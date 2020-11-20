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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2283228422852286>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Устал перечислять, еще есть много причин рака где ни с какого бока наши фабрики не пришьёшь.

Теперь отнимите все эти случаи рака от цифры 215 умерших от рака в день, и прикиньте сколько умирает от коптящих в Украине заводов и фабрик. Имхо, думаю наши заводы где-то в третьем десятке, вызывающих смертность причин.
вам известно такое понятие как общая нагрузка на организм ? условно 100 патологиескихклеток клеток в простате + 100 в печенке + 100 клеток в кишечнике организм ( имунитет) еще поборет а если мы еще добавим 300 клеток в легких от завод то предел будет превышен .
Так что вы считает не верно надо считать + еще от завоов + еще от .. и так далее результат надо сумировать
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:Устал перечислять, еще есть много причин рака где ни с какого бока наши фабрики не пришьёшь.

Теперь отнимите все эти случаи рака от цифры 215 умерших от рака в день, и прикиньте сколько умирает от коптящих в Украине заводов и фабрик. Имхо, думаю наши заводы где-то в третьем десятке, вызывающих смертность причин.
вам известно такое понятие как общая нагрузка на организм ? условно 100 патологиескихклеток клеток в простате + 100 в печенке + 100 клеток в кишечнике организм ( имунитет) еще поборет а если мы еще добавим 300 клеток в легких от завод то предел будет превышен .
Так что вы считает не верно надо считать + еще от завоов + еще от .. и так далее результат надо сумировать


Каких заводов ?
В Одессе нет никаких заводов, а заболеваемость раком не отличается от общеукраинского уровня.
Поэтому с какого и чего надо добавлять )
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:14

  yanyura написав:
  yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА :shock:
Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету :( а это очень классный сервис

В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.

Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки.
по поводу меня : я и вся моя семья\родня были вакцинированны месяц назад :wink: можете не переживать, но некоторым в силу некоторых обстоятельств було бы не плохо повторить , да и себе бы повторил 4-х валентной , конечно могу заказать и закажу спасибо что напомнили Просто странно что нету, казалось бы все знали все должны были подготовиться в ожидании супер зароботка но нет. А сейчас 10 дней ждать + 14 дней на выработку иммунитетна - как бы уже немного позно
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав: А сейчас 10 дней ждать + 14 дней на выработку иммунитетна - как бы уже немного позно


Ещё ни одного случая гриппа в этом сезоне в Украине не зафиксировано.
И когда будет ещё вопрос, меры по коронавирусу сильно ударили по гриппу, так как грипп очевидно менее заразен плюс выделяющего в воздух вирусы гриппа сразу видно за счёт кашля и болезненного вида в отличие от тихушника-коронавирусника, который когда доходит до надрывного кашля уже почти не заразен.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:30

  yama написав:Просто странно что нету, казалось бы все знали все должны были подготовиться в ожидании супер зароботка но нет. А сейчас 10 дней ждать + 14 дней на выработку иммунитетна - как бы уже немного позно

Не продают, т. к. никто не покупает. Нет денег у людей, чтоб покупать что-то, кроме еды

А впереди ещё более тяжёлый 2021
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:39

  fler написав:Интересно, с какой страной ЕС Вы сравниваете Украину? :shock: Где там у них есть страна, в которой нельзя прожить на минимальную зарплату и пенсии, где отсутствует верховенство права и процветает коррупция на всех уровнях власти (этот список отличительных особенностей можно долго продолжать). :?:


Румыния, Венгрия, Болгария, Сербия.

На минималку и в США проживешь, в подвале правда.
Не стоит делать из Запада культ.

А если рассуждать как Вы, то наверное там нужно прожить лет 15. :-)
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:41

  ЛАД написав:
  freeze написав:......
Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут.
У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально.

Возможно, тут другое.
Если врач считает нужным сделать анализы, он должен выписать направление - и это будут бесплатные анализы. Он не может направить в частную клинику. Намёки больного к делу не пришьешь. Думаю, если пациент будет настаивать, врач порекомендует, какие анализы сделать. Если пациент проявит инициативу и сделает их платно, то врач посмотрит.

P.s. Изложенное это мои домыслы. Но, думаю, близко к истине.


Так я в любом случае, когда пройдет срок, буду анализы сдавать.
За деньги.
и показывать их врачу, но другому.
Ибо семейный получается на отвали отработал.
Ну, бывает.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:43

  freeze написав:... так как грипп очевидно менее заразен...

Не так уж прям очевидно. Грипп легко и быстро накрывает половину населения, и ни у кого сомнений не возникает в его существовании. У гриппа заразность явно повыше будет
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:43

  ЛАД написав:
  justit написав:......
p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.
Нет говорят, no free money, only less taxes.
То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.
Оскал капитализма?
А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.

Похоже, восточный ЕС отличается от западного. И это понятно - восточный победнее будет


Потому там и спрашивал.
Ибо равняться на Германию смысла нет.


  ЛАД написав:
  justit написав:......
Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому
вы платите.
Владелец помещения то есть.
ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.

Верно?

Если правительство запрещает/ограничивает работу ФОПа, то вполне логично, чтобы оно же запретило/ограничило арендную плату.


Так оно как бы одно за другим тянет - запретили работать - не работаешь и аренду не платишь. сьезжай и освобождай место :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:45

  Мизантрóп написав:
  unicdima написав:Не купляйте нічого в аптеках Вітамін, вони ур** спирт не продають без рецепту.
Я так розумію воно їм потрібно, щоб антисептики дорожчі продавати.
Це єдина мережа де мав проблему з купівлею спирту.

Ходил к врачу,говорю у меня сопли и слабость,мне бы рецепт на спирт.Врач мне ответил: Вы сопляк и слабак,берите оптом в интернете,там удобнее и дешевле.
https://kiev.prom.ua/Spirt-etilovyj.html

https://rozetka.com.ua/ua/72124545/p72124545/
плюс
https://rozetka.com.ua/ua/26938881/p26938881/
и литры десятки литров потекут рекой !
1 кг сахара = 1 литра 40 градyсной водки дальше по таблице посичиатйте сколько полyчите спирта :wink:
сэкономите за годы много много денег если вы любитель этого дела :mrgreen:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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