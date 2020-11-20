justit написав:Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому вы платите. Владелец помещения то есть. ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.
Верно?
Опять не верно, чувствуется, что вы далеки от темы. Хозяину торгового центра никто не отменил налоги, которые он платит государству, он должен платить зарплату обслуживающим людям и собственно самим сотрудникам центра - охране и тд. Он должен платить за отопление и тд. Обычно кстати ТЦ идут на скидки в арендной плате в локдаун, но государство им скидок опять же не делает.
justit написав:Я лишь выразил свою точку зрения на то - почему нет компенсаций.
Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах.
Неплохо выравнивать такие перекосы. Я не фанат кинотеатров или кафе с ресторанами, то почему-то их сделали козлами отпущения. Денег нет, но вы держитесь (С) А некоторые получает 100-компенсацию, а другие дополнительную прибыль. Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 21 лис, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:Бюджетник (точней любой наемный сотрадник) с зарплатой в 10000грн отчисляет (его и не спрашивают) в среднем 19,5% + работодатель еще 30%.
При "чистих" середніх доходах 102533 грн/рiк найманий працівник, в тому числі і бюджетник, сплачує 97043 грн/рiк. З них найбільше в пенсійний 43743 грн/рік https://cost.ua/calculator/ Для того щоб не було протистояння, добре було би, щоб найманий працівник сам сплачував пенсійні внески і розумів звідки береться пенсія. Медичні послуги, можливо освітні та позашкільні прив'язувати до сплачених податків. Та і в локдаун бюджетники (поліція, армія, педагоги, медики, чиновники) так чи інакше були задіяні. А фінансування бюджетників зараз швидше від запозичень, ніж від ФОПів, які навряд чи перекривають витрати на себе і своїх утриманців.
freeze написав:Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах.
Неплохо выравнивать такие перекосы. Я не фанат кинотеатров или кафе с ресторанами, то почему-то их сделали козлами отпущения. Денег нет, но вы держитесь (С) А некоторые получает 100-компенсацию, а другие дополнительную прибыль. Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран.
Так нет справедливости. Капитализм.
Потому я спросил у знакомых из Восточной ЕС. Говорят ничего там не компенсируют. Чуток налоги понизили и все. Не можешь - закрывайся.
Ой+ написав:А фінансування бюджетників зараз швидше від запозичень, ніж від ФОПів, які навряд чи перекривають витрати на себе і своїх утриманців.
Я тому пробую вияснити, чи оце правда? Але ФОПИ не дуже бажають про це розмовляти. Реальні ФОПИ, ті кого я знаю. Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів" От і думай собі сам.
justit написав:Я тому пробую вияснити, чи оце правда? Але ФОПИ не дуже бажають про це розмовляти. Реальні ФОПИ, ті кого я знаю. Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів" От і думай собі сам.
Если ФОП настолько мелкий, что у него нет наемных работников, то он платит сейчас чуть больше 2000 грн, если есть наемные работники то в разы больше. Если ФОП на третьей группе, то суммы намного больше. При том, что ФОП генерирует эти деньги из собственной прибыли и ничего не требует ни от кого как бюджетники или наемные работники.