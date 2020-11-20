safonovstanislav написав:Уверен, что в США есть и помощь от государства для тех, кто не может самостоятельно оплачивать, и работодателям страховки на сотрудников оптом обходятся дешевле.
Эта ситуация была до принятия obamacare. Кажется в 2018, в Техасе федеральный судья принял решение, что Закон о доступном здравоохранении неконституционен и должен быть полностью отменен. Что с этой категорией людей сейчас не знаю. На выборы Байден и Трамп шли со своими программами реформы здравоохранения. Байден предлагает программу ObamaCare 2.0. В частности добавить общедоступную опцию страхования по типу Medicare (льготная медицинская страховка, которая сейчас доступна пенсионерам и инвалидам). Потребители должны тратить не более 8,5% их дохода на страхование. Отменить действие закона, который сейчас запрещает представителям программы Medicare вести переговоры с производителями лекарств о снижении стоимости медпрепаратов. Трамп - защита Medicare; покрытие страховкой лечения всех существовавших на момент ее оформления хронических болезней; снижение ставок по медстраховкам; Но это все пока планы.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 21 лис, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Из тг канала: Який він, майбутній ЛОКДАУН!? .......
Всё это хорошо. Но почему-то в Европе, в которую мы идём, принимаются меры сейчас, чтобы более-менее нормально встретить Рождество. А мы делаем наоборот - ждём праздников, чтобы ввести локдаун. Не знаю, что нужно будет сделать, чтобы избежать гуляний на НГ.
Реальный полный локдаун не для нашего менталитета и не нашей экономической ситуации. Всегда найдётся куча вильнолюда, который "против ограничений свободы передвижения", "против намордников" и всегда найдутся юристы, которые в чем угодно найдут нарушения, чтобы вильнолюд оправдать. Во-вторых, претензии бизнеса совершенно объективны, при этом все мы понимаем, что никаких реальных возмещений убытков или помощи бизнесу, особенно мелкому, не будет. Те меры, которые мы могли принять, мы отчасти сделали, но большей частью про*рали. Я более чем уверен, что никакого реального результата на динамику заболевания ни КВД, ни КНГ уже не возымеют. Но ущерб нанесут колоссальный. Что есть смысл продолжать делать - оставить масочный режим, карантин для выявленных больных, какие то ограничения на массовые сборища, особенно религиозные - тамошние привычки массово лизать что ни попадя превращают их в реальные рассадники заразы. И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть. Торговлю же и сферу услуг, имхо, надо перестать кошмарить, ничего, кроме экономического спада, оно не даст. Бедные кинотеатры вообще жалко, при всей их безобидности их и на посадочные места отжали, и основные дни посещения - выходные. Стоит смириться с тем, что никакого карантина уровня Китая/Кореи/Японии и даже какой-нибудь Австрии мы не потянем экономически и не сможем реализовать на практике из-за вильнолюда
centurionus написав:До питання офіційної статистики. За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.
я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию
Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе
centurionus написав:До питання офіційної статистики. За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.
я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию
Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе
другими словами, их настолько мало, что все ковидники с природы поместились в одном Борисе
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
justit Вы привели правильную табличку по налогам для ФОП 1 и 2-й групп. Для 3-й группы налог 5% от дохода. Это всё чисто ФОПовские налоги если нет наемных. + всё остальное Вам примерно описал Будивельник.
edvardd написав:скорее всего не будет, в мире заболеваемость пошла на спад, у нас астрологи прогнозируют спад после 12 декабря...
В мире заболеваемость идёт вверх и очень активно, прошедшая неделю самая забойная для коронавируса за всё время, вышли на уровни + 650 000 новых случаев в сутки. Примерно в 8 раз больше, чем при весенней волне.
centurionus написав:До питання офіційної статистики. За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.
я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию
Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе
я в следующий раз буду записывать телефонный разговор и включать диктофон при прийоме врача. Это было в Августе, правда. Там, так сказали.
И кстати, сестра заболела воспалением легких, сказали что ковида нету. Как бы идет на поправку, и анализы дали отрицание ковида.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.