Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2277227822792280 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 11:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Реформа Супрун. По большому счёту суть реформы меньше потратить денег, вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили. Реформа Супрун. По большому счёту суть реформы меньше потратить денег, вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили.



Та ну. Та реформа началась и на нее забили.



"вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть.

Но нет, не нужно...





freeze написав: Кстати организационные меры в современности и средневековье не очень отличаются.

Также самоизоляция по приказу градоначальника вплоть до запрета выходить из дома, закрытие общественных мест и учебных заведений, комендантский час, использовался и уханьский вариант - доставка продуктов до крыльца на телегах, ношение масок и тд. Кстати организационные меры в современности и средневековье не очень отличаются.Также самоизоляция по приказу градоначальника вплоть до запрета выходить из дома, закрытие общественных мест и учебных заведений, комендантский час, использовался и уханьский вариант - доставка продуктов до крыльца на телегах, ношение масок и тд.



В средневековье вероятно и по жестче было. ведь до демократии еще не доросли Та ну. Та реформа началась и на нее забили." -, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть.Но нет, не нужно...В средневековье вероятно и по жестче было. ведь до демократии еще не доросли justit Повідомлень: 4844 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1507 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:07 yama написав: и еще всеми так полюбившаяся тема маски



https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1&sfnsn=mo

и еще всеми так полюбившаяся тема маски



Забавны комментарии к видео таких же сумаcшедших

"Сатана не дремлет! Нам надо объяснять всю гнусность ношения масок! Люди не будьте биомассой" )))



Вячесла́в Влади́мирович Боро́вских — российский православный психотерапевт-нарколог. Основатель наркологического реабилитационного центра «Подвижник» при храме Святых Апостолов Петра и Павла города Полевского. ВИЧ-диссидент. Ведёт православный влог на Youtube и занятия в Школе православного самосознания.





Интересно откуда тянут сюда на ветку каких-то фейковых докторов, гомеопатов, нутрициологов возомнивших себя вирусологами, вообще левых каких-то ютуб-блогеров.



Сколько я не читаю интернет, научные статьи, новости, такой ерундистики мне не попадается. Видимо есть какой-то агрегатор фейковых новостей, место которого я не знаю. Забавны комментарии к видео таких же сумаcшедших"Сатана не дремлет! Нам надо объяснять всю гнусность ношения масок! Люди не будьте биомассой" )))Вячесла́в Влади́мирович Боро́вских — российский православный психотерапевт-нарколог. Основатель наркологического реабилитационного центра «Подвижник» при храме Святых Апостолов Петра и Павла города Полевского. ВИЧ-диссидент. Ведёт православный влог на Youtube и занятия в Школе православного самосознания.Интересно откуда тянут сюда на ветку каких-то фейковых докторов, гомеопатов, нутрициологов возомнивших себя вирусологами, вообще левых каких-то ютуб-блогеров.Сколько я не читаю интернет, научные статьи, новости, такой ерундистики мне не попадается. Видимо есть какой-то агрегатор фейковых новостей, место которого я не знаю. Востаннє редагувалось freeze в Суб 21 лис, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 19178 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4579 раз. Подякували: 7308 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:13 justit написав: Та ну. Та реформа началась и на нее забили. Та ну. Та реформа началась и на нее забили.



Почему забили на реформу ? Её провели, оптимизировали в смысле сократили много персонала, часть больниц и диспансеров. На очереди еще сокращения были, но тут вмешался коронавирус.



justit написав: "вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть.

Но нет, не нужно... "вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть.Но нет, не нужно...



Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут.

У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально. Почему забили на реформу ? Её провели, оптимизировали в смысле сократили много персонала, часть больниц и диспансеров. На очереди еще сокращения были, но тут вмешался коронавирус.Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут.У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально. freeze 4 Повідомлень: 19178 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4579 раз. Подякували: 7308 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:14 freeze написав: Странно при локдауне почему-то бюджетникам компенсируют фактический запрет на работу в виде выплаченной как обычно заработной платы, а ФОПам компенсировать не чем, оказывается и работать нельзя, и зарплаты нет, а налоги и аренду заплати. Странно при локдауне почему-то бюджетникам компенсируют фактический запрет на работу в виде выплаченной как обычно заработной платы, а ФОПам компенсировать не чем, оказывается и работать нельзя, и зарплаты нет, а налоги и аренду заплати.



Так нечем компенсировать.

Или.. сколько компенсировать?

Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?

Больше нужно?

А почему? Непонятно.





1) На самом деле компенсируют бюджетникам так себе. учителям да, но они должны по вайберам уроки вести.



2) С налогами местные власти разбираются, в моем регионе послабления есть.

Насколько эти послабления я не знаю, но понятно, что взять и отменить налоги - это будет еще больший швах. Фиг знает как должно себя государство вести.



3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.

Почему-то думок про домовитись не возникает, или я просто не слыхал.



p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.

Нет говорят, no free money, only less taxes.

То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.

Оскал капитализма?

А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают. Так нечем компенсировать.Или.. сколько компенсировать?Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?Больше нужно?А почему? Непонятно.1) На самом деле компенсируют бюджетникам так себе. учителям да, но они должны по вайберам уроки вести.2) С налогами местные власти разбираются, в моем регионе послабления есть.Насколько эти послабления я не знаю, но понятно, что взять и отменить налоги - это будет еще больший швах. Фиг знает как должно себя государство вести.3)тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.Почему-то думок про домовитись не возникает, или я просто не слыхал.p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.Нет говорят, no free money, only less taxes.То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.Оскал капитализма?А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают. justit Повідомлень: 4844 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1507 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2277227822792280 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: justit і 2 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7288 1679524

ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16