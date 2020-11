Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 22782279228022812282> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 11:14 freeze написав: Странно при локдауне почему-то бюджетникам компенсируют фактический запрет на работу в виде выплаченной как обычно заработной платы, а ФОПам компенсировать не чем, оказывается и работать нельзя, и зарплаты нет, а налоги и аренду заплати. Странно при локдауне почему-то бюджетникам компенсируют фактический запрет на работу в виде выплаченной как обычно заработной платы, а ФОПам компенсировать не чем, оказывается и работать нельзя, и зарплаты нет, а налоги и аренду заплати.



Так нечем компенсировать.

Или.. сколько компенсировать?

Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?

Больше нужно?

А почему? Непонятно.





1) На самом деле компенсируют бюджетникам так себе. учителям да, но они должны по вайберам уроки вести.



2) С налогами местные власти разбираются, в моем регионе послабления есть.

Насколько эти послабления я не знаю, но понятно, что взять и отменить налоги - это будет еще больший швах. Фиг знает как должно себя государство вести.



3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.

Почему-то думок про домовитись не возникает, или я просто не слыхал.



p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.

Нет говорят, no free money, only less taxes.

То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.

Оскал капитализма?

А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают. Так нечем компенсировать.Или.. сколько компенсировать?Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?Больше нужно?А почему? Непонятно.1) На самом деле компенсируют бюджетникам так себе. учителям да, но они должны по вайберам уроки вести.2) С налогами местные власти разбираются, в моем регионе послабления есть.Насколько эти послабления я не знаю, но понятно, что взять и отменить налоги - это будет еще больший швах. Фиг знает как должно себя государство вести.3)тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.Почему-то думок про домовитись не возникает, или я просто не слыхал.p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.Нет говорят, no free money, only less taxes.То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.Оскал капитализма?А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают. justit Повідомлень: 4853 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1508 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:21 Lady_N написав: Похоже Вы переживаете за государство Похоже Вы переживаете за государство



Нет, я стараюсь реально смотреть на вещи.

государство только и может, что станок включить.

оно Вам надо?



Lady_N написав: которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги,

которое легко находит дополнительные три млн. грн. на кортеж Президента, млрды грн на доплаты полиции, млрды грн на дороги,



Цифры конечно взяты с фейсбука? Ну да ладно. Есть места, где деньги есть, что с того?



Lady_N написав: но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты. но не может найти ФОПам даже минималку, хотя фактически забирает 100% их зарплаты.



1) Минималка? то есть ФОП согласится не работать и получать ежемесячно 4000грн?

Не верю я что-то.



2) 100% зарплаты забирает? О чем речь не понятно.



Налоги, которые ФОП 1-й и 2-й группы платит ежемесячно - не есть секрет.

И сумма там ввесьма небольшая. На такую сумму и неделю не проживешь.

Вероятно государство из этого исходит?



Фот, кто тут ФОП и ратует за допомогу.



На картинке правильные данные?

Именно столько в месяц, или *2?





Нет, я стараюсь реально смотреть на вещи.государство только и может, что станок включить.оно Вам надо?Цифры конечно взяты с фейсбука? Ну да ладно. Есть места, где деньги есть, что с того?1) Минималка? то есть ФОП согласится не работать и получать ежемесячно 4000грн?Не верю я что-то.2) 100% зарплаты забирает? О чем речь не понятно.Налоги, которые ФОП 1-й и 2-й группы платит ежемесячно - не есть секрет.И сумма там ввесьма небольшая. На такую сумму и неделю не проживешь.Вероятно государство из этого исходит?Фот, кто тут ФОП и ратует за допомогу.На картинке правильные данные?Именно столько в месяц, или *2? Востаннє редагувалось justit в Суб 21 лис, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз. justit Повідомлень: 4853 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1508 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:22 justit написав: 3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит. 3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.



Смеётесь что-ли ?

Где вы видели торговые центры или рынки, оформленные на ФОПов ?

Часть рынков вообще коммунальные. Смеётесь что-ли ?Где вы видели торговые центры или рынки, оформленные на ФОПов ?Часть рынков вообще коммунальные. freeze 4 Повідомлень: 19186 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4580 раз. Подякували: 7310 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:27 justit написав: Так нечем компенсировать.

Или.. сколько компенсировать?

Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?

Больше нужно? Так нечем компенсировать.Или.. сколько компенсировать?Среднестатический ФОП платит 1000 - 1500 в месяц налогов. Если ему компенсируют 2000 в месяц - он обрадуется?Больше нужно?



Бюджетникам зарплаты в локдаун платят, хотя по факту денежный вклад в бюджет они не вносят.

ФОП платит налоги, а компенсировать ему не чем, какая-то хромая логика, имхо.

Если компенсируют 2000 грн, конечно, любой вменяемый человек обрадуется, если 5000 компенсируют еще больше обрадуется. Непоняты ваши логические построения, имхо. Бюджетникам зарплаты в локдаун платят, хотя по факту денежный вклад в бюджет они не вносят.ФОП платит налоги, а компенсировать ему не чем, какая-то хромая логика, имхо.Если компенсируют 2000 грн, конечно, любой вменяемый человек обрадуется, если 5000 компенсируют еще больше обрадуется. Непоняты ваши логические построения, имхо. freeze 4 Повідомлень: 19186 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4580 раз. Подякували: 7310 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:30 freeze написав: justit написав: 3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит. 3) Аренда тут с какого боку? Ее ж один ФОП другому ФОПу платит.



Смеётесь что-ли ?

Где вы видели торговые центры или рынки, оформленные на ФОПов ?

Часть рынков вообще коммунальные. Смеётесь что-ли ?Где вы видели торговые центры или рынки, оформленные на ФОПов ?Часть рынков вообще коммунальные.



Торговые центры частные в моем регионе.

Продуктовый рынок - возможно коммунальный.

Вещевые базары - частные.

Магазинчики на первых этажах всех домов - чстное владение помещения.



Это не везде так? Торговые центры частные в моем регионе.Продуктовый рынок - возможно коммунальный.Вещевые базары - частные.Магазинчики на первых этажах всех домов - чстное владение помещения.Это не везде так? justit Повідомлень: 4853 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1508 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:31 justit написав: 1) Минималка? то есть ФОП согласится не работать и получать ежемесячно 4000грн?

Не верю я что-то. 1) Минималка? то есть ФОП согласится не работать и получать ежемесячно 4000грн?Не верю я что-то.



Вы троллите тут что-ли ?

ФОП хочет работать, но ему запрещают, а вы тут переворачиваете всё с точностью до наоборот.

Если государство запрещает, то оно должно компенсировать.

Почему большей части населения компенсируют, а ФОПам при тех же условиях нет ? Вы троллите тут что-ли ?ФОП хочет работать, но ему запрещают, а вы тут переворачиваете всё с точностью до наоборот.Если государство запрещает, то оно должно компенсировать.Почему большей части населения компенсируют, а ФОПам при тех же условиях нет ? freeze 4 Повідомлень: 19186 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4580 раз. Подякували: 7310 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:32 justit написав: Торговые центры частные в моем регионе.

Продуктовый рынок - возможно коммунальный.

Вещевые базары - частные.

Магазинчики на первых этажах всех домов - чстное владение помещения.



Это не везде так? Торговые центры частные в моем регионе.Продуктовый рынок - возможно коммунальный.Вещевые базары - частные.Магазинчики на первых этажах всех домов - чстное владение помещения.Это не везде так?



Вы что реально не понимаете разницы между ФОП у ФОпа арендует по вашим словам, и частные торговые центры и рынки ? Вы что реально не понимаете разницы между ФОП у ФОпа арендует по вашим словам, и частные торговые центры и рынки ? freeze 4 Повідомлень: 19186 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4580 раз. Подякували: 7310 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:37 freeze написав: Непоняты ваши логические построения, имхо. Непоняты ваши логические построения, имхо.



Я там выше картинку добавил. С вопросом "так ли ФОПЫ платит?"



А логика такая, если картинка верная.



1) ФОП в месяц 1000грн. налога (?), я не знаю верно ли, ибо знакомые ФОПЫ почему-то упорно молчат, и не хотят ответить



2) Бюджетник (точней любой наемный сотрадник) с зарплатой в 10000грн отчисляет (его и не спрашивают) в среднем 19,5% + работодатель еще 30%.



Могу ошибаться, потому постоянно переспрашиваю.

Я не ФОП и я НЕ бюджетник. Я наемный сотрудник.



2 больше чем 1



Ну на самом деле суть в том, что в бюджете дыра, и денег нет, чтоб всем раздать.

Увы.

Я б не против, но ""маємо те, що маємо" Я там выше картинку добавил. С вопросом "так ли ФОПЫ платит?"А логика такая,ФОП в месяц 1000грн. налога (?), я не знаю верно ли, ибо знакомые ФОПЫ почему-то упорно молчат, и не хотят ответитьБюджетник (точней любой наемный сотрадник) с зарплатой в 10000грн отчисляет (его и не спрашивают) в среднем 19,5% + работодатель еще 30%.Могу ошибаться, потому постоянно переспрашиваю.Я не ФОП и я НЕ бюджетник. Я наемный сотрудник.больше чемНу на самом деле суть в том, что в бюджете дыра, и денег нет, чтоб всем раздать.Увы.Я б не против, но ""маємо те, що маємо" justit Повідомлень: 4853 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1508 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:39 freeze написав: Почему большей части населения компенсируют, а ФОПам при тех же условиях нет ? Почему большей части населения компенсируют, а ФОПам при тех же условиях нет ?



Бюджетники это не большая часть.

Кому еще компенсируют?

Я вот не знаю.

Мне не компенсирует никто ничего.





freeze написав: Вы что реально не понимаете разницы между ФОП у ФОпа арендует по вашим словам, и частные торговые центры и рынки ? Вы что реально не понимаете разницы между ФОП у ФОпа арендует по вашим словам, и частные торговые центры и рынки ?



Вы ФОП?



Частный торговый центр принадлежит группе богатых людей.

Почему к ним не обращаются с просьбой упразднить плату за аренду в это тяжелое время? Бюджетники это не большая часть.Кому еще компенсируют?Я вот не знаю.Мне не компенсирует никто ничего.Вы ФОП?Частный торговый центр принадлежит группе богатых людей.Почему к ним не обращаются с просьбой упразднить плату за аренду в это тяжелое время? Востаннє редагувалось justit в Суб 21 лис, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз. justit Повідомлень: 4853 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1508 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 11:41 Хомякоид написав:

Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.

Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.

Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.



Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила. Что-то дорого. В Германии страховка до 30 лет - 100 евро, после 30 лет - 200 евро.Все врачи бесплатно, зубы - чистка/отбеливание бесплатно.Медицина мелкое покупаешь, иногда дают. Это из собственного опыта.Слышал что одного прогерма серьезно покалечили в аварии. Лычение вылилось в 90 000 евро. Страховая оплатила.



