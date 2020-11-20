1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,9 2) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник" 3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены. У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым. Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ 4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа! 5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все. ...... 6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день.... Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же. Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого. Все ок. Легкие в порядке. 7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной. Семейная сразу говорит, что это простуда. Повторный тест? Нет, зачем, прошлый же был отрицательный У Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен. А жена как? Лучше? Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все. Повторный тест уже не делаем. Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла? Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши.
.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? э
Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения. Но нет такого похоже уже.
p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю. Разве что ИФА тест сдать через какое-то время.
Расскажу свой личный опыт. 2 недели назад схватили какую-то вирусню вчетвером всей семьёй. Скорее всего, в спортивном клубе, т. к. всё началось с меня, и больше просто негде. Симптомы у всех одинаковые. Температура 36.9, сильный кашель, голова расскалывалась, чувствовали себя прям совсем фигово. Жену ещё и тошнило. Причём, через 3 дня я полностью выздоровел, а ещё через день у меня всё началось по новой, ещё дня 3-4 Штука явно заразная, по-этому отсиделись дома. Продукты через доставку. Да, и чем-то заниматься и куда-то выходить в таком состоянии совсем не хотелось. К врачам, конечно же не обращались. Что это было? Да, пофиг.
freeze написав:...... Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут. У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально.
Возможно, тут другое. Если врач считает нужным сделать анализы, он должен выписать направление - и это будут бесплатные анализы. Он не может направить в частную клинику. Намёки больного к делу не пришьешь. Думаю, если пациент будет настаивать, врач порекомендует, какие анализы сделать. Если пациент проявит инициативу и сделает их платно, то врач посмотрит.
P.s. Изложенное это мои домыслы. Но, думаю, близко к истине.
safonovstanislav написав:Немного копнул инфу о страховой медицине в США. https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)
Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО
Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.
Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана
Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года
Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?
Где-то читал, что если доход менее $65 тысяч, то может полагаться помощь в оплате. Также есть программы medicaid и medicare.
На мой взгляд ответ на вопрос не очевиден. В США при частной медицине существовали десятки миллионов людей, которые не попадали под критерии программ medicaid и medicare, а также работодатель не оплачивал им медстраховку частично или полностью. При этом уровень дохода у этих людей был выше прожиточного минимума, но не позволял самостоятельно оплачивать страховку. Так и мыкались без нее. И почему такая система не может быть внедрена в Украине ? Примером может служить намерения в реформировании пенсионной системы. https://strana.ua/articles/analysis/301 ... -hoda.html Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись.
Уверен, что в США есть и помощь от государства для тех, кто не может самостоятельно оплачивать, и работодателям страховки на сотрудников оптом обходятся дешевле.
Основная суть моего сообщения, что если хочешь получать качественные медуслуги, нужно много денег. А откуда эти деньги будут брать - не так важно (налоги, страховки, оплата наличкой). Не бывает медицина одновременно и дешёвая, и качественная.
Кстати, вот, смотрел я там же тарифы на страховки для 75-летних. Цена $600-$1500 в месяц! Конечно, если тратить такие деньги в месяц на здоровье, можно жить чуть ли не вечно. Ну, а потом приходит злой вирус, от которого нет лекарства, который выкашивает всех этих долгожителей, попутно пугая количеством жертв весь мир
Бывалый написав:В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад -Франция -максимум 7-го ноября -Испания -максимум 27-го октября -Великобритания -максимум 12-го ноября -Италия -максимум 13-го ноября -Польша -максимум 7-го ноября И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.
У нас же последние пару недель перестали наращивать количество тестов. Максимум 52 тысячи ПЦР было две недели назад. Так что пока растет только процент позитивности, а количество ограничено объемами тестов.
В Италии, Германии спада пока не вижу. Насчёт Великобритании тоже не торопился бы утверждать, пока только лёгкие намёки.
justit написав:...... p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС. Нет говорят, no free money, only less taxes. То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы. Оскал капитализма? А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.
Похоже, восточный ЕС отличается от западного. И это понятно - восточный победнее будет
justit написав:...... Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому вы платите. Владелец помещения то есть. ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.
Верно?
Если правительство запрещает/ограничивает работу ФОПа, то вполне логично, чтобы оно же запретило/ограничило арендную плату.
Faceless написав:Из тг канала: Який він, майбутній ЛОКДАУН!? .......
Всё это хорошо. Но почему-то в Европе, в которую мы идём, принимаются меры сейчас, чтобы более-менее нормально встретить Рождество. А мы делаем наоборот - ждём праздников, чтобы ввести локдаун. Не знаю, что нужно будет сделать, чтобы избежать гуляний на НГ.
До питання офіційної статистики. За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:До питання офіційної статистики. За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.
я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
tumos написав:....... Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись.
Возможны любые варианты. В т.ч. и отсутствие медстраховок и отсутствие медицины вообще. Лет 300 назад основная масса лечилась у бабок/шаманов или не лечилась вообще. Лекари, в основном, обслуживали высшие слои общества. Может, не 300, а больше, это не принципиально. Можем вернуться к той "системе".
P.s. В принципе, мы и сегодня недалеки от предлагаемого Вами. У нас уже давно - хочешь качественное лечение, плати или в частную клинику, или в карман врачу, медсестре,...
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.