фармацевтические концерны, разработчики вакцин в очень короткие сроки предложат новые дорогостоящие вакцины, лекарственные препараты, средства диагностики и защиты; появятся "центры" борьбы с атипичной пневмонией; существующие государственные органы эпиднадзора будут требовать дополнительное финансирование на борьбу с эпидемией".
Вести с фронта
– Как вам удалось сделать столь точный прогноз?
– Да там же все белыми нитками было шито! Любое сообщение о новых случаях атипичной пневмонии пиар-технологами при крупных научно-производственных монополиях преподносилось как вести с фронта. Сообщения носили непроверенный, анонимный характер. Уверенности в том, что проводились патологоанатомические исследования в большинстве случаев смерти людей якобы от SARS, у меня нет. О том, что через некоторое время диагнозы снимались, больные выздоравливали, говорилось вскользь. Главное было заявить о новом случае инфицирования. Именно эта информация сохранялась в сознании людей, тем более что она хорошо иллюстрировалась. На экранах телевизоров постоянно мелькали киноролики, снятые в Китае и Сингапуре: люди с напряженными лицами в защитных костюмах и масках в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских портах с чем-то борются…
Из различных лабораторий мира, занимающихся вакцинами, начали поступать сообщения о разработке их против SARS. Повсеместно санэпидслужбами проверялись пассажиры авиарейсов, поездов, морских судов из Юго-Восточной Азии. Подозрительных на SARS пассажиров (повышение температуры, кашель, насморк) помещали в карантины. Но, как правило, во всех случаях тревога оказывалась ложной, через несколько дней людей отпускали. Тем не менее за полгода было сообщено о нескольких сотнях больных атипичной пневмонией во всем мире (больше всего в Китае, Сингапуре) и 300 летальных исходах.
В это же самое время в России ежедневно обычным гриппом заболевало до 90 тысяч человек. А например, в США в год фиксировалось до 26 тысяч смертей от гриппа, то есть 71 смерть в сутки. Но внимание общественности всеми правдами и неправдами приковывалось к SARS, единичные случаи которого, по сообщениям СМИ, удалось выявить в Азербайджане, Румынии, Греции, Германии, Литве, Казахстане и Канаде.
Наша борьба
Весной 2003 года состоялось заседание правительства РФ, на котором главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о мерах по предотвращению распространения атипичной пневмонии в стране. После этого правительство выделило дополнительные средства на проведение противоэпидемических мероприятий и даже на открытие двух центров (на Востоке и в Сибири) борьбы с SARS. При этом на территории Российской Федерации не было зафиксировано ни одного случая заболевания.
Очень легко имитировать бурную и успешную борьбу с тем, чего нет. Результат ее всегда будет победным.
К концу 2003 года все заинтересованные в раскрутке эпидемии новой инфекции получили свой кусок пирога. Постепенно ажиотаж вокруг атипичной пневмонии спал. С середины 2004 года разговоры об этом ужасном заболевании прекратились.
– В конце 2005 года в одном из телеинтервью Геннадий Онищенко выразил недоумение по поводу атипичной пневмонии: куда, мол, она делась? Это, по его мнению, совершенно необъяснимый феномен.
– Ответ прост, – улыбается Владимир Агеев. – Все, что называли атипичной пневмонией, скорее всего было известными респираторными инфекциями, включая грипп.
Вирусы гриппа немногочисленны – А, В и С. Все известные эпидемии и пандемии вызывал вирус А. Все случившиеся за последние более чем сто лет эпидемии и пандемии гриппа вызывали три штамма вируса А – H1N1 (1918 год – "испанка"), H2N2 (1957 год – азиатский грипп), H3N2 (1968 год – гонконгский грипп).
В 1957 году появился новый вирус с антигенной формулой H2N2, а вирус H1N1 исчез, перестав циркулировать среди населения. Новая пандемия разразилась через 11 лет (1968 год) и получила название "гонконгского гриппа". Но неожиданно в 1977 году в северных регионах Китая появился новый субтип H1N1, то есть тот же вариант, который стал причиной трагической пандемии "испанки" в 1918–1919 годах. Инфекция распространилась по всему миру, но, к счастью, протекала легко, причем болели ею лица моложе 20 лет – те, кто родился после 1957 года, когда вирус H1N1 перестал выделяться от людей. Лица же старше 20 лет, соприкоснувшиеся в 1947–1957 годах с вирусом гриппа H1N1, болели лишь в редких случаях, и протекал он у них в легких формах.
С 1977 года и по настоящее время в эпидемиях и пандемических циклах задействованы два субтипа вируса А – H3N2 (гонконгский грипп) и H1N1 ("испанка"). ГРИПП В ЖИВОТНОМ МИРЕ
Естественными хозяевами вирусов гриппа считаются птицы водного и околоводного комплексов. Особенно утки, чайки и т.д. Эти вирусы относятся к типу А. Угрозу для жизни людей они не представляют. Справедливо и обратное. Вирусы гриппа человека не вызывают распространения заболевания среди животных. У птиц вирусоносительство вируса А протекает в основном бессимптомно.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Раз уж написал о нескольких странах, упомяну и о Беларуси, которую тут некоторые приводят в пример. Сейчас практически уверен в фальсификации данных. В мае они приближались к 1000 новых случаев в день. В конце июля-начале августа они опустились примерно до 100. Сейчас выросли выше 1000 (последние дни в районе 1300). При этом смертность у них всё время стабильна - 5+-. Так не бывает.
Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Об этом вечером в пятницу, 20 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.
"Предварительно речь идет о взрыве при заправке. Нескольким пациентам, нуждающимся в искусственной подаче кислорода, необходима срочная эвакуация в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - отметил мэр.
В Бельгии целенаправленная политика правительства по сдерживанию пандемии и соблюдение гражданами самоограничений за две недели снизили показатель заболеваемости COVID-19 на 61% - до 688,1 случаев каждые 100 тысяч населения. Об этом заявил бельгийский медицинский исследовательский институт Sciensano, сообщает The Brussels Times в пятницу, 20 ноября.
В начале ноября Бельгия была среди наиболее пораженных инфекцией европейских стран со средним показателем в 1609 больных на 100 тысяч населения.