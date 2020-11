Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81

ну-да ну-да: руки мыть перестаем (и вообще вся санитария), изделием №2 пользоваться -- аналогично. Заодно всякие глупости вроде ремня в автомобиле да красного света светофора... ну-да ну-да: руки мыть перестаем (и вообще вся санитария), изделием №2 пользоваться -- аналогично. Заодно всякие глупости вроде ремня в автомобиле да красного света светофора...



_hunter написав: приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".

Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?

40 процентов населения не болели одномоментно даже во времена средневековых чумных моров.

Этого я знать не могу, ибо не жил тогда.

p.s. не знал, о старожилах здешних



Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения? Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?



40 процентов населения не болели одномоментно даже во времена средневековых чумных моров. 40 процентов населения не болели одномоментно даже во времена средневековых чумных моров.



Этого я знать не могу, ибо не жил тогда.



p.s. не знал, о старожилах здешних Этого я знать не могу, ибо не жил тогда.p.s. не знал, о старожилах здешних justit Повідомлень: 4842 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1507 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 08:49 antey1969 написав: Доходит информация с первички.

Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять. Доходит информация с первички.Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять.



Верная ынформацыя.



Мой личный опыт.



1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,9

2) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник"

3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены.

У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым.

Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ

4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа!

5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все.

......

6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день....

Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же.

Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого.

Все ок. Легкие в порядке.

7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной.

Семейная сразу говорит, что это простуда.

Повторный тест?

Нет, зачем, прошлый же был отрицательный

У Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен.

А жена как? Лучше?

Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все.

Повторный тест уже не делаем.

Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла?

Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши.



.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? э



Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения.

Но нет такого похоже уже.



p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю.

Разве что ИФА тест сдать через какое-то время. Верная ынформацыя.Мой личный опыт.1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,92) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник"3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены.У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым.Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа!5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все.......6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день....Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же.Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого.Все ок. Легкие в порядке.7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной.Семейная сразу говорит, что это простуда.Повторный тест?Нет, зачем, прошлый же был отрицательныйУ Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен.А жена как? Лучше?Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все.Повторный тест уже не делаем.Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла?Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши..... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины?Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения.Но нет такого похоже уже.p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю.Разве что ИФА тест сдать через какое-то время. justit Повідомлень: 4842 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1507 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 09:07 fler написав: Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды... Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...



1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто.



2) "снижении/отмене налогов" местные власти, насколько мне известно делают что-то в этом направлении. Насколько успешно - не знаю



fler написав: Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...

1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто.

2) "снижении/отмене налогов" местные власти, насколько мне известно делают что-то в этом направлении. Насколько успешно - не знаю

3) "аренды..." так вы, бизнесмены, аренду ж платите таким же бизнесменам. Почему бы у вашего арандодатеря не пропросить отменить арендную плату на период карантина?

.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? э .... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины?



Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.

Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.

justit написав: .... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины?

Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.

Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.

В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.

.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? э .... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины?



Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.

Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.

В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне. Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.



Я не совсем об этом.

Помню, что до реформы и до семейных, прихожу я к участковому с жалобами, меня сперва стетоскопом, потом сразу анализы иди сдавай, потом, если что на снимок.

Потом, после лечения - снова анализы.



А сейчас будто "все проще"



freeze написав: Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.

Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.

В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.

Я не совсем об этом.

Помню, что до реформы и до семейных, прихожу я к участковому с жалобами, меня сперва стетоскопом, потом сразу анализы иди сдавай, потом, если что на снимок.

Потом, после лечения - снова анализы.

А сейчас будто "все проще"

Как они определяют, что человек выздоровел, если никаких тестов после лечения?

