freeze написав:Реформа Супрун. По большому счёту суть реформы меньше потратить денег, вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили.
Та ну. Та реформа началась и на нее забили.
"вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть. Но нет, не нужно...
freeze написав:Кстати организационные меры в современности и средневековье не очень отличаются. Также самоизоляция по приказу градоначальника вплоть до запрета выходить из дома, закрытие общественных мест и учебных заведений, комендантский час, использовался и уханьский вариант - доставка продуктов до крыльца на телегах, ношение масок и тд.
В средневековье вероятно и по жестче было. ведь до демократии еще не доросли
Забавны комментарии к видео таких же сумаcшедших "Сатана не дремлет! Нам надо объяснять всю гнусность ношения масок! Люди не будьте биомассой" )))
Вячесла́в Влади́мирович Боро́вских — российский православный психотерапевт-нарколог. Основатель наркологического реабилитационного центра «Подвижник» при храме Святых Апостолов Петра и Павла города Полевского. ВИЧ-диссидент. Ведёт православный влог на Youtube и занятия в Школе православного самосознания.
Интересно откуда тянут сюда на ветку каких-то фейковых докторов, гомеопатов, нутрициологов возомнивших себя вирусологами, вообще левых каких-то ютуб-блогеров.
Сколько я не читаю интернет, научные статьи, новости, такой ерундистики мне не попадается. Видимо есть какой-то агрегатор фейковых новостей, место которого я не знаю.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 21 лис, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:Та ну. Та реформа началась и на нее забили.
Почему забили на реформу ? Её провели, оптимизировали в смысле сократили много персонала, часть больниц и диспансеров. На очереди еще сокращения были, но тут вмешался коронавирус.
justit написав:"вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть. Но нет, не нужно...
Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут. У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально.
freeze написав:Странно при локдауне почему-то бюджетникам компенсируют фактический запрет на работу в виде выплаченной как обычно заработной платы, а ФОПам компенсировать не чем, оказывается и работать нельзя, и зарплаты нет, а налоги и аренду заплати.
Так нечем компенсировать. Или.. сколько компенсировать? Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется? Больше нужно? А почему? Непонятно.
1) На самом деле компенсируют бюджетникам так себе. учителям да, но они должны по вайберам уроки вести.
2) С налогами местные власти разбираются, в моем регионе послабления есть. Насколько эти послабления я не знаю, но понятно, что взять и отменить налоги - это будет еще больший швах. Фиг знает как должно себя государство вести.
3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит. Почему-то думок про домовитись не возникает, или я просто не слыхал.
p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС. Нет говорят, no free money, only less taxes. То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы. Оскал капитализма? А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.