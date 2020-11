Додано: Суб 21 лис, 2020 11:05

Хомякоид написав: safonovstanislav написав: Немного копнул инфу о страховой медицине в США.

https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)



Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО



Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.



Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана



Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года





Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.

Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.

Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.



Да. Что то в украине низкая зарплата, а в сша высокая

