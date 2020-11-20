Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2281228222832284 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Суб 21 лис, 2020 14:44 safonovstanislav написав: Уверен, что в США есть и помощь от государства для тех, кто не может самостоятельно оплачивать, и работодателям страховки на сотрудников оптом обходятся дешевле.

Уверен, что в США есть и помощь от государства для тех, кто не может самостоятельно оплачивать, и работодателям страховки на сотрудников оптом обходятся дешевле.

Эта ситуация была до принятия obamacare. Кажется в 2018, в Техасе федеральный судья принял решение, что Закон о доступном здравоохранении неконституционен и должен быть полностью отменен. Что с этой категорией людей сейчас не знаю. На выборы Байден и Трамп шли со своими программами реформы здравоохранения. Байден предлагает программу ObamaCare 2.0. В частности добавить общедоступную опцию страхования по типу Medicare (льготная медицинская страховка, которая сейчас доступна пенсионерам и инвалидам). Потребители должны тратить не более 8,5% их дохода на страхование. Отменить действие закона, который сейчас запрещает представителям программы Medicare вести переговоры с производителями лекарств о снижении стоимости медпрепаратов. Трамп - защита Medicare; покрытие страховкой лечения всех существовавших на момент ее оформления хронических болезней; снижение ставок по медстраховкам;

Но это все пока планы. Эта ситуация была до принятия obamacare. Кажется в 2018, в Техасе федеральный судья принял решение, что Закон о доступном здравоохранении неконституционен и должен быть полностью отменен. Что с этой категорией людей сейчас не знаю. На выборы Байден и Трамп шли со своими программами реформы здравоохранения. Байден предлагает программу ObamaCare 2.0. В частности добавить общедоступную опцию страхования по типу Medicare (льготная медицинская страховка, которая сейчас доступна пенсионерам и инвалидам). Потребители должны тратить не более 8,5% их дохода на страхование. Отменить действие закона, который сейчас запрещает представителям программы Medicare вести переговоры с производителями лекарств о снижении стоимости медпрепаратов. Трамп - защита Medicare; покрытие страховкой лечения всех существовавших на момент ее оформления хронических болезней; снижение ставок по медстраховкам;Но это все пока планы. Востаннє редагувалось tumos в Суб 21 лис, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1317 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 15:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Faceless написав: Из тг канала:

Який він, майбутній ЛОКДАУН!?

....... Из тг канала:Який він, майбутній ЛОКДАУН!?.......

Всё это хорошо.

Но почему-то в Европе, в которую мы идём, принимаются меры сейчас , чтобы более-менее нормально встретить Рождество. А мы делаем наоборот - ждём праздников, чтобы ввести локдаун.

Не знаю, что нужно будет сделать, чтобы избежать гуляний на НГ. Всё это хорошо.Но почему-то в Европе, в которую мы идём, принимаются меры, чтобы более-менее нормально встретить Рождество. А мы делаем наоборот - ждём праздников, чтобы ввести локдаун.Не знаю, что нужно будет сделать, чтобы избежать гуляний на НГ. Реальный полный локдаун не для нашего менталитета и не нашей экономической ситуации. Всегда найдётся куча вильнолюда, который "против ограничений свободы передвижения", "против намордников" и всегда найдутся юристы, которые в чем угодно найдут нарушения, чтобы вильнолюд оправдать.

Во-вторых, претензии бизнеса совершенно объективны, при этом все мы понимаем, что никаких реальных возмещений убытков или помощи бизнесу, особенно мелкому, не будет.

Те меры, которые мы могли принять, мы отчасти сделали, но большей частью про*рали.

Я более чем уверен, что никакого реального результата на динамику заболевания ни КВД, ни КНГ уже не возымеют. Но ущерб нанесут колоссальный.

Что есть смысл продолжать делать - оставить масочный режим, карантин для выявленных больных, какие то ограничения на массовые сборища, особенно религиозные - тамошние привычки массово лизать что ни попадя превращают их в реальные рассадники заразы. И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.

Торговлю же и сферу услуг, имхо, надо перестать кошмарить, ничего, кроме экономического спада, оно не даст. Бедные кинотеатры вообще жалко, при всей их безобидности их и на посадочные места отжали, и основные дни посещения - выходные.

Стоит смириться с тем, что никакого карантина уровня Китая/Кореи/Японии и даже какой-нибудь Австрии мы не потянем экономически и не сможем реализовать на практике из-за вильнолюда Реальный полный локдаун не для нашего менталитета и не нашей экономической ситуации. Всегда найдётся куча вильнолюда, который "против ограничений свободы передвижения", "против намордников" и всегда найдутся юристы, которые в чем угодно найдут нарушения, чтобы вильнолюд оправдать.Во-вторых, претензии бизнеса совершенно объективны, при этом все мы понимаем, что никаких реальных возмещений убытков или помощи бизнесу, особенно мелкому, не будет.Те меры, которые мы могли принять, мы отчасти сделали, но большей частью про*рали.Я более чем уверен, что никакого реального результата на динамику заболевания ни КВД, ни КНГ уже не возымеют. Но ущерб нанесут колоссальный.Что есть смысл продолжать делать - оставить масочный режим, карантин для выявленных больных, какие то ограничения на массовые сборища, особенно религиозные - тамошние привычки массово лизать что ни попадя превращают их в реальные рассадники заразы. И продолжать имитировать массовое тестирование, ну не сможем мы реально его развернуть.Торговлю же и сферу услуг, имхо, надо перестать кошмарить, ничего, кроме экономического спада, оно не даст. Бедные кинотеатры вообще жалко, при всей их безобидности их и на посадочные места отжали, и основные дни посещения - выходные.Стоит смириться с тем, что никакого карантина уровня Китая/Кореи/Японии и даже какой-нибудь Австрии мы не потянем экономически и не сможем реализовать на практике из-за вильнолюда Faceless

Модератор Повідомлень: 28122 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6758 раз. Профіль 7 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 15:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире proftpd66 написав: centurionus написав: До питання офіційної статистики.

За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному. До питання офіційної статистики.За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.



я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе Faceless

Модератор Повідомлень: 28122 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6758 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 15:15 Faceless написав: proftpd66 написав: centurionus написав: До питання офіційної статистики.

За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному. До питання офіційної статистики.За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.



я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе



другими словами, их настолько мало, что все ковидники с природы поместились в одном Борисе другими словами, их настолько мало, что все ковидники с природы поместились в одном Борисе It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3631 З нами з: 14.03.06 Подякував: 249 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 15:22 justit

Вы привели правильную табличку по налогам для ФОП 1 и 2-й групп. Для 3-й группы налог 5% от дохода. Это всё чисто ФОПовские налоги если нет наемных.

+ всё остальное Вам примерно описал Будивельник. ЛАД 2 Повідомлень: 17755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4598 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 15:36 freeze написав: edvardd написав: скорее всего не будет, в мире заболеваемость пошла на спад, у нас астрологи прогнозируют спад после 12 декабря... скорее всего не будет, в мире заболеваемость пошла на спад, у нас астрологи прогнозируют спад после 12 декабря...



В мире заболеваемость идёт вверх и очень активно, прошедшая неделю самая забойная для коронавируса за всё время, вышли на уровни + 650 000 новых случаев в сутки. Примерно в 8 раз больше, чем при весенней волне. В мире заболеваемость идёт вверх и очень активно, прошедшая неделю самая забойная для коронавируса за всё время, вышли на уровни + 650 000 новых случаев в сутки. Примерно в 8 раз больше, чем при весенней волне.

по странам надо смотреть:



по странам надо смотреть: edvardd

Повідомлень: 6412 З нами з: 20.11.08 Подякував: 102 раз. Подякували: 1598 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 15:39 Faceless написав: proftpd66 написав: centurionus написав: До питання офіційної статистики.

За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному. До питання офіційної статистики.За інформацією від родичів знайомих: 6 випадків з позитивним ПЛР, 12 випадків тестування не проводили (клінічна картина зрозуміла, майже всі з 12 випадків - контакти протестованих 6-и). 12 випадків в статистику COVID-19 не потрапили, більшість з них зверталися до лікарів, і більшість була на лікарняному.



я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию я был в Борисе и в другой клинике звонил. Сказали вируса нету в природе, но тест можете сделать по своему желанию Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе Наверное поэтому Борис забит под завязку ковидниками, что его нет в природе



я в следующий раз буду записывать телефонный разговор и включать диктофон при прийоме врача. Это было в Августе, правда. Там, так сказали.





И кстати, сестра заболела воспалением легких, сказали что ковида нету. Как бы идет на поправку, и анализы дали отрицание ковида. я в следующий раз буду записывать телефонный разговор и включать диктофон при прийоме врача. Это было в Августе, правда. Там, так сказали.И кстати, сестра заболела воспалением легких, сказали что ковида нету. Как бы идет на поправку, и анализы дали отрицание ковида.

http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы. Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.http://bratsk.org/news/show/22906.htmlХозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3655 З нами з: 22.12.16 Подякував: 277 раз. Подякували: 206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2281228222832284 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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