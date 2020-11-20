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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2280228122822283

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:29

  justit написав:
Мой личный опыт.

1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,9
2) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник"
3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены.
У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым.
Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ
4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа!
5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все.
......
6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день....
Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же.
Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого.
Все ок. Легкие в порядке.
7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной.
8) Семейная сразу говорит, что это простуда.
Повторный тест?
Нет, зачем, прошлый же был отрицательный :-)
У Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен.
А жена как? Лучше?
Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все.
Повторный тест уже не делаем.
Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла?
Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши.

.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? :mrgreen: э

Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения.
Но нет такого похоже уже.

p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю.
Разве что ИФА тест сдать через какое-то время.

Расскажу свой личный опыт. 2 недели назад схватили какую-то вирусню вчетвером всей семьёй. Скорее всего, в спортивном клубе, т. к. всё началось с меня, и больше просто негде. Симптомы у всех одинаковые. Температура 36.9, сильный кашель, голова расскалывалась, чувствовали себя прям совсем фигово. Жену ещё и тошнило. Причём, через 3 дня я полностью выздоровел, а ещё через день у меня всё началось по новой, ещё дня 3-4
Штука явно заразная, по-этому отсиделись дома. Продукты через доставку. Да, и чем-то заниматься и куда-то выходить в таком состоянии совсем не хотелось.
К врачам, конечно же не обращались.
Что это было? Да, пофиг.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:40

  freeze написав:......
Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут.
У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально.

Возможно, тут другое.
Если врач считает нужным сделать анализы, он должен выписать направление - и это будут бесплатные анализы. Он не может направить в частную клинику. Намёки больного к делу не пришьешь. Думаю, если пациент будет настаивать, врач порекомендует, какие анализы сделать. Если пациент проявит инициативу и сделает их платно, то врач посмотрит.

P.s. Изложенное это мои домыслы. Но, думаю, близко к истине.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:53

  tumos написав:
  safonovstanislav написав:Немного копнул инфу о страховой медицине в США.
https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)

Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО

Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.

Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана

Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года


Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?

Где-то читал, что если доход менее $65 тысяч, то может полагаться помощь в оплате.
Также есть программы medicaid и medicare.

На мой взгляд ответ на вопрос не очевиден. В США при частной медицине существовали десятки миллионов людей, которые не попадали под критерии программ medicaid и medicare, а также работодатель не оплачивал им медстраховку частично или полностью. При этом уровень дохода у этих людей был выше прожиточного минимума, но не позволял самостоятельно оплачивать страховку. Так и мыкались без нее. И почему такая система не может быть внедрена в Украине ? Примером может служить намерения в реформировании пенсионной системы.
https://strana.ua/articles/analysis/301 ... -hoda.html
Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись.

Уверен, что в США есть и помощь от государства для тех, кто не может самостоятельно оплачивать, и работодателям страховки на сотрудников оптом обходятся дешевле.

Основная суть моего сообщения, что если хочешь получать качественные медуслуги, нужно много денег. А откуда эти деньги будут брать - не так важно (налоги, страховки, оплата наличкой). Не бывает медицина одновременно и дешёвая, и качественная.

Кстати, вот, смотрел я там же тарифы на страховки для 75-летних. Цена $600-$1500 в месяц! Конечно, если тратить такие деньги в месяц на здоровье, можно жить чуть ли не вечно. Ну, а потом приходит злой вирус, от которого нет лекарства, который выкашивает всех этих долгожителей, попутно пугая количеством жертв весь мир
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:59

  Бывалый написав:В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад
-Франция -максимум 7-го ноября
-Испания -максимум 27-го октября
-Великобритания -максимум 12-го ноября
-Италия -максимум 13-го ноября
-Польша -максимум 7-го ноября
И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.

У нас же последние пару недель перестали наращивать количество тестов. Максимум 52 тысячи ПЦР было две недели назад. Так что пока растет только процент позитивности, а количество ограничено объемами тестов.

В Италии, Германии спада пока не вижу.
Насчёт Великобритании тоже не торопился бы утверждать, пока только лёгкие намёки.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:04

  justit написав:......
p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.
Нет говорят, no free money, only less taxes.
То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.
Оскал капитализма?
А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.

Похоже, восточный ЕС отличается от западного. И это понятно - восточный победнее будет
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