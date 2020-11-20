edvardd написав:скорее всего не будет, в мире заболеваемость пошла на спад, у нас астрологи прогнозируют спад после 12 декабря...
В мире заболеваемость идёт вверх и очень активно, прошедшая неделю самая забойная для коронавируса за всё время, вышли на уровни + 650 000 новых случаев в сутки. Примерно в 8 раз больше, чем при весенней волне.
Интересные нюансы эпидемии в Украине. Лидером стала Днепропетровская область + 1342 новых случая, абсолютный антирекорд для областей, а еще летом была одна из самых спокойных в этом плане областей. Зато явно отскочила вниз Харьковская область, причём серьёзно, с рубежей около 1000 до рубежей чуть больше 500.
В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад -Франция -максимум 7-го ноября -Испания -максимум 27-го октября -Великобритания -максимум 12-го ноября -Италия -максимум 13-го ноября -Польша -максимум 7-го ноября И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.
У нас же последние пару недель перестали наращивать количество тестов. Максимум 52 тысячи ПЦР было две недели назад. Так что пока растет только процент позитивности, а количество ограничено объемами тестов.
justit написав:1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто.
Похоже Вы переживаете за государство, которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги, но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты.
Бывалый написав:В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад -Франция -максимум 7-го ноября -Испания -максимум 27-го октября -Великобритания -максимум 12-го ноября -Италия -максимум 13-го ноября -Польша -максимум 7-го ноября И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.
Эти цифры легко и запасом компенсировали наши американские друзья вчера + 201 000 новых случая. Китайцы думают - а что так можно ? (C) А в Северной Дакоте они что решили сделать полигон по выработке коллективного иммунитета, уже только официально переболело 9,2 % населения
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
safonovstanislav написав:Немного копнул инфу о страховой медицине в США. https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)
Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО
Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.
Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана
Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года
Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?
Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро. Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно. Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.
Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
safonovstanislav написав:Немного копнул инфу о страховой медицине в США. https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)
Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО
Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.
Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана
Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года
Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?
Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро. Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно. Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.
Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.
Да. Что то в украине низкая зарплата, а в сша высокая
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California