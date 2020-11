Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 09:54 tumos написав: safonovstanislav написав: Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний.

Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний.

4035 - это брутто или нетто ? Предполагаю, что брутто. Еще налоги и сборы под максимум 40% в зависимости от семейного положения, сколько человек в семье работают. Скорее всего где-то 2600. 4035 - это брутто или нетто ? Предполагаю, что брутто. Еще налоги и сборы под максимум 40% в зависимости от семейного положения, сколько человек в семье работают. Скорее всего где-то 2600.

В Україні з.п. теж до податків була вказана .

Додано: Суб 21 лис, 2020 09:55 edvardd написав: скорее всего не будет, в мире заболеваемость пошла на спад, у нас астрологи прогнозируют спад после 12 декабря...



В мире заболеваемость идёт вверх и очень активно, прошедшая неделю самая забойная для коронавируса за всё время, вышли на уровни + 650 000 новых случаев в сутки. Примерно в 8 раз больше, чем при весенней волне.

Лидером стала Днепропетровская область + 1342 новых случая, абсолютный антирекорд для областей, а еще летом была одна из самых спокойных в этом плане областей.

Зато явно отскочила вниз Харьковская область, причём серьёзно, с рубежей около 1000 до рубежей чуть больше 500.

-Франция -максимум 7-го ноября

-Испания -максимум 27-го октября

-Великобритания -максимум 12-го ноября

-Италия -максимум 13-го ноября

-Польша -максимум 7-го ноября

И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.



У нас же последние пару недель перестали наращивать количество тестов. Максимум 52 тысячи ПЦР было две недели назад. Так что пока растет только процент позитивности, а количество ограничено объемами тестов.

Додано: Суб 21 лис, 2020 10:20 justit написав: 1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто.



Похоже Вы переживаете за государство, которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги, но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты.

Повідомлень: 115 З нами з: 05.07.20 Подякував: 27 раз. Подякували: 27 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 10:20 Бывалый написав: В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад

-Франция -максимум 7-го ноября

-Испания -максимум 27-го октября

-Великобритания -максимум 12-го ноября

-Италия -максимум 13-го ноября

-Польша -максимум 7-го ноября

И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно. В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад-Франция -максимум 7-го ноября-Испания -максимум 27-го октября-Великобритания -максимум 12-го ноября-Италия -максимум 13-го ноября-Польша -максимум 7-го ноябряИ еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.



Эти цифры легко и запасом компенсировали наши американские друзья вчера + 201 000 новых случая. Китайцы думают - а что так можно ? (C)

Эти цифры легко и запасом компенсировали наши американские друзья вчера + 201 000 новых случая. Китайцы думают - а что так можно ? (C) А в Северной Дакоте они что решили сделать полигон по выработке коллективного иммунитета, уже только официально переболело 9,2 % населения



https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1&sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1&sfnsn=mo

и еще всеми так полюбившаяся тема маски "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%" гол. держ.сан. лікар України

https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)



Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО



Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.



Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана



Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года





Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?

Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро. Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно. Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.

Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.



Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.

Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.

Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.



Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила. Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила. В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Додано: Суб 21 лис, 2020 10:49 ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав: Не надоело задавать этот вопрос? Уже давно никто не говорит о "всех убьёт". Не всех. Но летальность пока что заметно выше, чем у гриппа.

Уже давно никто не говорит о "всех убьёт". Не всех.

Но летальность пока что заметно выше, чем у гриппа. Не надоело задавать этот вопрос?Уже давно никто не говорит о "всех убьёт". Не всех.Но летальность пока что заметно выше, чем у гриппа.

А хто взагалі про це тут писав? На початку теми ми тут сперечались, яка буде летальність - 1% чи 2%. А хто взагалі про це тут писав? На початку теми ми тут сперечались, яка буде летальність - 1% чи 2%.

Здесь такое не писали, но вначале назывались цифры побольше.

Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии. Здесь такое не писали, но вначале назывались цифры побольше.Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.

Кілька сторінок тому писали: США 200К нових ковідних, 2000 трупів за день. 1% смертності (це без врахування невиявлених ковідних)

Повідомлень: 22160 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1615 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:05 Хомякоид написав: safonovstanislav написав: Немного копнул инфу о страховой медицине в США.

https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)



Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО



Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.



Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана



Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года





Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет? Немного копнул инфу о страховой медицине в США.(можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)Для примера,страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год,Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.Дорогой план будет стоить. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего карманаКроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца годаВозможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?



Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.

Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.

Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.



Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила. Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.



Да. Что то в украине низкая зарплата, а в сша высокая

