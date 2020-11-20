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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2279228022812282 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 12:16 justit написав: Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому

вы платите.

Владелец помещения то есть.

ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.



Верно? Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, комувы платите.Владелец помещения то есть.ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.Верно?



Опять не верно, чувствуется, что вы далеки от темы. Хозяину торгового центра никто не отменил налоги, которые он платит государству, он должен платить зарплату обслуживающим людям и собственно самим сотрудникам центра - охране и тд. Он должен платить за отопление и тд.

Обычно кстати ТЦ идут на скидки в арендной плате в локдаун, но государство им скидок опять же не делает.



justit написав: Я лишь выразил свою точку зрения на то - почему нет компенсаций. Я лишь выразил свою точку зрения на то - почему нет компенсаций.



Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах.



Неплохо выравнивать такие перекосы.

Я не фанат кинотеатров или кафе с ресторанами, то почему-то их сделали козлами отпущения. Денег нет, но вы держитесь (С) А некоторые получает 100-компенсацию, а другие дополнительную прибыль.

Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран. Опять не верно, чувствуется, что вы далеки от темы. Хозяину торгового центра никто не отменил налоги, которые он платит государству, он должен платить зарплату обслуживающим людям и собственно самим сотрудникам центра - охране и тд. Он должен платить за отопление и тд.Обычно кстати ТЦ идут на скидки в арендной плате в локдаун, но государство им скидок опять же не делает.Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах.Неплохо выравнивать такие перекосы.Я не фанат кинотеатров или кафе с ресторанами, то почему-то их сделали козлами отпущения. Денег нет, но вы держитесь (С) А некоторые получает 100-компенсацию, а другие дополнительную прибыль.Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран. Востаннє редагувалось freeze в Суб 21 лис, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 19186 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4580 раз. Подякували: 7310 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 12:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: Бюджетник (точней любой наемный сотрадник) с зарплатой в 10000грн отчисляет (его и не спрашивают) в среднем 19,5% + работодатель еще 30%. Бюджетник (точней любой наемный сотрадник) с зарплатой в 10000грн отчисляет (его и не спрашивают) в среднем 19,5% + работодатель еще 30%.



При "чистих" середніх доходах 102533 грн/рiк найманий працівник, в тому числі і бюджетник, сплачує 97043 грн/рiк. З них найбільше в пенсійний 43743 грн/рік https://cost.ua/calculator/

Для того щоб не було протистояння, добре було би, щоб найманий працівник сам сплачував пенсійні внески і розумів звідки береться пенсія. Медичні послуги, можливо освітні та позашкільні прив'язувати до сплачених податків.

Та і в локдаун бюджетники (поліція, армія, педагоги, медики, чиновники) так чи інакше були задіяні. А фінансування бюджетників зараз швидше від запозичень, ніж від ФОПів, які навряд чи перекривають витрати на себе і своїх утриманців. При "чистих" середніх доходах 102533 грн/рiк найманий працівник, в тому числі і бюджетник, сплачує 97043 грн/рiк. З них найбільше в пенсійний 43743 грн/рікДля того щоб не було протистояння, добре було би, щоб найманий працівник сам сплачував пенсійні внески і розумів звідки береться пенсія. Медичні послуги, можливо освітні та позашкільні прив'язувати до сплачених податків.Та і в локдаун бюджетники (поліція, армія, педагоги, медики, чиновники) так чи інакше були задіяні. А фінансування бюджетників зараз швидше від запозичень, ніж від ФОПів, які навряд чи перекривають витрати на себе і своїх утриманців. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3872 З нами з: 19.04.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 12:24 freeze написав: Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах.



Неплохо выравнивать такие перекосы.

Я не фанат кинотеатров или кафе с ресторанами, то почему-то их сделали козлами отпущения. Денег нет, но вы держитесь (С) А некоторые получает 100-компенсацию, а другие дополнительную прибыль.

Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран. Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах.Неплохо выравнивать такие перекосы.Я не фанат кинотеатров или кафе с ресторанами, то почему-то их сделали козлами отпущения. Денег нет, но вы держитесь (С) А некоторые получает 100-компенсацию, а другие дополнительную прибыль.Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран.



Так нет справедливости.

Капитализм.



Потому я спросил у знакомых из Восточной ЕС.

Говорят ничего там не компенсируют.

Чуток налоги понизили и все.

Не можешь - закрывайся.



Если там нет, то и здесь неоткуда взяться. Так нет справедливости.Капитализм.Потому я спросил у знакомых из Восточной ЕС.Говорят ничего там не компенсируют.Чуток налоги понизили и все.Не можешь - закрывайся.Если там нет, то и здесь неоткуда взяться. justit Повідомлень: 4853 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1508 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 12:28 Ой+ написав: А фінансування бюджетників зараз швидше від запозичень, ніж від ФОПів, які навряд чи перекривають витрати на себе і своїх утриманців. А фінансування бюджетників зараз швидше від запозичень, ніж від ФОПів, які навряд чи перекривають витрати на себе і своїх утриманців.



Я тому пробую вияснити, чи оце правда?

Але ФОПИ не дуже бажають про це розмовляти.

Реальні ФОПИ, ті кого я знаю.

Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів"

От і думай собі сам.



Я тому пробую вияснити, чи оце правда?Але ФОПИ не дуже бажають про це розмовляти.Реальні ФОПИ, ті кого я знаю.Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів"От і думай собі сам. justit Повідомлень: 4853 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1508 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 12:36 justit написав: Я тому пробую вияснити, чи оце правда?

Але ФОПИ не дуже бажають про це розмовляти.

Реальні ФОПИ, ті кого я знаю.

Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів"

От і думай собі сам. Я тому пробую вияснити, чи оце правда?Але ФОПИ не дуже бажають про це розмовляти.Реальні ФОПИ, ті кого я знаю.Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів"От і думай собі сам.



Если ФОП настолько мелкий, что у него нет наемных работников, то он платит сейчас чуть больше 2000 грн, если есть наемные работники то в разы больше.

Если ФОП на третьей группе, то суммы намного больше.

При том, что ФОП генерирует эти деньги из собственной прибыли и ничего не требует ни от кого как бюджетники или наемные работники. Если ФОП настолько мелкий, что у него нет наемных работников, то он платит сейчас чуть больше 2000 грн, если есть наемные работники то в разы больше.Если ФОП на третьей группе, то суммы намного больше.При том, что ФОП генерирует эти деньги из собственной прибыли и ничего не требует ни от кого как бюджетники или наемные работники. freeze 4 Повідомлень: 19186 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4580 раз. Подякували: 7310 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2279228022812282 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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