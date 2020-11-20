justit написав:Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому вы платите. Владелец помещения то есть. ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.
Верно?
Опять не верно, чувствуется, что вы далеки от темы. Хозяину торгового центра никто не отменил налоги, которые он платит государству, он должен платить зарплату обслуживающим людям и собственно самим сотрудникам центра - охране и тд. Он должен платить за отопление и тд. Обычно кстати ТЦ идут на скидки в арендной плате в локдаун, но государство им скидок опять же не делает.
justit написав:Я лишь выразил свою точку зрения на то - почему нет компенсаций.
Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах.
Неплохо выравнивать такие перекосы. Я не фанат кинотеатров или кафе с ресторанами, то почему-то их сделали козлами отпущения. Денег нет, но вы держитесь (С) А некоторые получает 100-компенсацию, а другие дополнительную прибыль. Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 21 лис, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:Бюджетник (точней любой наемный сотрадник) с зарплатой в 10000грн отчисляет (его и не спрашивают) в среднем 19,5% + работодатель еще 30%.
При "чистих" середніх доходах 102533 грн/рiк найманий працівник, в тому числі і бюджетник, сплачує 97043 грн/рiк. З них найбільше в пенсійний 43743 грн/рік https://cost.ua/calculator/ Для того щоб не було протистояння, добре було би, щоб найманий працівник сам сплачував пенсійні внески і розумів звідки береться пенсія. Медичні послуги, можливо освітні та позашкільні прив'язувати до сплачених податків. Та і в локдаун бюджетники (поліція, армія, педагоги, медики, чиновники) так чи інакше були задіяні. А фінансування бюджетників зараз швидше від запозичень, ніж від ФОПів, які навряд чи перекривають витрати на себе і своїх утриманців.
freeze написав:Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах.
Неплохо выравнивать такие перекосы. Я не фанат кинотеатров или кафе с ресторанами, то почему-то их сделали козлами отпущения. Денег нет, но вы держитесь (С) А некоторые получает 100-компенсацию, а другие дополнительную прибыль. Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран.
Так нет справедливости. Капитализм.
Потому я спросил у знакомых из Восточной ЕС. Говорят ничего там не компенсируют. Чуток налоги понизили и все. Не можешь - закрывайся.
Ой+ написав:А фінансування бюджетників зараз швидше від запозичень, ніж від ФОПів, які навряд чи перекривають витрати на себе і своїх утриманців.
Я тому пробую вияснити, чи оце правда? Але ФОПИ не дуже бажають про це розмовляти. Реальні ФОПИ, ті кого я знаю. Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів" От і думай собі сам.
justit написав:Я тому пробую вияснити, чи оце правда? Але ФОПИ не дуже бажають про це розмовляти. Реальні ФОПИ, ті кого я знаю. Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів" От і думай собі сам.
Если ФОП настолько мелкий, что у него нет наемных работников, то он платит сейчас чуть больше 2000 грн, если есть наемные работники то в разы больше. Если ФОП на третьей группе, то суммы намного больше. При том, что ФОП генерирует эти деньги из собственной прибыли и ничего не требует ни от кого как бюджетники или наемные работники.
justit написав:Лише один мені сказав: "Я плачу десь 2000грн в місяць, але пояснити що саме - не зміг, чи не захотів"
Мінімалка - 5000 грн ЄСВ 22% від мінімалки - 1100 грн (заробляє підприємець/найманий) - платить підприємець ПДФО+ВЗ 18+1,5% від мінімалки- 975 грн - платить найманий Якщо торгівля підакцизними 5% від виторгу - в мене виходить 4000 грн в місяць на працівника Якщо торгівля підакцизними то обовязково платник ПДВ - в мене виходить 3000 в місяць на працівника Це в середньому - 9000 грн в місяць на працівника Тепер додамо додаткові витрати Електроенергія - 2000 грн в місяць на працівника Оренда землі - 1000 грн в місяць ( поки що Львів дозволив не платити,але не сказав що пробачив...тобто це може бути своєрідним кредитом) Вивіз сміття - 100 грн в місяць на працівника Обслуговування касового - 100 грн в місяць на працівника...
Суми звичайно округлені(не обовязково вниз чи вверх) Але стандартна діяльність навіть коли показуєш мінімалку - тягне за собою більше 10000 грн різних платежів на особу.
safonovstanislav написав:Немного копнул инфу о страховой медицине в США. https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)
Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО
Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.
Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана
Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года
Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?
Где-то читал, что если доход менее $65 тысяч, то может полагаться помощь в оплате. Также есть программы medicaid и medicare.
На мой взгляд ответ на вопрос не очевиден. В США при частной медицине существовали десятки миллионов людей, которые не попадали под критерии программ medicaid и medicare, а также работодатель не оплачивал им медстраховку частично или полностью. При этом уровень дохода у этих людей был выше прожиточного минимума, но не позволял самостоятельно оплачивать страховку. Так и мыкались без нее. И почему такая система не может быть внедрена в Украине ? Примером может служить намерения в реформировании пенсионной системы. https://strana.ua/articles/analysis/301 ... -hoda.html Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись.
freeze написав:Речь идёт о несправедливости, почему одним есть компенсация как бюджетникам, некоторые отрасли и сети как например Эпицентр получают даже дополнительную прибыль, в прошлом локдауне Эпицентр получил хорошую прибыль при закрытых конкурентах. Государство должно хотя бы минимально следить за справедливостью и исправлять такие перекосы, как в большинстве других стран.
Так нет справедливости. Капитализм.
Потому я спросил у знакомых из Восточной ЕС. Говорят ничего там не компенсируют. Чуток налоги понизили и все. Не можешь - закрывайся.
Если там нет, то и здесь неоткуда взяться.
Интересно, с какой страной ЕС Вы сравниваете Украину? Где там у них есть страна, в которой нельзя прожить на минимальную зарплату и пенсии, где отсутствует верховенство права и процветает коррупция на всех уровнях власти (этот список отличительных особенностей можно долго продолжать).