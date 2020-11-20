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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22782279228022812282>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:14

  freeze написав:Странно при локдауне почему-то бюджетникам компенсируют фактический запрет на работу в виде выплаченной как обычно заработной платы, а ФОПам компенсировать не чем, оказывается и работать нельзя, и зарплаты нет, а налоги и аренду заплати.


Так нечем компенсировать.
Или.. сколько компенсировать?
Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?
Больше нужно?
А почему? Непонятно.


1) На самом деле компенсируют бюджетникам так себе. учителям да, но они должны по вайберам уроки вести.

2) С налогами местные власти разбираются, в моем регионе послабления есть.
Насколько эти послабления я не знаю, но понятно, что взять и отменить налоги - это будет еще больший швах. Фиг знает как должно себя государство вести.

3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.
Почему-то думок про домовитись не возникает, или я просто не слыхал.

p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.
Нет говорят, no free money, only less taxes.
То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.
Оскал капитализма?
А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:21

  Lady_N написав:Похоже Вы переживаете за государство


Нет, я стараюсь реально смотреть на вещи.
государство только и может, что станок включить.
оно Вам надо?

  Lady_N написав:которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги,


Цифры конечно взяты с фейсбука? Ну да ладно. Есть места, где деньги есть, что с того?

  Lady_N написав:но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты.


1) Минималка? то есть ФОП согласится не работать и получать ежемесячно 4000грн?
Не верю я что-то.

2) 100% зарплаты забирает? О чем речь не понятно.

Налоги, которые ФОП 1-й и 2-й группы платит ежемесячно - не есть секрет.
И сумма там ввесьма небольшая. На такую сумму и неделю не проживешь.
Вероятно государство из этого исходит? :mrgreen:

Фот, кто тут ФОП и ратует за допомогу.

На картинке правильные данные?
Именно столько в месяц, или *2?


Зображення
Востаннє редагувалось justit в Суб 21 лис, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:22

  justit написав:3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.


Смеётесь что-ли ?
Где вы видели торговые центры или рынки, оформленные на ФОПов ?
Часть рынков вообще коммунальные.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:27

  justit написав:Так нечем компенсировать.
Или.. сколько компенсировать?
Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?
Больше нужно?


Бюджетникам зарплаты в локдаун платят, хотя по факту денежный вклад в бюджет они не вносят.
ФОП платит налоги, а компенсировать ему не чем, какая-то хромая логика, имхо.
Если компенсируют 2000 грн, конечно, любой вменяемый человек обрадуется, если 5000 компенсируют еще больше обрадуется. Непоняты ваши логические построения, имхо.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:30

  freeze написав:
  justit написав:3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.


Смеётесь что-ли ?
Где вы видели торговые центры или рынки, оформленные на ФОПов ?
Часть рынков вообще коммунальные.


Торговые центры частные в моем регионе.
Продуктовый рынок - возможно коммунальный.
Вещевые базары - частные.
Магазинчики на первых этажах всех домов - чстное владение помещения.

Это не везде так?
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:31

  justit написав:1) Минималка? то есть ФОП согласится не работать и получать ежемесячно 4000грн?
Не верю я что-то.


Вы троллите тут что-ли ?
ФОП хочет работать, но ему запрещают, а вы тут переворачиваете всё с точностью до наоборот.
Если государство запрещает, то оно должно компенсировать.
Почему большей части населения компенсируют, а ФОПам при тех же условиях нет ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:32

  justit написав:Торговые центры частные в моем регионе.
Продуктовый рынок - возможно коммунальный.
Вещевые базары - частные.
Магазинчики на первых этажах всех домов - чстное владение помещения.

Это не везде так?


Вы что реально не понимаете разницы между ФОП у ФОпа арендует по вашим словам, и частные торговые центры и рынки ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:37

  freeze написав:Непоняты ваши логические построения, имхо.


Я там выше картинку добавил. С вопросом "так ли ФОПЫ платит?"

А логика такая, если картинка верная.

1) ФОП в месяц 1000грн. налога (?), я не знаю верно ли, ибо знакомые ФОПЫ почему-то упорно молчат, и не хотят ответить :-)

2) Бюджетник (точней любой наемный сотрадник) с зарплатой в 10000грн отчисляет (его и не спрашивают) в среднем 19,5% + работодатель еще 30%.

Могу ошибаться, потому постоянно переспрашиваю.
Я не ФОП и я НЕ бюджетник. Я наемный сотрудник.

2 больше чем 1

Ну на самом деле суть в том, что в бюджете дыра, и денег нет, чтоб всем раздать.
Увы.
Я б не против, но ""маємо те, що маємо" :(
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:39

  freeze написав:Почему большей части населения компенсируют, а ФОПам при тех же условиях нет ?


Бюджетники это не большая часть.
Кому еще компенсируют?
Я вот не знаю.
Мне не компенсирует никто ничего.


  freeze написав:Вы что реально не понимаете разницы между ФОП у ФОпа арендует по вашим словам, и частные торговые центры и рынки ?


Вы ФОП?

Частный торговый центр принадлежит группе богатых людей.
Почему к ним не обращаются с просьбой упразднить плату за аренду в это тяжелое время?
Востаннє редагувалось justit в Суб 21 лис, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:41

  Хомякоид написав:
Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.
Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.
Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.

Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.


В Германии другая модель финансирования медицины. Логично сравнивать США с Израилем или Южной Кореей. ИМХО.
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