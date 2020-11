justit написав:

......p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС.Нет говорят, no free money, only less taxes.То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы.Оскал капитализма?А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.