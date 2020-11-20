freeze написав:Странно при локдауне почему-то бюджетникам компенсируют фактический запрет на работу в виде выплаченной как обычно заработной платы, а ФОПам компенсировать не чем, оказывается и работать нельзя, и зарплаты нет, а налоги и аренду заплати.
Так нечем компенсировать. Или.. сколько компенсировать? Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется? Больше нужно? А почему? Непонятно.
1) На самом деле компенсируют бюджетникам так себе. учителям да, но они должны по вайберам уроки вести.
2) С налогами местные власти разбираются, в моем регионе послабления есть. Насколько эти послабления я не знаю, но понятно, что взять и отменить налоги - это будет еще больший швах. Фиг знает как должно себя государство вести.
3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит. Почему-то думок про домовитись не возникает, или я просто не слыхал.
p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС. Нет говорят, no free money, only less taxes. То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы. Оскал капитализма? А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.
justit написав:Так нечем компенсировать. Или.. сколько компенсировать? Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется? Больше нужно?
Бюджетникам зарплаты в локдаун платят, хотя по факту денежный вклад в бюджет они не вносят. ФОП платит налоги, а компенсировать ему не чем, какая-то хромая логика, имхо. Если компенсируют 2000 грн, конечно, любой вменяемый человек обрадуется, если 5000 компенсируют еще больше обрадуется. Непоняты ваши логические построения, имхо.
justit написав:1) Минималка? то есть ФОП согласится не работать и получать ежемесячно 4000грн? Не верю я что-то.
Вы троллите тут что-ли ? ФОП хочет работать, но ему запрещают, а вы тут переворачиваете всё с точностью до наоборот. Если государство запрещает, то оно должно компенсировать. Почему большей части населения компенсируют, а ФОПам при тех же условиях нет ?
Хомякоид написав: Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро. Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно. Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.
Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.
В Германии другая модель финансирования медицины. Логично сравнивать США с Израилем или Южной Кореей. ИМХО.