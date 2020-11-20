safonovstanislav написав:

Немного копнул инфу о страховой медицине в США.(можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)Для примера,страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год,Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.Дорогой план будет стоить. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего карманаКроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца годаВозможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?