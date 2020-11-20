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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2277227822792280

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Реформа Супрун. По большому счёту суть реформы меньше потратить денег, вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили.


Та ну. Та реформа началась и на нее забили.

"вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть.
Но нет, не нужно... :D


  freeze написав:Кстати организационные меры в современности и средневековье не очень отличаются.
Также самоизоляция по приказу градоначальника вплоть до запрета выходить из дома, закрытие общественных мест и учебных заведений, комендантский час, использовался и уханьский вариант - доставка продуктов до крыльца на телегах, ношение масок и тд.


В средневековье вероятно и по жестче было. ведь до демократии еще не доросли :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:07

  yama написав:и еще всеми так полюбившаяся тема маски

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1&sfnsn=mo
:D


Забавны комментарии к видео таких же сумаcшедших
"Сатана не дремлет! Нам надо объяснять всю гнусность ношения масок! Люди не будьте биомассой" )))

Вячесла́в Влади́мирович Боро́вских — российский православный психотерапевт-нарколог. Основатель наркологического реабилитационного центра «Подвижник» при храме Святых Апостолов Петра и Павла города Полевского. ВИЧ-диссидент. Ведёт православный влог на Youtube и занятия в Школе православного самосознания.


Интересно откуда тянут сюда на ветку каких-то фейковых докторов, гомеопатов, нутрициологов возомнивших себя вирусологами, вообще левых каких-то ютуб-блогеров.

Сколько я не читаю интернет, научные статьи, новости, такой ерундистики мне не попадается. Видимо есть какой-то агрегатор фейковых новостей, место которого я не знаю.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 21 лис, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:13

  justit написав:Та ну. Та реформа началась и на нее забили.


Почему забили на реформу ? Её провели, оптимизировали в смысле сократили много персонала, часть больниц и диспансеров. На очереди еще сокращения были, но тут вмешался коронавирус.

  justit написав:"вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть.
Но нет, не нужно...


Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут.
У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:14

  freeze написав:Странно при локдауне почему-то бюджетникам компенсируют фактический запрет на работу в виде выплаченной как обычно заработной платы, а ФОПам компенсировать не чем, оказывается и работать нельзя, и зарплаты нет, а налоги и аренду заплати.


Так нечем компенсировать.
Или.. сколько компенсировать?
Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?
Больше нужно?
А почему? Непонятно.


1) На самом деле компенсируют бюджетникам так себе. учителям да, но они должны по вайберам уроки вести.

2) С налогами местные власти разбираются, в моем регионе послабления есть.
Насколько эти послабления я не знаю, но понятно, что взять и отменить налоги - это будет еще больший швах. Фиг знает как должно себя государство вести.

3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.
Почему-то думок про домовитись не возникает, или я просто не слыхал.

p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.
Нет говорят, no free money, only less taxes.
То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.
Оскал капитализма?
А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.
justit
 
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