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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 227722782279228022812282>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:09

В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад
-Франция -максимум 7-го ноября
-Испания -максимум 27-го октября
-Великобритания -максимум 12-го ноября
-Италия -максимум 13-го ноября
-Польша -максимум 7-го ноября
И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.

У нас же последние пару недель перестали наращивать количество тестов. Максимум 52 тысячи ПЦР было две недели назад. Так что пока растет только процент позитивности, а количество ограничено объемами тестов.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:20

  justit написав:1) "о денежных компенсациях" откуда их взять, если налогов средний ФОП платит ну ЕСВ и все (?), что как бы очень невысокие суммы. Нет денег, чтобы бизнесмену компенсиовать просто.


Похоже Вы переживаете за государство, которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги, но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:20

  Бывалый написав:В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад
-Франция -максимум 7-го ноября
-Испания -максимум 27-го октября
-Великобритания -максимум 12-го ноября
-Италия -максимум 13-го ноября
-Польша -максимум 7-го ноября
И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.


Эти цифры легко и запасом компенсировали наши американские друзья вчера + 201 000 новых случая. Китайцы думают - а что так можно ? (C)
А в Северной Дакоте они что решили сделать полигон по выработке коллективного иммунитета, уже только официально переболело 9,2 % населения :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

и еще всеми так полюбившаяся тема маски

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1&sfnsn=mo
:D
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:49

  safonovstanislav написав:Немного копнул инфу о страховой медицине в США.
https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)

Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО

Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.

Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана

Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года


Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?


Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.
Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.
Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.

Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:49

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Не надоело задавать этот вопрос?
Уже давно никто не говорит о "всех убьёт". Не всех.
Но летальность пока что заметно выше, чем у гриппа.

А хто взагалі про це тут писав? На початку теми ми тут сперечались, яка буде летальність - 1% чи 2%.

Здесь такое не писали, но вначале назывались цифры побольше.
Но вначале временами рассказывали ужастики о Китае, а потом об Италии.

Кілька сторінок тому писали: США 200К нових ковідних, 2000 трупів за день. 1% смертності (це без врахування невиявлених ковідних)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:05

  Хомякоид написав:
  safonovstanislav написав:Немного копнул инфу о страховой медицине в США.
https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)

Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО

Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.

Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана

Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года


Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?


Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.
Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.
Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.

Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.


Да. Что то в украине низкая зарплата, а в сша высокая
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Реформа Супрун. По большому счёту суть реформы меньше потратить денег, вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили.


Та ну. Та реформа началась и на нее забили.

"вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть.
Но нет, не нужно... :D


  freeze написав:Кстати организационные меры в современности и средневековье не очень отличаются.
Также самоизоляция по приказу градоначальника вплоть до запрета выходить из дома, закрытие общественных мест и учебных заведений, комендантский час, использовался и уханьский вариант - доставка продуктов до крыльца на телегах, ношение масок и тд.


В средневековье вероятно и по жестче было. ведь до демократии еще не доросли :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:07

  yama написав:и еще всеми так полюбившаяся тема маски

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1&sfnsn=mo
:D


Забавны комментарии к видео таких же сумаcшедших
"Сатана не дремлет! Нам надо объяснять всю гнусность ношения масок! Люди не будьте биомассой" )))

Вячесла́в Влади́мирович Боро́вских — российский православный психотерапевт-нарколог. Основатель наркологического реабилитационного центра «Подвижник» при храме Святых Апостолов Петра и Павла города Полевского. ВИЧ-диссидент. Ведёт православный влог на Youtube и занятия в Школе православного самосознания.


Интересно откуда тянут сюда на ветку каких-то фейковых докторов, гомеопатов, нутрициологов возомнивших себя вирусологами, вообще левых каких-то ютуб-блогеров.

Сколько я не читаю интернет, научные статьи, новости, такой ерундистики мне не попадается. Видимо есть какой-то агрегатор фейковых новостей, место которого я не знаю.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 21 лис, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:13

  justit написав:Та ну. Та реформа началась и на нее забили.


Почему забили на реформу ? Её провели, оптимизировали в смысле сократили много персонала, часть больниц и диспансеров. На очереди еще сокращения были, но тут вмешался коронавирус.

  justit написав:"вот на ваших анализах и обследованиях и сэкономили" - а вот и нет, я ж намекал, что анализы сам пойду сдам, в частную лабораторию. мол я сдам, и принесу, а вы посмотрите хоть.
Но нет, не нужно...


Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут.
У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально.
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