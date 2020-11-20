justit написав:

antey1969 написав: Доходит информация с первички.

Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять. Доходит информация с первички.Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять.

Верная ынформацыя.Мой личный опыт.1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,92) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник"3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены.У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым.Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа!5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все.......6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день....Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же.Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого.Все ок. Легкие в порядке.7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной.Семейная сразу говорит, что это простуда.Повторный тест?Нет, зачем, прошлый же был отрицательныйУ Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен.А жена как? Лучше?Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все.Повторный тест уже не делаем.Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла?Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши..... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины?Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения.Но нет такого похоже уже.p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю.Разве что ИФА тест сдать через какое-то время.