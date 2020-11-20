freeze написав:Устал перечислять, еще есть много причин рака где ни с какого бока наши фабрики не пришьёшь.
Теперь отнимите все эти случаи рака от цифры 215 умерших от рака в день, и прикиньте сколько умирает от коптящих в Украине заводов и фабрик. Имхо, думаю наши заводы где-то в третьем десятке, вызывающих смертность причин.
вам известно такое понятие как общая нагрузка на организм ? условно 100 патологиескихклеток клеток в простате + 100 в печенке + 100 клеток в кишечнике организм ( имунитет) еще поборет а если мы еще добавим 300 клеток в легких от завод то предел будет превышен . Так что вы считает не верно надо считать + еще от завоов + еще от .. и так далее результат надо сумировать
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Устал перечислять, еще есть много причин рака где ни с какого бока наши фабрики не пришьёшь.
Теперь отнимите все эти случаи рака от цифры 215 умерших от рака в день, и прикиньте сколько умирает от коптящих в Украине заводов и фабрик. Имхо, думаю наши заводы где-то в третьем десятке, вызывающих смертность причин.
вам известно такое понятие как общая нагрузка на организм ? условно 100 патологиескихклеток клеток в простате + 100 в печенке + 100 клеток в кишечнике организм ( имунитет) еще поборет а если мы еще добавим 300 клеток в легких от завод то предел будет превышен . Так что вы считает не верно надо считать + еще от завоов + еще от .. и так далее результат надо сумировать
Каких заводов ? В Одессе нет никаких заводов, а заболеваемость раком не отличается от общеукраинского уровня. Поэтому с какого и чего надо добавлять )
yama написав:обидно, но в аптеках Львова вообще пропали все вакцины ОТ ГРИППА Может где-то и есть, но искать надо очень хорошо по таблетки юа нету а это очень классный сервис
В моем "зачуханном" поселке (даже не в райцентре) в слабозаселенной Херсонской области, жена пошла в аптеку (госаптеку, в 2 частные не заходила, возможно и там приняли бы заказ), заказала 2 дозы "Ваксигрипп тетра", дней через 10 ей позвонили, что вакцина пришла, забрала (по 348 грн. за шприц с вакциной), сходили в поликлинику, укололись (во вторник, 10-го ноября). Упаковки оставили там, взяли только 1 инструкцию.
Может и вам стоит попробовать заказать вакцину в аптеке, а не искать, где она есть в наличии? Думаю, во Львове будет быстрее 10 дней ожидать доставки.
по поводу меня : я и вся моя семья\родня были вакцинированны месяц назад можете не переживать, но некоторым в силу некоторых обстоятельств було бы не плохо повторить , да и себе бы повторил 4-х валентной , конечно могу заказать и закажу спасибо что напомнили Просто странно что нету, казалось бы все знали все должны были подготовиться в ожидании супер зароботка но нет. А сейчас 10 дней ждать + 14 дней на выработку иммунитетна - как бы уже немного позно
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав: А сейчас 10 дней ждать + 14 дней на выработку иммунитетна - как бы уже немного позно
Ещё ни одного случая гриппа в этом сезоне в Украине не зафиксировано. И когда будет ещё вопрос, меры по коронавирусу сильно ударили по гриппу, так как грипп очевидно менее заразен плюс выделяющего в воздух вирусы гриппа сразу видно за счёт кашля и болезненного вида в отличие от тихушника-коронавирусника, который когда доходит до надрывного кашля уже почти не заразен.
yama написав:Просто странно что нету, казалось бы все знали все должны были подготовиться в ожидании супер зароботка но нет. А сейчас 10 дней ждать + 14 дней на выработку иммунитетна - как бы уже немного позно
Не продают, т. к. никто не покупает. Нет денег у людей, чтоб покупать что-то, кроме еды
fler написав:Интересно, с какой страной ЕС Вы сравниваете Украину? Где там у них есть страна, в которой нельзя прожить на минимальную зарплату и пенсии, где отсутствует верховенство права и процветает коррупция на всех уровнях власти (этот список отличительных особенностей можно долго продолжать).
Румыния, Венгрия, Болгария, Сербия.
На минималку и в США проживешь, в подвале правда. Не стоит делать из Запада культ.
А если рассуждать как Вы, то наверное там нужно прожить лет 15.
freeze написав:...... Если доктор будет смотреть ваши анализы опять, он вынужден будет потратить своё время. А вдруг у вас еще анализы не очень выйдут. У него в методичке от Супрун написано - вежливо послать пациента на хрен, если пациент чувствует себя нормально.
Возможно, тут другое. Если врач считает нужным сделать анализы, он должен выписать направление - и это будут бесплатные анализы. Он не может направить в частную клинику. Намёки больного к делу не пришьешь. Думаю, если пациент будет настаивать, врач порекомендует, какие анализы сделать. Если пациент проявит инициативу и сделает их платно, то врач посмотрит.
P.s. Изложенное это мои домыслы. Но, думаю, близко к истине.
Так я в любом случае, когда пройдет срок, буду анализы сдавать. За деньги. и показывать их врачу, но другому. Ибо семейный получается на отвали отработал. Ну, бывает.
justit написав:...... p.s. Вчера спрашивал у знакомых из восточного ЕС. Нет говорят, no free money, only less taxes. То есть нет там компенсций, локдаун, а остальное твои проблемы. Оскал капитализма? А у нас почему-то доходит до слухов, что там всем по 1000 евро в месяц выдают.
Похоже, восточный ЕС отличается от западного. И это понятно - восточный победнее будет
Потому там и спрашивал. Ибо равняться на Германию смысла нет.
ЛАД написав:
justit написав:...... Но суть-то в том, что не правительство должно вам аренду отменить, а тот, кому вы платите. Владелец помещения то есть. ФОП он или нет - не важно, но просить нужно его, а не мэра города, или главу ОДА.
Верно?
Если правительство запрещает/ограничивает работу ФОПа, то вполне логично, чтобы оно же запретило/ограничило арендную плату.
Так оно как бы одно за другим тянет - запретили работать - не работаешь и аренду не платишь. сьезжай и освобождай место
unicdima написав:Не купляйте нічого в аптеках Вітамін, вони ур** спирт не продають без рецепту. Я так розумію воно їм потрібно, щоб антисептики дорожчі продавати. Це єдина мережа де мав проблему з купівлею спирту.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України