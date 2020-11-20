freeze Сходил в аптеку, уточняю - наша аптека относится к бывшей государственной Центральной районной аптеке, сейчас называется "Коммунальное предприятие Центральная районная аптека № ХХ", сети как таковой нет, Херсону или др. центру не подчиняется, на самообеспечении и самоокупаемости. У вас, видимо, аналог "КП "Одесфарм" (https://omr.gov.ua/ru/city/enterprises/odespharm/).
flyman написав:Що він заробляє (хіба що він не працює в держмонополії?) для наповнення бюджету?
Бюджетник (найманий працівник) виконує певну роботу (як може). Бюджетник (найманий працівник) виконує роботу, яку пересічний ФОП "манав робити, бо платня ніяка..."
А заробляють бізнесмени.
Хіба не так?
Нет. Бизнес генерирует наполнение бюджета, а живущий на бюджете берет средства из бюджета. Это не значит, что кто-то из них плохой, а кто-то хороший, все нужны, но направление движения денежных средств надо понимать.
fler написав:У лютому 2021-го року в Україні не буде жодного протоколу лікування. Їх анулювала громадянка Уляна Супрун. Разом з тим він додав, що наразі триває громадське обговорення цього наказу, але на його думку, у МОЗ давно повинні були представити нові проєкти протоколів лікування. Про це в ефірі ток-шоу "COVID-19: підтримуємо один одного" на телеканалі ZIK заявив адвокат Ростислав Кравець.
justit написав:Частный торговый центр принадлежит группе богатых людей.
Вы тогда в разговоре пользуйтесь правильной терминологией, а то у вас перепутанная каша в голове - ФОП, группа богатых людей. Те кому принадлежат торговые центры не являются ФОПами вопреки вашему утверждению. Чтобы сдавать помещение на первом этаже дома, тоже не обязательно быть ФОпом.
antey1969 написав:Доходит информация с первички. Оказывается сейчас если не в группе риска, сатурация в норме, нет дыхательной недостаточности, нет очень высокой температуры и болеешь до недели, семейники больше на ПЦР не должны отправлять.
Верная ынформацыя.
Мой личный опыт.
1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,9 2) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник" 3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены. У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым. Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ 4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа! 5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все. ...... 6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день.... Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же. Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого. Все ок. Легкие в порядке. 7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной. Семейная сразу говорит, что это простуда. Повторный тест? Нет, зачем, прошлый же был отрицательный У Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен. А жена как? Лучше? Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все. Повторный тест уже не делаем. Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла? Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши.
.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? э
Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения. Но нет такого похоже уже.
p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю. Разве что ИФА тест сдать через какое-то время.
По поводу КТ и флюорографии. 1КТ это примерно как 350 флюорографий подряд
freeze написав:Это не значит, что кто-то из них плохой, а кто-то хороший, все нужны, но направление движения денежных средств надо понимать.
Согласен на все 100% Я лишь выразил свою точку зрения на то - почему нет компенсаций. Их нет и в ЕС (Восточная Европа) (почему-то, хотя там, как многие думают, чуть ли не рай по сравнению с ними)
А вот картинку никто так и не откомментил
freeze написав:
justit написав:Частный торговый центр принадлежит группе богатых людей.
Вы тогда в разговоре пользуйтесь правильной терминологией, а то у вас перепутанная каша в голове - ФОП, группа богатых людей. Те кому принадлежат торговые центры не являются ФОПами вопреки вашему утверждению. Чтобы сдавать помещение на первом этаже дома, тоже не обязательно быть ФОпом.
Да верно, оговорочка вышла.
Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому вы платите. Владелец помещения то есть. ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.
Так, вам не почулося. Не будемо тягнути кота за хвіст, одразу до справи.
️ З 24 грудня по 10 січня:
Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, установ і так далі) – заборонена. Діяльність ТРЦ – дозволено відвідування лише з метою придбання товарів у магазинах. Фуд корти, розважальні зони закриваються. Магазини непродовольчих товарів – можливе продовження роботи задля уникнення черг. Громадський транспорт – без змін. Салони краси, перукарні, навчальні заклади всіх рівнів, спортивні та релігійні заходи, діяльність кінотеатрів, кіно та музеїв – під ТАБУ. Центральна ялинка на площі міста – відвідування дозволене, однак обмежене у часі. Різдвяні ярмарки, новорічні катки, лижні та інші зимові місця відпочинку, різдвяні та новорічні концерти, шкільні ялинки – без закладів харчування та/або під відкритим небом. Закриття всіх розважальних закладів з організації дозвілля – дискотек, ресторанів, кафе, барів тощо...
Faceless написав:По поводу КТ и флюорографии. 1КТ это примерно как 350 флюорографий подряд
Обычная плёночная флюорограмма грудной клетки обеспечивает пациенту среднюю индивидуальную дозу облучения в 0,5 миллизиверта (мЗв) за одну процедуру (цифровая флюорограмма — 0,05 мЗв), в то время как плёночная рентгенограмма — 0,3 мЗв за процедуру (цифровая рентгенограмма — 0,03 мЗв), а компьютерная томография органов грудной клетки — 11 мЗв за процедуру из https://ru.wikipedia.org/
11/0,5 = 22
Цифровая флюорограмма , нагуглил, 0,05мЗв
Да я уже знаю, что КТ не особо полезно. Просто стремно было. И, пока ждали результатов, два относительно молодых человека, без особых внешних признаков получили: "У вас 2-сторонняя пневмония, вам нужно в стационар обязательно" Что никак не радует.