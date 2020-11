Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2281228222832284> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 13:29 justit написав:

Мой личный опыт.



1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,9

2) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник"

3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены.

У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым.

Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ

4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа!

5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все.

......

6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день....

Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же.

Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого.

Все ок. Легкие в порядке.

7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной.

Семейная сразу говорит, что это простуда.

Повторный тест?

Нет, зачем, прошлый же был отрицательный

У Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен.

А жена как? Лучше?

Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все.

Повторный тест уже не делаем.

Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла?

Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши.



.... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины? э



Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения.

Но нет такого похоже уже.



p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю.

Разве что ИФА тест сдать через какое-то время. Мой личный опыт.1) Жена почувствовала какое-то недомогание, легкая тошнота, легкая боль в спине. Температура 36,92) Вместе рванули к семейному. Та сразу на ПЛР тест, и после него: "Ждите результата, но я думаю то просто простуда. Когда результат (тест сдавался в четверг во второй половине дня)? Ну может звтра, а может в понедельник"3) в субботу, результатов нет, но начало здорово колоть справа в спине у жены.У меня никаких смоптомов, чувствую себя здоровым.Суббота - куда идти? Идем в частную клинику на КТ4) КТ показало начальную стадию правосторонней пневмонии. Опа!5) Звоним семейной, дозваниваемся, она просит снимки привлать. Сообщает, что вот вот результат теста пришел ей. у жены + у меня минус. Выписывает антибиотики чтоб пневмонию лечить и все.......6) Ровно неделя со сдачи теста, жене лучше, уколы делаю. У меня внезапно в пятницу 37,8, держится весь день и второй день....Кроме температуры и бодуна никаких симптомов. Суббота, иду сам на КТ, ибо стремно же.Да, да, я понимаю, что КТ это не особо хорошо, но я знаю, что флюрографию проходил последний раз 5 лет назад. Так что думаю ничего страшгого.Все ок. Легкие в порядке.7) Понедельник, ем парацетамол, но температура держится 37,5. Иду к семейной.Семейная сразу говорит, что это простуда.Повторный тест?Нет, зачем, прошлый же был отрицательныйУ Вас просто прослуда - принимайте это и это и Ибупрофен.А жена как? Лучше?Ну как закончатся антибиотики, что я прописала на 7 дней, пусть еще 13 дней дома посидит и все.Повторный тест уже не делаем.Я спросил насчет анализов крови например. Мало ли, вдруг пневмония не ушла?Нет, не нужно анализов. 7 дней уколов выше крыши..... Ну а чего я ожидал от бесплатной медицины?Если честно, то я ожидал хоть какого-то обследования после лечения.Но нет такого похоже уже.p.s. Вот у меня Ковид или нет? Я ж не знаю.Разве что ИФА тест сдать через какое-то время.

Расскажу свой личный опыт. 2 недели назад схватили какую-то вирусню вчетвером всей семьёй. Скорее всего, в спортивном клубе, т. к. всё началось с меня, и больше просто негде. Симптомы у всех одинаковые. Температура 36.9, сильный кашель, голова расскалывалась, чувствовали себя прям совсем фигово. Жену ещё и тошнило. Причём, через 3 дня я полностью выздоровел, а ещё через день у меня всё началось по новой, ещё дня 3-4

Штука явно заразная, по-этому отсиделись дома. Продукты через доставку. Да, и чем-то заниматься и куда-то выходить в таком состоянии совсем не хотелось.

К врачам, конечно же не обращались.

Что это было? Да, пофиг. Расскажу свой личный опыт. 2 недели назад схватили какую-то вирусню вчетвером всей семьёй. Скорее всего, в спортивном клубе, т. к. всё началось с меня, и больше просто негде. Симптомы у всех одинаковые. Температура 36.9, сильный кашель, голова расскалывалась, чувствовали себя прям совсем фигово. Жену ещё и тошнило. Причём, через 3 дня я полностью выздоровел, а ещё через день у меня всё началось по новой, ещё дня 3-4Штука явно заразная, по-этому отсиделись дома. Продукты через доставку. Да, и чем-то заниматься и куда-то выходить в таком состоянии совсем не хотелось.К врачам, конечно же не обращались.Что это было? Да, пофиг. safonovstanislav Повідомлень: 3014 З нами з: 10.05.14 Подякував: 250 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 13:40 freeze написав: ......

Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут.

У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально. ......Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут.У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально.

Возможно, тут другое.

Если врач считает нужным сделать анализы, он должен выписать направление - и это будут бесплатные анализы. Он не может направить в частную клинику. Намёки больного к делу не пришьешь. Думаю, если пациент будет настаивать, врач порекомендует, какие анализы сделать. Если пациент проявит инициативу и сделает их платно, то врач посмотрит.



P.s. Изложенное это мои домыслы. Но, думаю, близко к истине. Возможно, тут другое.Если врач считает нужным сделать анализы, он должен выписать направление - и это будут бесплатные анализы. Он не может направить в частную клинику. Намёки больного к делу не пришьешь. Думаю, если пациент будет настаивать, врач порекомендует, какие анализы сделать. Если пациент проявит инициативу и сделает их платно, то врач посмотрит.P.s. Изложенное это мои домыслы. Но, думаю, близко к истине. ЛАД 2 Повідомлень: 17755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4598 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 13:53 tumos написав: safonovstanislav написав: Немного копнул инфу о страховой медицине в США.

https://www.healthcare.gov/ (можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)



Для примера, дешёвый страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около $333 в месяц. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы потратили больше $8500. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год, страховая не платит НИЧЕГО



Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.



Дорогой план будет стоить $947 в месяц. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего кармана



Кроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца года





Возможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет? Немного копнул инфу о страховой медицине в США.(можете сами вбивать любой zip-код и смотреть тарифы)Для примера,страховой план для взрослого некурящего здорового мужчины будет стоить около. Страховка начинает работать, только если на медицину за текущий год вы. Если вы тратите на медуслуги меньше $8500 в год,Сбалансированный вариант - $524 в месяц. После $2800 в год потраченных на медуслуги из своего кармана, 70% стоимости услуг начнёт оплачивать страховая.Дорогой план будет стоить. 90% стоимости всех медуслуг оплатит страховая, 10% - со своего карманаКроме этого, независимо от плана, каждый визит к доктору будет обходиться $20-$60. Как только вы потратили больше $8500 в год на медуслуги, страховая начинает оплачивать 100% стоимости медуслуг до конца годаВозможна ли такая система в Украине? Вопрос риторический, т.к. кто оплатит банкет?

Где-то читал, что если доход менее $65 тысяч, то может полагаться помощь в оплате.

Также есть программы medicaid и medicare.



На мой взгляд ответ на вопрос не очевиден. В США при частной медицине существовали десятки миллионов людей, которые не попадали под критерии программ medicaid и medicare, а также работодатель не оплачивал им медстраховку частично или полностью. При этом уровень дохода у этих людей был выше прожиточного минимума, но не позволял самостоятельно оплачивать страховку. Так и мыкались без нее. И почему такая система не может быть внедрена в Украине ? Примером может служить намерения в реформировании пенсионной системы.

https://strana.ua/articles/analysis/301 ... -hoda.html

Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись. Где-то читал, что если доход менее $65 тысяч, то может полагаться помощь в оплате.Также есть программы medicaid и medicare.На мой взгляд ответ на вопрос не очевиден. В США при частной медицине существовали десятки миллионов людей, которые не попадали под критерии программ medicaid и medicare, а также работодатель не оплачивал им медстраховку частично или полностью. При этом уровень дохода у этих людей был выше прожиточного минимума, но не позволял самостоятельно оплачивать страховку. Так и мыкались без нее. И почему такая система не может быть внедрена в Украине ? Примером может служить намерения в реформировании пенсионной системы.Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись.

Уверен, что в США есть и помощь от государства для тех, кто не может самостоятельно оплачивать, и работодателям страховки на сотрудников оптом обходятся дешевле.



Основная суть моего сообщения, что если хочешь получать качественные медуслуги, нужно много денег. А откуда эти деньги будут брать - не так важно (налоги, страховки, оплата наличкой). Не бывает медицина одновременно и дешёвая, и качественная.



Кстати, вот, смотрел я там же тарифы на страховки для 75-летних. Цена $600-$1500 в месяц! Конечно, если тратить такие деньги в месяц на здоровье, можно жить чуть ли не вечно. Ну, а потом приходит злой вирус, от которого нет лекарства, который выкашивает всех этих долгожителей, попутно пугая количеством жертв весь мир Уверен, что в США есть и помощь от государства для тех, кто не может самостоятельно оплачивать, и работодателям страховки на сотрудников оптом обходятся дешевле.Основная суть моего сообщения, что если хочешь получать качественные медуслуги, нужно много денег. А откуда эти деньги будут брать - не так важно (налоги, страховки, оплата наличкой). Не бывает медицина одновременно и дешёвая, и качественная.Кстати, вот, смотрел я там же тарифы на страховки для 75-летних. Цена $600-$1500 в месяц! Конечно, если тратить такие деньги в месяц на здоровье, можно жить чуть ли не вечно. Ну, а потом приходит злой вирус, от которого нет лекарства, который выкашивает всех этих долгожителей, попутно пугая количеством жертв весь мир safonovstanislav Повідомлень: 3014 З нами з: 10.05.14 Подякував: 250 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 13:59 Бывалый написав: В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад

-Франция -максимум 7-го ноября

-Испания -максимум 27-го октября

-Великобритания -максимум 12-го ноября

-Италия -максимум 13-го ноября

-Польша -максимум 7-го ноября

И еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.



У нас же последние пару недель перестали наращивать количество тестов. Максимум 52 тысячи ПЦР было две недели назад. Так что пока растет только процент позитивности, а количество ограничено объемами тестов. В Европе, где принимали карантинные ограничения - вторая волна пошла на спад-Франция -максимум 7-го ноября-Испания -максимум 27-го октября-Великобритания -максимум 12-го ноября-Италия -максимум 13-го ноября-Польша -максимум 7-го ноябряИ еще ряд стран. Можно посмотреть графики, там наглядно видно.У нас же последние пару недель перестали наращивать количество тестов. Максимум 52 тысячи ПЦР было две недели назад. Так что пока растет только процент позитивности, а количество ограничено объемами тестов.

В Италии, Германии спада пока не вижу.

Насчёт Великобритании тоже не торопился бы утверждать, пока только лёгкие намёки. В Италии, Германии спада пока не вижу.Насчёт Великобритании тоже не торопился бы утверждать, пока только лёгкие намёки. ЛАД 2 Повідомлень: 17755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4598 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 14:04 justit написав: ......

p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.

Нет говорят, no free money, only less taxes.

То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.

Оскал капитализма?

А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают. ......p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.Нет говорят, no free money, only less taxes.То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.Оскал капитализма?А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.

Похоже, восточный ЕС отличается от западного. И это понятно - восточный победнее будет Похоже, восточный ЕС отличается от западного. И это понятно - восточный победнее будет ЛАД 2 Повідомлень: 17755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4598 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 14:20 justit написав: ......

Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому

вы платите.

Владелец помещения то есть.

ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.



Верно? ......Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, комувы платите.Владелец помещения то есть.ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.Верно?

Если правительство запрещает/ограничивает работу ФОПа, то вполне логично, чтобы оно же запретило/ограничило арендную плату. Если правительство запрещает/ограничивает работу ФОПа, то вполне логично, чтобы оно же запретило/ограничило арендную плату. ЛАД 2 Повідомлень: 17755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4598 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 14:26 Faceless написав: Из тг канала:

Який він, майбутній ЛОКДАУН!?

....... Из тг канала:Який він, майбутній ЛОКДАУН!?.......

Всё это хорошо.

Но почему-то в Европе, в которую мы идём, принимаются меры сейчас , чтобы более-менее нормально встретить Рождество. А мы делаем наоборот - ждём праздников, чтобы ввести локдаун.

Не знаю, что нужно будет сделать, чтобы избежать гуляний на НГ. Всё это хорошо.Но почему-то в Европе, в которую мы идём, принимаются меры, чтобы более-менее нормально встретить Рождество. А мы делаем наоборот - ждём праздников, чтобы ввести локдаун.Не знаю, что нужно будет сделать, чтобы избежать гуляний на НГ. ЛАД 2 Повідомлень: 17755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4598 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 14:28 До питання офіційної статистики.

За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1458 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 14:35 centurionus написав: До питання офіційної статистики.

За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному. До питання офіційної статистики.За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.



я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию

http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы. Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.http://bratsk.org/news/show/22906.htmlХозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3655 З нами з: 22.12.16 Подякував: 277 раз. Подякували: 206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 14:40 tumos написав: .......

Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись. .......Я не даю оценки справедливости, правильности в предполагаемых реформах относительно социальных пенсий. Почему не возможен вариант, когда банкет по медстраховке никто не будет оплачивать ? Как хочешь так и крутись.

Возможны любые варианты.

В т.ч. и отсутствие медстраховок и отсутствие медицины вообще.

Лет 300 назад основная масса лечилась у бабок/шаманов или не лечилась вообще. Лекари, в основном, обслуживали высшие слои общества. Может, не 300, а больше, это не принципиально. Можем вернуться к той "системе".



P.s. В принципе, мы и сегодня недалеки от предлагаемого Вами. У нас уже давно - хочешь качественное лечение, плати или в частную клинику, или в карман врачу, медсестре,... Возможны любые варианты.В т.ч. и отсутствие медстраховок и отсутствие медицины вообще.Лет 300 назад основная масса лечилась у бабок/шаманов или не лечилась вообще. Лекари, в основном, обслуживали высшие слои общества. Может, не 300, а больше, это не принципиально. Можем вернуться к той "системе".P.s. В принципе, мы и сегодня недалеки от предлагаемого Вами. У нас уже давно - хочешь качественное лечение, плати или в частную клинику, или в карман врачу, медсестре,... Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лис, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4598 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2281228222832284> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7288 1679590

ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16