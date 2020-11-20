Всы выше написанное - это не паника, это обычное дело для современного человека ж.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 08:31
Всы выше написанное - это не паника, это обычное дело для современного человека ж.
Додано: Суб 21 лис, 2020 08:33
Этого я знать не могу, ибо не жил тогда.
p.s. не знал, о старожилах здешних
Додано: Суб 21 лис, 2020 08:49
Верная ынформацыя.
Мой личный опыт.
1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,9
2) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник"
3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены.
У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым.
Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ
4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа!
5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все.
......
6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день....
Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же.
Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого.
Все ок. Легкие в порядке.
7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной.
Семейная сразу говорит, что это простуда.
Повторный тест?
Нет, зачем, прошлый же был отрицательный
У Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен.
А жена как? Лучше?
Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все.
Повторный тест уже не делаем.
Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла?
Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши.
.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? э
Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения.
Но нет такого похоже уже.
p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю.
Разве что ИФА тест сдать через какое-то время.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:07
1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто.
2) "снижении/отмене налогов" местные власти, насколько мне известно делают что-то в этом направлении. Насколько успешно - не знаю
3) "аренды..." так вы, бизнесмены, аренду ж платите таким же бизнесменам. Почему бы у вашего арандодатеря не пропросить отменить арендную плату на период карантина?
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.
Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.
В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:33
Я не совсем об этом.
Помню, что до реформы и до семейных, прихожу я к участковому с жалобами, меня сперва стетоскопом, потом сразу анализы иди сдавай, потом, если что на снимок.
Потом, после лечения - снова анализы.
А сейчас будто "все проще"
Как они определяют, что человек выздоровел, если никаких тестов после лечения?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|