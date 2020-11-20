Додано: Суб 21 лис, 2020 13:05

safonovstanislav написав: Немного копнул инфу о страховой медицине в США.

https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)



Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО



Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.



Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана



Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года





Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет? Немного копнул инфу о страховой медицине в США.(можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)Для примера,страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год,Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.Дорогой план будет стоить. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего карманаКроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца годаВозможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?

Где-то читал, что если доход менее $65 тысяч, то может полагаться помощь в оплате.Также есть программы medicaid и medicare.На мой взгляд ответ на вопрос не очевиден. В США при частной медицине существовали десятки миллионов людей, которые не попадали под критерии программ medicaid и medicare, а также работодатель не оплачивал им медстраховку частично или полностью. При этом уровень дохода у этих людей был выше прожиточного минимума, но не позволял самостоятельно оплачивать страховку. Так и мыкались без нее. И почему такая система не может быть внедрена в Украине ? Примером может служить намерения в реформировании пенсионной системы.Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись.