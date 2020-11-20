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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2275227622772278

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 08:31

  _hunter написав:
  justit написав:There is no escape from your faith

ну-да ну-да: руки мыть перестаем (и вообще вся санитария), изделием №2 пользоваться -- аналогично. Заодно всякие глупости вроде ремня в автомобиле да красного света светофора...


Всы выше написанное - это не паника, это обычное дело для современного человека ж. :)
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 08:33

  freeze написав:
justit написав:
  _hunter написав:приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".


Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?


40 процентов населения не болели одномоментно даже во времена средневековых чумных моров.


Этого я знать не могу, ибо не жил тогда.

p.s. не знал, о старожилах здешних :-)
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 08:49

  antey1969 написав:Доходит информация с первички.
Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять.


Верная ынформацыя.

Мой личный опыт.

1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,9
2) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник"
3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены.
У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым.
Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ
4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа!
5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все.
......
6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день....
Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же.
Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого.
Все ок. Легкие в порядке.
7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной.
8) Семейная сразу говорит, что это простуда.
Повторный тест?
Нет, зачем, прошлый же был отрицательный :-)
У Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен.
А жена как? Лучше?
Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все.
Повторный тест уже не делаем.
Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла?
Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши.

.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? :mrgreen: э

Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения.
Но нет такого похоже уже.

p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю.
Разве что ИФА тест сдать через какое-то время.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:07

  fler написав:Только нигде не попалось на глаза о планах компенсировать бизнесу убытки. Ничего о денежных компенсациях, снижении/отмене налогов, аренды...


1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто.

2) "снижении/отмене налогов" местные власти, насколько мне известно делают что-то в этом направлении. Насколько успешно - не знаю

3) "аренды..." так вы, бизнесмены, аренду ж платите таким же бизнесменам. Почему бы у вашего арандодатеря не пропросить отменить арендную плату на период карантина?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? :mrgreen: э


Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.
Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.
В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:33

  freeze написав:
justit написав:
.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? :mrgreen: э


Бесплатная медицина это навязываемый мэм. Медицина финансируется из наших налогов.
Другое дело какие статьи бюджета у власть имущих в приоритете.
В нищей Кубе говорят медицина на высоком уровне.


Я не совсем об этом.
Помню, что до реформы и до семейных, прихожу я к участковому с жалобами, меня сперва стетоскопом, потом сразу анализы иди сдавай, потом, если что на снимок.
Потом, после лечения - снова анализы.

А сейчас будто "все проще" :D

Как они определяют, что человек выздоровел, если никаких тестов после лечения?
justit
 
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